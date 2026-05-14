১৫ মে’ত বিদেশ ভ্ৰমণলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ইউএইত পাঁচদিনীয়া ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰি অন্ত পেলাব ইটালীত

১৫ ৰ পৰা ২০ মে’লৈ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী আৰু ইউৰোপৰ চাৰিখন দেশ নেডাৰলেণ্ড, ছুইডেন, নৰৱে’ আৰু ইটালীক ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

PM MODI FIVE NATION TOUR
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (X handle @narendramodi)
By ANI

Published : May 14, 2026 at 8:37 AM IST

নতুন দিল্লী: পাঁচদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শুকুৰবাৰৰ পৰা বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ এই সময়ছোৱাত মোদীয়ে পাঁচখন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব ৷ তেওঁৰ লক্ষ্য হৈছে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী আৰু ইউৰোপৰ চাৰিখন দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰা তথা শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰযুক্তিৰ দৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ।

এক বিশেষ প্ৰেছ বাৰ্তাত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব (পশ্চিম) ছিবি জৰ্জে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে তেওঁৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব । এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰিব বুলি জৰ্জে লগতে কয় । ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেইখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানক সাক্ষাৎ কৰি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্ৰযুক্তি, সংস্কৃতি আৰু মানুহৰ মাজত যোগাযোগৰ ওপৰত অধিক মনোনিৱেশ কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

‘‘১৫ ৰ পৰা ২০ মে’লৈ সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী আৰু ইউৰোপৰ চাৰিখন দেশ নেডাৰলেণ্ড, ছুইডেন, নৰৱে’ আৰু ইটালীক ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ১৫ মে’ত সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক, শক্তি সহযোগিতা আৰু আঞ্চলিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব । ভাৰত আৰু সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ মাজত এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আছে, তাত ৪৫ লাখতকৈ অধিক ভাৰতীয় লোকে বাস কৰে । তাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ’ব নেদাৰলেণ্ডত । ইয়াত বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সেউজ প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক সন্মিলনত অংশ ল’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । ইউৰোপৰ চাৰিখন দেশৰ এই ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ।’’ জৰ্জে কয় ৷

‘‘সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী, নেডাৰলেণ্ড, ছুইডেন, নৰৱে’ আৰু অন্যান্য নৰ্ডিক অংশীদাৰ দেশসমূহৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ণালী সামৰি আমাৰ এটা সুনিৰ্দিষ্ট এজেণ্ডা আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ব্যৱসায়িক সমাজৰ সৈতে আলোচনা আৰু সংযোগো অন্তৰ্ভুক্ত । সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীত অ’পেকৰ পাইপলাইনৰ আশে-পাশে উদ্ভৱ হোৱা শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পিছতে এই ভ্ৰমণলৈ ওলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী । নেডাৰলেণ্ডৰ সৈতে অৰ্ধপৰিবাহী সহযোগিতা এটা মূল ক্ষেত্ৰ, আৰু আলোচনাত উন্নত অৰ্ধপৰিবাহী আৰু আইএমইচি সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহো সামৰি লোৱা হ’ব আৰু সেই অনুসৰি অৱগত কৰা হ’ব ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।

সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী ভ্ৰমণৰ সময়ত এই আলোচনাত শক্তি সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব, যিটো সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ । ভাৰতে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ পৰা শক্তিৰ বহুখিনি প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে । পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনাৰ মাজতে উপসাগৰীয় দেশখনে অ’পেক ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি আল নাহিয়ানে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ছিবি জৰ্জে কয় যে নেডাৰলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ’ব । তেওঁলোকৰ ৰজা উইলেম-আলেকজেণ্ডাৰ আৰু ৰাণী মেক্সিমাকো সাক্ষাৎ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয়সকলক সম্বোধন কৰাৰ লগতে নেডাৰলেণ্ডৰ শীৰ্ষ ব্যৱসায়িক নেতাসকলকো সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

১৭ মে’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছুইডেনৰ গোটেনবাৰ্গলৈ ভ্ৰমণ কৰিব । ২০১৮ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত-নৰ্ডিক সন্মিলনৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া হ’ব দ্বিতীয়টো ছুইডেন ভ্ৰমণ । ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষা উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী উলফ ক্ৰীষ্টাৰছনে এআই, স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল আৰু সেউজ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়বস্তু আলোকপাত কৰি ‘উদ্যোগকেন্দ্ৰিক ইউৰোপীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল’ত ভাষণ দিব ।

ইয়াৰ পিছতে নৰৱে’ত উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । ৪৩ বছৰৰ পাছত এজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া হ’ব প্ৰথম নৰৱে’ ভ্ৰমণ । এই আলোচনাত ভাৰত-ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ লাভ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা হ’ব, বিশেষভাৱে “নীলা অৰ্থনীতি”ক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ’ব । ইয়াৰ পিছত ১৯ মে’ত অছলোত অনুষ্ঠিত হ’ব তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক সন্মিলন, য’ত ডেনমাৰ্ক, ফিনলেণ্ড, আইলেণ্ড, নৰৱে’ আৰু ছুইডেনৰ নেতাসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ভ্ৰমণৰ শেষ কাৰ্যসূচী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৯ আৰু ২০ মে’ত ইটালী ভ্ৰমণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’ব ৷ “যৌথ কৌশলগত কাৰ্য পৰিকল্পনা ২০২৫-২০২৯” সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিব দুয়োগৰাকী নেতাই । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগন্তুক ভ্ৰমণে ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ সদ্য সমাপ্ত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ খণ্ড, বিশেষকৈ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্কত ইউৰোপৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক গভীৰ কৰি তুলিব ।

