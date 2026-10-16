ডিচেম্বৰত কানাডালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, লক্ষ্য দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্ণিৰ মাজত হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক ইতিবাচক কৰি তুলিবলৈ সন্মত হয় ।
By ANI
Published : October 16, 2026 at 7:18 AM IST
অটোৱা: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ১১-১২ তাৰিখে কানাডা ভ্ৰমণ কৰিব ৷ অটোৱাস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই শুকুৰবাৰে এই কথা জানিবলৈ দি কয় যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্ণিৰ মাজত হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক ইতিবাচক কৰি তুলিবলৈ সন্মত হয় ।
এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত উচ্চায়ুক্তই কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৬ চনৰ ১১–১২ ডিচেম্বৰত কানাডা ভ্ৰমণ কৰিব । শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্ণিৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দুয়োজন নেতাই সম্পৰ্ক অধিক ইতিবাচক কৰি তুলিবলৈ আৰু বাণিজ্য, শক্তি, প্ৰযুক্তি, নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কত সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফলৰ দিশত কাম কৰিবলৈ সন্মত হয় ।’’
Hon’ble PM Shri Narendra Modi will visit Canada on 11–12 December 2026. In the recent conversation with Rt. Hon. PM Mark Carney, both the leaders agreed to build on the positive momentum in ties and work towards concrete outcomes in trade, energy, technology, security and people-to-people ties. @narendramodi @MarkJCarney @PMOIndia @CanadianPM @MEAIndia @CanadaFP @DrSJaishankar @AnitaAnandMP @DineshKPatnaik @CanadainIndia— India in Canada (@HCI_Ottawa) October 15, 2026
মঙলবাৰে তেওঁলোকৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই কথোপকথনক উৎপাদনশীল বুলি অভিহিত কৰি ভাৰত-কানাডাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক শক্তিশালী কৰাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নিৰ সৈতে উৎপাদনশীল বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ । ভাৰত-কানাডাৰ সম্পৰ্কত ইতিবাচক গতিবেগ গঢ়ি তুলিবলৈ আৰু বাণিজ্য, শক্তি, প্ৰযুক্তি, নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ককে ধৰি আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহত সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফলৰ দিশত কাম কৰিবলৈ আমি সন্মত হ'লোঁ ।’’
Had a warm and productive conversation with Prime Minister Mark Carney. We agreed to build on the positive momentum in India-Canada ties and work towards concrete outcomes across key areas of our Strategic Partnership, including trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Together, India and Canada are contributing towards a more stable and prosperous world. @MarkJCarney— Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ভাৰত আৰু কানাডাই একেলগে অধিক সুস্থিৰ আৰু সমৃদ্ধিশালী বিশ্বৰ দিশত অৰিহণা যোগাইছে ।’’
কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত এক বিবৃতি অনুসৰি, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰি দুয়োগৰাকী নেতাই আগতীয়াকৈ এক বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তিৰ আলোচনা সমাপ্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে ।
কানাডাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰী মনিন্দৰ সিদ্ধুৰ নেতৃত্বত ভাৰতলৈ টীম কানাডা ট্ৰেড মিছন আৰু দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা অগ্ৰাধিকাৰসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে কানাডাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী অনিতা আনন্দৰ নতুন দিল্লী ভ্ৰমণক আদৰণি জনায় ।
This week, I’m in New Delhi to build on the renewed momentum between Canada and India, and advance our shared priorities in trade, investment and security. At a time of global uncertainty, both countries have an interest in building stronger economic ties and finding new areas of cooperation. In the Times of India, I write about the opportunity before us and the work underway to turn that potential into progress. https://t.co/YQbHQZ0dnJ— Anita Anand (@AnitaAnandMP) October 14, 2026
ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ প্ৰভাৱ তথা শক্তি আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে নেতাসকলে । ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধান বিচৰাৰ বাবেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ধন্যবাদ জনায় কাৰ্ণিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কানাডা ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগত থাকিবলৈ সন্মত হয় ।
