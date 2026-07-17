ETV Bharat / bharat

অসমৰ মাজবাটৰ লগতে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৭৫টা ৰে’লৱে ষ্টেচন

অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত দেশবাসীৰ বাবে উচৰ্গা কৰা হ’ব ৰে’ল ষ্টেচনসমূহ । ৭৫টা অমৃত ষ্টেচনৰ ভিতৰত আছে অসমৰ পুনৰ উন্নীতকৃত মাজবাট ৰে’ল ষ্টেচন ৷

PM Modi
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
author img

By ANI

Published : July 17, 2026 at 7:21 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৭৫টা পুনৰ উন্নীত কৰা ৰে’লৱে ষ্টেচন উদ্বোধন কৰিব । অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত দেশবাসীৰ বাবে উচৰ্গা কৰা হ’ব ৰে’ল ষ্টেচনসমূহ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় যে এই ষ্টেচনসমূহে যাত্ৰীসকলৰ অভিজ্ঞতা উন্নত কৰিব আৰু "বিকাশ ভী, বিৰাসত ভী" (উন্নয়নৰ লগতে ঐতিহ্য)ৰ মনোভাৱ প্ৰতিফলিত কৰিব ।

বৃহস্পতিবাৰে এক্সত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘কালিলৈ (শুকুৰবাৰে) জলন্ধৰত ৫৪০০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ কামৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব । কাইলৈৰ কাৰ্যসূচী ভাৰতৰ ৰে'ল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৭৫ টা পুনৰ উন্নীত কৰা ৰে'ল ষ্টেচন অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত দেশৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব । এই ষ্টেচনসমূহে যাত্ৰীসকলৰ উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত কৰিব ৷ একে সময়তে, ই 'বিকাশ ভী, বিৰাসত ভী'ৰ মনোভাৱ প্ৰতিফলিত কৰিব ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অন্য ৰে'ল প্ৰকল্পসমূহে শ্ৰী আনন্দপুৰ চাহিব আৰু মা চিন্তপূৰ্ণী মন্দিৰৰ সৈতে সংযোগ উন্নত কৰিব । একে সময়তে অমৃতসৰ আৰু বাৰাণসীৰ মাজত ৰে'ল সেৱাই ভাৰতৰ দুটা সজীৱ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰক সংযোগ কৰিব ।’’

২০২৭ চনৰ পঞ্জাৱ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলটো সাজু হোৱাৰ সময়তে জালন্ধৰত বিজেপিৰ এক ৰেলীও অনুষ্ঠিত কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ‘‘কাইলৈ ​​১৭ জুলাইত জলন্ধৰত বিজেপিৰ সমাৱেশৰ সময়ত পঞ্জাৱৰ জনসাধাৰণৰ মাজত থাকিবলৈ আগ্ৰহী । পঞ্জাবে আশাৰে বিজেপিৰ ফালে চাই আছে । আমাৰ পাৰ্টিৰ উন্নয়নমূলক এজেণ্ডাই মোৰ পঞ্জাৱৰ ভগ্নী আৰু ভাতৃসকলৰ বাবে সমৃদ্ধি আৰু 'সুচল সহজ' নিশ্চিত কৰিব ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত লিখে ৷

২০২২ চনৰ নিৰ্বাচনত ১১৭ খন আসনৰ ভিতৰত দুখন আসন লাভ কৰা বিজেপিয়ে ২০২০ চনত শিৰোমণি আকালি দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত এককভাৱে যুঁজ দিবলৈ আগবাঢ়িছে । কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল ৰাজ্য মন্ত্ৰী ৰৱনীত সিং বিট্টুৱে কয় যে ৩০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ৰে’ল প্ৰকল্প চলি আছে আৰু ১৮ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পঞ্জাৱত বিশ্বমানৰ ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰৱনীত বিট্টুৱে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "৩০ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প চলি আছে । জলন্ধৰ ষ্টেচনৰ উন্নয়নৰ দৰেই পঞ্জাৱত ১৮ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি বিশ্বমানৰ ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।’’

