ভাৰতীয় ৰে'লৱেত ৰচিত হ'ব নতুন অধ্যায়; শুকুৰবাৰে প্ৰথমখন হাইড্ৰ'জেনচালিত ৰে’ল উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

ভাৰতীয় ৰে'লৱেত ৰচিত হ'ব নতুন অধ্যায়; শুকুৰবাৰে প্ৰথমখন হাইড্ৰ'জেনচালিত ৰে’ল উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
এসময়ৰ ভাপ আৰু ডিজেল ইঞ্জিনৰ দৰেই এই ৰে’লখনতো নিজস্ব শক্তিৰ উৎস থাকে । কিন্তু ইন্ধন জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা অক্সিজেন লৈ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে ।
By ANI
Published : July 16, 2026 at 8:50 PM IST
জিন্দ (হাৰিয়ানা) : শুকুৰবাৰে হাৰিয়ানাৰ জিন্দ আৰু শোনিপটৰ মাজত চলিবলগা ভাৰতৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ'জেনচালিত ৰে’লৰ ফ্লেগ-অফ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । ৰে'ল মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, হাইড্ৰ'জেন ফিউৱেল চেল ট্ৰেইনছেটে হাইড্ৰ'জেন ব্যৱহাৰ কৰি নিজাকৈ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে । ই পৰিষ্কাৰ ইন্ধন হিচাপে পৰিগণিত । ইয়াক ব্যৱহাৰৰ সময়ত প্ৰায় শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমন কৰে । এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাটোৱে কয়লা আৰু বাষ্পৰ পৰা স্বচ্ছ আৰু অধিক বহনক্ষম শক্তিৰ উৎসলৈ ভাৰতৰ এক বিস্তৃত যাত্ৰাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
বিগত ১২ বছৰত ৰে'লৱে খণ্ডত দ্ৰুত বৈদ্যুতিকৰণে আমদানিকৃত ডিজেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে । ইয়াৰ ফলত স্বচ্ছ ৰে'ল গতিশীলতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পথ মুকলি হৈছে । বৰ্তমান ৯৯ শতাংশতকৈ অধিক ব্ৰডগজ পথত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰা হৈছে । অৱশ্যে ওপৰৰ লাইনৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰা গতানুগতিক বৈদ্যুতিক ৰে'লৰ দৰে এই ৰে'ল নহয় । হাইড্ৰ'জেন ইন্ধন কোষ ট্ৰেইনছেটে হাইড্ৰ'জেন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে । এই ক্ষেত্ৰত জলীয় বাষ্পক ইয়াৰ একমাত্ৰ উপ-উৎপাদন হিচাপে নিৰ্গত কৰে ।
এসময়ৰ ভাপ আৰু ডিজেল ইঞ্জিনৰ দৰেই এই ৰে’লখনেও নিজস্ব শক্তিৰ উৎস কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । কিন্তু কয়লা বা ডিজেলৰ দৰে পৰম্পৰাগত ইন্ধন জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে হাইড্ৰ’জেনে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰি ৰে’লৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে । যাৰ ফলত দহন আৰু বাহ্যিক শক্তি যোগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা নাইকিয়া হয় ।
ৰে'ল বিভাগৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, এই উন্নত প্ৰপালচন ব্যৱস্থাৰ পৰিপূৰক হিচাপে ভাৰতে ৰে'লখনক হাইড্ৰ'জেন নিৰ্গমন, তাপ, শিখা আৰু ধোঁৱা ধৰা পেলাব পৰাকৈ বহুস্তৰীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰে সজ্জিত কৰিছে । জিন্দ-শোনিপাট অংশত ঘণ্টাত ৭৫ কিলোমিটাৰ কাৰ্যকৰী গতি আৰু ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ ডিজাইন গতিৰে ৮৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাত এই ৰে’লখন কেৱল সুৰক্ষিতই নহয়, বৰঞ্চ অধিক দ্ৰুততাৰে গতি কৰিব ।