Canada and India have enormous potential to shape a more prosperous future, together. I had the opportunity to meet with Prime Minister @narendramodi in New Delhi today to discuss our strategic partnership and the opportunities ahead for trade, investment and security. Nearly 80 years of diplomatic ties have been enriched by generations of families, students and entrepreneurs who have brought our countries closer. From Prime Minister Carney’s visit earlier this year to the Team Canada Trade Mission underway, our renewed engagement reflects a growing ambition to turn shared priorities into lasting opportunities for both nations. We look forward to welcoming Prime Minister Modi to Canada this December.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) October 14, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে অনিতা আনন্দে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নিৰাপত্তা, শক্তি, প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ আদান-প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত আনন্দে কয় যে ভাৰত আৰু কানাডাত একেলগে এক সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ উল্লেখযোগ্য সম্ভাৱনা আছে ।
‘‘কানাডা আৰু ভাৰতে একেলগে অধিক সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বিশাল সম্ভাৱনা আছে ৷ আজি নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে আগন্তুক সুযোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ ।’’ আনন্দে পোষ্টত কয় ৷
দুয়োখন দেশৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া জনসাধাৰণৰ সংযোগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰায় ৮০ বছৰীয়া কূটনৈতিক সম্পৰ্ক পৰিয়াল, ছাত্ৰ আৰু উদ্যোগীসকলৰ প্ৰজন্মই শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
Exactly one year ago in New Delhi, I met with my Indian counterpart @DrSJaishankar to establish a Joint Roadmap for Canada–India relations. Returning today, I am encouraged by how far we have come — from advancing trade negotiations to expanding cooperation on energy, innovation and security. The significance of this relationship lies in what our two countries can achieve together. At a time when the international order is undergoing profound change, closer engagement between Canada and India offers an opportunity to shape our future prosperity and contribute to a free, open and prosperous Indo-Pacific.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) October 14, 2026
এক্সত এটা সুকীয়া পোষ্টত আনন্দে কয় যে এবছৰৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীত এছ জয়শংকৰৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত বিশেষকৈ বাণিজ্যিক আলোচনা আৰু শক্তি, উদ্ভাৱন আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত যি অগ্ৰগতি হৈছে সেয়াই তেওঁক উৎসাহিত কৰিছে ।
‘‘ঠিক এবছৰৰ আগতে নতুন দিল্লীত কানাডা আৰু ভাৰতৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বাবে এক উমৈহতীয়া ৰোডমেপ স্থাপনৰ বাবে মোৰ সমকক্ষ ড৹ এছ জয়শংকৰক লগ পাইছিলোঁ । আজি উভতি আহি মই বাণিজ্যিক আলোচনাতেই হওক বা শক্তি, উদ্ভাৱন, আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাত হওক, যি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, সেয়াই মোক উৎসাহিত কৰিছে । এই সম্পৰ্কৰ গুৰুত্ব আমাৰ দুয়োখন দেশে একেলগে কি সাধন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত গভীৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে কানাডা আৰু ভাৰতৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিলে আমাক অধিক সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ পোৱা যায় আৰু মুক্ত, মুকলি আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত অৰিহণা যোগোৱাৰ সুযোগ পোৱা যায় ৷’’ অনিতা আনন্দে কয় ।
ইফালে, সিদ্ধুৱে টিম কানাডা ট্ৰেড মিছনৰ অংশ হিচাপে ভাৰতলৈ প্ৰায় ৩০০ ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধিৰ এটা দলৰ নেতৃত্ব দি মূল খণ্ডসমূহৰ মাজত বাণিজ্যিক সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰিছে । দুয়োখন দেশেই বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সুযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আলোচনাক আগুৱাই নিব বিচাৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত ক্ৰমবৰ্ধমান 'বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা, ভাৰতবিৰোধী ঘৃণা'ক লৈ উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