দেশজুৰি পুনৰ উন্নীত কৰা ৭৫টা অমৃত ষ্টেচনৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ পুনৰ উন্নীতকৃত মাজবাট ৰে’ল ষ্টেচন, পশ্চিম বংগৰ জলপাইগুৰি ৰোড ষ্টেচন আৰু হালিদিবাৰী ষ্টেচন ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিব । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰৰ্কৰক্ষী বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয় যে এই অনুষ্ঠানটোৱে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে থিয় দিছে ৷ কিয়নো কাইলৈ ​​এই তিনিটা ষ্টেচন দেশত উদ্বোধন হ’বলগীয়া ৭৫টা ষ্টেচনৰ অংশ হৈ পৰিছে ।

‘‘হয়বৰগাঁৱৰ পিছত অসমৰ মাজবাট ষ্টেচন এই অভিলাষী আঁচনিৰ অধীনত উদ্বোধন কৰা ৰাজ্যৰ ৫০টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো ষ্টেচন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো হৈছে ৭৫ টা পুনৰ উন্নীত কৰা ষ্টেচন সামৰি দেশজোৰা অনুষ্ঠানৰ অংশ, প্ৰায় ৫০ লাখ টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ এই ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মাজবাট, জলপাইগুৰি ৰোড আৰু হালদিবাৰী ষ্টেচন । ক্ৰমে ১০.১৯ কোটি, ৩৪.৮০ কোটি টকা আৰু ২৬ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে পুনঃনিৰ্মাণ কৰা এই ষ্টেচনসমূহে অঞ্চলটোৰ ৰে’ল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে নতুন ৰূপান্তৰ পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণিৰ ইংগিত দিয়ে ।’’ কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই কয় ।

‘‘তিনিটা ষ্টেচনৰ পুনৰ উন্নয়ন কেৱল প্ৰযুক্তিগত আৰু স্থাপত্যৰ উত্থানৰ প্ৰতীকী নহয় বৰঞ্চ উত্তৰ-পূব ভাৰতক দ্ৰুত ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ ধাৰালৈ অনাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যকো চিত্ৰিত কৰা হৈছে । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ লগতে অসম আৰু বংগৰ বাবেও ই এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত, কিয়নো ই ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ অন্যতম অভিলাষী ষ্টেচন পুনৰ উন্নয়নৰ পদক্ষেপত ৰাজ্যখনৰ অংশগ্ৰহণক নেতৃত্ব দিয়ে । অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত উদ্বোধন হ’বলগীয়া মাজবাট ষ্টেচন, জলপাইগুৰি ৰোড আৰু হালদিবাৰী ষ্টেচনসমূহে ইয়াৰ কৌশলগত গুৰুত্ব আৰু যাত্ৰীকেন্দ্ৰিক আধুনিকীকৰণৰ স্পষ্ট দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰকল্পটোৰ সফল ৰূপায়ণৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।’’ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে, ইয়াৰ উন্নীতকৃত সুবিধা, উন্নত সুলভতা আৰু সাংস্কৃতিক নান্দনিকতাৰ সৈতে, ষ্টেচনটোৱে পুনৰ উন্নয়নৰ বাবে শাৰী পাতিবলগীয়া জ’নৰ বাকী ষ্টেচনসমূহৰ বাবে এক মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধুনিক ৰে’ল অভিজ্ঞতাৰ এই দুৱাৰমুখ উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে তিনিওটা ষ্টেচন কেৱল ষ্টেচন হিচাপেই নহয়, অসম, বংগ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰগতি, গৌৰৱ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতীক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ৰে'লৱেত ৰচিত হ'ব নতুন অধ্যায়; শুকুৰবাৰে প্ৰথমখন হাইড্ৰ'জেনচালিত ৰে’ল উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ৰে’লৱে ষ্টেচন
অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনি
NFR
AMRIT BHARAT STATION SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.