অপেক্ষা ১৭ জুলাইলৈ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেন ৰে’ল
১৭ জুলাইত জিন্দত হাইড্ৰ’জেন ৰে’লখনৰ ফ্লেগ অফ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । লগতে তেওঁ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ো উদ্বোধন কৰিব ।
Published : July 6, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 5:59 PM IST
জিন্দ (হাৰিয়ানা): ১৭ জুলাইৰ দিনটো ভাৰতবাসীৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য দিন হৈ ৰ’ব ৷ কিয়নো সেইদিনাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিব দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেন ৰে’ল ৷ যাৰ বাবে মোদীয়ে হাৰিয়ানাৰ জিন্দ ভ্ৰমণ কৰিব ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জীন্দৰ পৰা দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেন ৰে’লৰ ফ্লেগ অফ কৰাৰ লগতে জিন্দ ৰে’লৱে ষ্টেচন আৰু মেডিকেল কলেজৰ পুনৰ উন্নয়নৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰিব ।
আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাৰিয়ানাত এক বৃহৎ জনসভাতো অংশ লৈ ভাষণ দিব । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে প্ৰস্তুতি তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
- মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রস্তুতিৰ পর্যালোচনা কৰিব :
প্রধানমন্ত্রীৰ প্রস্তাৱিত ভ্রমণৰ প্রস্তুতি চূড়ান্ত কৰিবলৈ সোমবাৰে জিন্দত উপস্থিত হ’ব হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং ছেইনী ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়েব সিং ছেইনীয়ে বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ’ব । এই বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ড৹ অৰ্চনা গুপ্তাও উপস্থিত থাকিব । ইতিমধ্যে প্ৰশাসনক সকলো বিভাগৰ পৰা প্ৰস্তুতিৰ বিশদ পৰিকল্পনা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
- পৰ্যালোচনা বৈঠক :
দেওবাৰে সন্ধিয়া হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ উপ অধ্যক্ষ ডঃ কৃষ্ণ লাল মিড্ডাই পি ডব্লিউ ডি ৰেষ্ট হাউচত জিলা প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । উপ-আয়ুক্ত ডাঃ বিশালী শৰ্মা, অতিৰিক্ত উপ-আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ, পৌৰ নিগমৰ সকলো এছডিএম, বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱিত কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত বিভাগভিত্তিক দায়িত্বসমূহ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছিল আৰু সকলো কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল ।
- "এয়া সমগ্ৰ জিলাখনৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়" :
ডঃ কৃষ্ণ লাল মিড্ডাই বিষয়াসকলৰ আগত কয়, "১৭ জুলাইত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱিত ভ্ৰমণ সমগ্ৰ জিলাখনৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । সকলো বিভাগে নিজৰ দায়িত্ব গুৰুত্বসহকাৰে পালন কৰিব লাগে আৰু প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অভাৱ নোহোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগে । প্ৰতিজন বিষয়াই এই উদ্দেশ্যেৰে কাম কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ বিভাগে এই অনুষ্ঠানৰ সৰ্বোত্তম ভূমিকা পালন কৰে ৷’’
- নিৰাপত্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাতায়তলৈকে প্ৰতিটো ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব :
সভাত সভাস্থলী, হেলিপেড, পাৰ্কিং, ভিআইপিৰ গতিবিধি, যাতায়তৰ ব্যৱস্থা, নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা, বেৰিকেড, খোৱাপানী, বিদ্যুৎ, অনাময়, ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ, চিকিৎসাৰ সুবিধা, অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বিষয়ে ভালদৰে পৰ্যালোচনা কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
- বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পানী জমা হোৱা সমস্যা ৰোধৰ নিৰ্দেশনা :
ডাঃ মিড্ডাই বিষয়াসকলক অনুষ্ঠানৰ স্থান, মূল পথ, হেলিপেড, আৰু পাৰ্কিং এলেকাৰ বিশেষ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ কয়, "বৰষুণ হ'লে যাতে ক'তো পানী জমা নহয় তাৰ বাবে নলাবোৰ সময় মতে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে । বাৰিষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ প্ৰশাসনকো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
- পথ আৰু বৈদ্যুতিক মেৰামতিৰ নিৰ্দেশ :
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰিব লগা সকলো পথ অনতিপলমে মেৰামতি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । বিষয়াসকলক কোৱা হৈছিল যে কোনো ধৰণৰ গাঁত, ভঙা পথ, ক্ষতিগ্ৰস্ত ডিভাইডাৰ বা ৰেলিং যাতে নাথাকে । বিদ্যুৎ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ইভেণ্টৰ স্থান, ভিআইপি পথ, আৰু সমগ্ৰ চহৰখনৰ মূল স্থানসমূহৰ কাষেৰে সকলো ষ্ট্ৰীটলাইট সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ । ওলমি থকা বৈদ্যুতিক তাঁৰ আৰু অন্যান্য কাৰিকৰী অভাৱসমূহো তৎকালীনভাৱে সমাধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
- দৈনিক পর্যালোচনাৰ বাবে প্রতিটো বিভাগলৈ নির্দেশনা :
ডঃ মিড্ডাই কয়, "সকলো বিভাগে নিজৰ নিজৰ পর্যায়ত নিতৌ নিজৰ কাম-কাজ পর্যালোচনা কৰিব লাগে । কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লে তৎক্ষণাত প্রশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে । শেষ মুহূর্তলৈকে কোনোধৰণৰ সমস্যা হ'ব নালাগে । পাৰ্কিং, ভিৰ ব্যৱস্থাপনা, যান-বাহন চলাচল আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ বিশদ পৰিকল্পনা আগতীয়াকৈ প্রস্তুত কৰিব লাগে যাতে সাধাৰণ নাগৰিকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ মুখামুখি নহয় ।"
- প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়নৰ বাবে স্থান পৰিদৰ্শন :
পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পাছত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে ডঃ কৃষ্ণ লাল মিড্ডাই প্ৰস্তাৱিত হেলিপেড, অনুষ্ঠানৰ স্থান, পাৰ্কিং এলেকা, ভিআইপি পথ, আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক সকলো বিভাগে যাতে সমন্বয়ৰে কাম কৰে আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।