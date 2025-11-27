গোৱাত ৭৭ ফুট উচ্চতাৰ ভগৱান ৰামৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

গোৱাত ৭৭ ফুট উচ্চতাৰ ভগৱান ৰামৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
গোৱাৰ গোকৰ্ণা পৰ্তুগীজ মঠৰ ৫৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে আয়োজন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ।
Published : November 27, 2025 at 2:30 PM IST
পানাজী (গোৱা): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি (বৃহস্পতিবাৰ) দক্ষিণ গোৱাৰ শ্ৰী সংষ্ঠান গোকৰ্ণা জীৱোত্তম মঠত ৭৭ ফুট উচ্চতাৰ ভগৱান ৰামৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে মঠৰ প্ৰতিনিধিয়ে । জানিব পৰা মতে, আজি বিয়লি ৩:৪৫ বজাত উক্ত স্থানত উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ।
মঠৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীনিবাস ডেম্পোৱে মঠৰ চৌহদত বিশেষ হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৭৭ ফুট উচ্চতাৰ ভগৱান ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব । গোৱাৰ PWD বিভাগৰ মন্ত্ৰী দিগম্বৰ কামাতে উল্লেখ কৰে যে গুজৰাটৰ ষ্টেচু অৱ ইউনিটিৰ ডিজাইন কৰা ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰাম সুতাৰে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিশ্বৰ ভিতৰতে শ্ৰীৰামৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো আটাইতকৈ ওখ হ’ব । ডেম্পোৱে কয় যে ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মঠটোত থকা মন্দিৰটো পৰিদৰ্শন কৰিব ।
এই অনুষ্ঠানত গোৱাৰ ৰাজ্যপাল অশোক গজপতি ৰাজু, মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীপদ নাইকৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকিব বুলিও তেওঁ কয় । এই মঠৰ ৫৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ৭ ডিচেম্বৰলৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । ডেম্পোৱে কয় যে গোৱাৰ এই মঠটো ৩৭০ বছৰ পূৰ্বে কেইনাকৌনা (দক্ষিণ গোৱা জিলা)ৰ পাৰ্টাগাল গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
তেওঁ কয়, ‘‘বৰ্তমান কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ মঠস্থলীত দৈনিক ৭,০০০ৰ পৰা ১০,০০০ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’ মন্ত্ৰী কামাতে কয়, ‘‘যুগ যুগ ধৰি আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচিত এই মঠস্থলীটোক সম্পূৰ্ণৰূপে সংস্কাৰ কৰি আধুনিক ৰূপ দিয়া হৈছে ।’’