ETV Bharat / bharat

দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰে বৈঠকত মিলিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনায় ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছুবিয়ানটোৱে । ইণ্ডোনেছিয়াৰ বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিমানখনক দেশৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰাই সংগ দিছিল ।

PM MODI TO MEET INDONESIAN PREZ
ইণ্ডোনেছিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 8:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জাকাৰ্টা: বিভিন্ন খণ্ডৰ ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক অধিক গতি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱ ছুবিয়ানটোৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’ব । ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচি, মহাসাগৰ ভিজন আৰু মুক্ত, সৰ্বাংগীন ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি ইয়াৰ দায়বদ্ধতাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে ইণ্ডোনেছিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত এই মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনায় ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছুবিয়ানটোৱে । ইয়াৰ উপৰিও পৰম্পৰাগত আনুষ্ঠানিক আদৰণি আৰু গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদান কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণিৰ বাবে চাৰিজন মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত মোদীয়ে কয়, ‘‘জাকাৰ্টাত অৱতৰণ কৰিলোঁ । ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবো ছুবিয়ানটোৱে বিমানবন্দৰত আদৰণি জনোৱা কাৰ্যই মোক চুই গৈছে ।’’ ইণ্ডোনেছিয়াৰ বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিমানখনক দেশৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰাই সংগ দিছিল । ২০১৮ চনত এক বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নীত কৰাৰ পিছত ইণ্ডোনেছিয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এইটোৱেই প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক ভ্ৰমণ ।

মোদীয়ে কয়, ‘‘২০১৮ চনত আমি আমাৰ সম্পৰ্কক এক সৰ্বাংগীন কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰিলোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি ছুবিয়ানটো আৰু মই বিভিন্ন খণ্ডত এই অংশীদাৰিত্বক অধিক গতি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে আলোচনা কৰিম ।’’

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱো আৰু মই যোগ্যকাৰ্টাৰ প্ৰম্বানন মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিম । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ দেশৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংযোগ নিশ্চিত হ'ব । ইণ্ডোনেছিয়াত থকাৰ সময়ত মই ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।"

যোগ্যকাৰ্টা চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১৭ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে অৱস্থিত এই শতিকা পুৰণি মন্দিৰটোক ইণ্ডোনেছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ হিন্দু মন্দিৰ বুলি গণ্য কৰা হয় । হোটেলত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰামায়ণ আৰু ভৰতনাট্যমকে ধৰি সাংস্কৃতিক উপস্থাপনৰ সাক্ষী হৈ পৰে ।

মোদীয়ে কয়, "জাকাৰ্টাত ভাৰতীয় সমাজৰ উষ্ম আদৰণিয়ে অন্তৰ চুই গৈছে । ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৰম আৰু গভীৰ দায়বদ্ধতা সঁচা অৰ্থত প্ৰেৰণাদায়ক । আমাৰ প্ৰবাসীসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ সাফল্যৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ সৈতে ভাৰতৰ বন্ধন সুদৃঢ় কৰি ৰাখিছে ।" ইণ্ডোনেছিয়াৰ বহুমূলীয়া ছাঁ পুতলা পৰম্পৰা ৱায়াং কুলিটৰ মনোমোহা অভিনয়ৰ সাক্ষী হৈ মোদীয়ে ৰামায়ণৰ কালজয়ী কাহিনীক জীৱন্ত কৰি তুলিছিল ।

তেওঁ কয়, "আমাৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা সভ্যতাবাদী ঐতিহ্যই কেনেকৈ সাগৰ আৰু প্ৰজন্মৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰি আহিছে, ইয়াৰ চিৰন্তন মূল্যবোধক ৰক্ষা কৰি সুন্দৰ স্থানীয় প্ৰকাশভংগী গ্ৰহণ কৰি আহিছে, তাৰ এক মন চুই যোৱা সোঁৱৰণী আছিল । গণেশ নামেৰে পৰিচিত দলটোক এই প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰশংসা জনালোঁ ।"

সমন্বয় গ্ৰুপৰ ৰূপৱতী ভাৰতনাট্যম প্ৰদৰ্শন প্ৰত্যক্ষ কৰি আনন্দিত বুলি কয় মোদীয়ে। তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই পৰম্পৰাসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ইমান নিষ্ঠা আৰু উৎকৃষ্টতাৰে উপস্থাপন কৰাটো দেখিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ ।’’

তেওঁ লগতে কয়, "বিহাৰ ধৰ্ম ৰত্ন গোটৰ শিল্পীসকলে কৰা 'হমেজ টু দ্য ট্ৰিপল জেম'ৰ পৰিবেশন ব্যতিক্ৰমী আছিল । ইয়াত ভগৱান বুদ্ধৰ কালজয়ী শিক্ষা আৰু ট্ৰিপল জেমত সন্নিৱিষ্ট গভীৰ মূল্যবোধৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল । ইণ্ডোনেছিয়াৰ জনসাধাৰণে চহকী বৌদ্ধ ঐতিহ্যক এনে আবেগেৰে সংৰক্ষণ আৰু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ ।"

দিল্লীৰ পৰা যাত্ৰাৰ পূৰ্বে মোদীয়ে কয় যে ইণ্ডোনেছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ড ভ্ৰমণে ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচি, মহাসাগৰ দৃষ্টিভংগীৰ লগতে “মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টিভংগী” আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ।

মহাসাগৰ বা মিউচুৱেল এণ্ড হোলিষ্টিক এডভান্সমেণ্ট ফৰ ছিকিউৰিটি এক্ৰছ দ্য ৰিজিঅ’নছ হৈছে ভাৰতৰ সকলো অঞ্চলৰ বাবে নিৰাপত্তা আৰু বৃদ্ধিৰ দৃষ্টিভংগী । ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত জাকাৰ্টা ভ্ৰমণ কৰিছে মোদীয়ে । ‘‘ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ সভ্যতা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছে, আৰু মোৰ ভ্ৰমণে আমাৰ বহুমুখী অংশীদাৰিত্বৰ সকলো দিশ আৰু অধিক গভীৰ কৰিব ।’’ মোদীয়ে কয় ৷

ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ আমন্ত্ৰণত মোদীয়ে মেলবৰ্ণলৈ যাত্ৰা কৰিব । এই ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্রিষ্টোফাৰ লাক্সনৰ আমন্ত্রণত তেওঁ অকলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক: এক্ট ইষ্ট পলিচী অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ইণ্ডোনেছিয়াত উপস্থিত

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
জাকাৰ্টা
এক্ট ইষ্ট পলিচি
PM MODI TO MEET INDONESIAN PREZ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.