বৰ্তমান বিশ্বজুৰি চলি থকা বেছিভাগ হাইড্ৰ'জেন যাত্ৰীবাহী ৰে'লত মাত্ৰ দুটা বা তিনিটা ডবা থাকে আৰু ইয়াক মূলতঃ হ্ৰস্ব দৈৰ্ঘ্যৰ আঞ্চলিক পথত নিয়োজিত কৰা হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ ট্ৰেইনছেটটোক প্ৰায় ২৬০০ যাত্ৰীবাহী ৰে’ল হিচাপে ১০টা ডবাযুক্ত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল হিচাপে সজ্জিত কৰা হৈছে । ই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যাত্ৰী পৰিচালনাৰ বাবে হাইড্ৰ’জেনচালিত ৰে’ল পৰিবহণৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
কিন্তু হাইড্ৰ'জেন হৈছে অতি জ্বলনশীল; কিন্তু যান্ত্ৰিক শক্তি উৎপাদন কৰিবলৈ ইন্ধন জ্বলোৱা প্ৰচলিত ডিজেল ইঞ্জিনৰ দৰে ই নহয় । হাইড্ৰ'জেন ৰে'লে প্ৰ'টন এক্সচেঞ্জ মেমব্ৰেন (PEM) ইন্ধন কোষৰ আকাৰত এটা সৰু শক্তি কেন্দ্ৰত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । ৰে'লখনৰ চিলিণ্ডাৰত জমা হৈ থকা হাইড্ৰ'জেন ইন্ধন কোষৰ ভিতৰৰ চাৰিওফালৰ বায়ুৰ পৰা অক্সিজেনৰ সৈতে মিলি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰে, যিয়ে ট্ৰেকচন মটৰবোৰক শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু চকাবোৰ ঘূৰাই দিয়ে । এই বিদ্যুৎ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ একমাত্ৰ প্ৰত্যক্ষ উপ-উৎপাদন হ’ল জলীয় বাষ্প আৰু তাপ । কোনো ধৰণৰ দহন, ধোঁৱা আৰু কাৰ্বন নিৰ্গমন নহয় ।
এই ৰে'লখনত দুখন হাইড্ৰ'জেন ড্ৰাইভিং পাৱাৰ কাৰ (ডিপিচি) আৰু আঠটা ট্ৰেইলাৰ ডবা (টিচি) আছে । প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে যে প্ৰতিটো ডিপিচিত ইন্ধন কোষ, লিথিয়াম আইৰন ফছফেট (এলএফপি) বেটাৰী আৰু হাইড্ৰ'জেন সংৰক্ষণ চিলিণ্ডাৰ থাকে, যিয়ে একেলগে কাম কৰি ট্ৰেকচন শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু লগতে বিভিন্ন কাৰ্যকৰী পৰিস্থিতিত নিৰ্ভৰযোগ্য কাৰ্যকলাপ নিশ্চিত কৰে ।
প্ৰতিটো মূৰত এখনকৈ থকা পাৱাৰ কাৰ দুখনে প্ৰতি ডিপিচিত ১২০০ কিলোৱাট (১৬০০ এচপি) শক্তি উৎপাদন কৰে । একেসময়তে ই সমগ্ৰ ৰে'লখনক ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰলৈকৈ গতি দিব পৰাকৈ যথেষ্ট । হাইড্ৰ’জেন ফিউৱেল চেলচালিত ৰে’লখন প্ৰথম অৱস্থাত উত্তৰ ৰে’লৱেৰ জিন্দ-শোনিপট অংশত চলিব । এই অংশটোৱে জিন্দ জংচন, গোহানা জংচন আৰু শোনিপটক সংযোগ কৰে আৰু লগতে মধ্যৱৰ্তী ষ্টেচন আৰু জিন্দ চহৰ, পাণ্ডু পিণ্ডাৰা জংচন, ললিত খেৰা হাল্ট, ভাম্ভেৱা, ইছাপুৰ খেৰী হল্ট, বুটানে হাল্ট, খন্দ্ৰাই হাল্ট, ৰাব্ৰাহ হাল্ট, লাথকে ধৰি মধ্যৱৰ্তী ষ্টেচন আৰু প্ৰস্তাৱিত ষ্টেচনসমূহত সেৱা আগবঢ়াব ।
নিয়মীয়া পৰিচালনা পৰিস্থিতিত হাইড্ৰ'জেনচালিত যাত্ৰীবাহী ৰে’ল সেৱাৰ কাৰ্যক্ষমতা, সুৰক্ষা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই পথটো নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । জিন্দত স্থাপন কৰা নিৰ্দিষ্ট হাইড্ৰ'জেন সংৰক্ষণ, সংকোচন আৰু বিতৰণ সুবিধাই ইন্ধন ভৰোৱাৰ কাম-কাজত সহায় কৰিব, যাৰ ফলত ভাৰতৰ প্ৰথম সংহত হাইড্ৰ'জেন ৰে'লৱে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ সৃষ্টি হ’ব ।
হাইড্ৰ'জেন ইন্ধন ভৰোৱাৰ সুবিধাটো তিনিটা পৰ্যায়ত চলি থাকে । প্ৰথমে ইলেক্ট্ৰ’লাইছিছৰ জৰিয়তে হাইড্ৰ’জেন ঠাইতে উৎপাদন কৰা হয়, য’ত সেউজ হাইড্ৰ’জেন উদ্যোগত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰি পানীক হাইড্ৰ’জেন আৰু অক্সিজেনত বিভক্ত কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট সংৰক্ষণ টেংকীত নিৰাপদে সংৰক্ষণ কৰা হয় ।
দ্বিতীয়তে, হাইড্ৰ'জেনক ৫০০ বাৰলৈ সংকুচিত কৰা হয়, যাৰ ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ হাইড্ৰ'জেন কম পৰিসৰৰ টেংকীত জমা কৰিব পৰা যায় । শেষত ইয়াক দুটা স্বতন্ত্ৰ হাইড্ৰ'জেন ডিচপেন্সাৰৰ জৰিয়তে ৩৫০ বাৰৰ নিয়ন্ত্ৰিত চাপত বিতৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত দুয়োখন হাইড্ৰ'জেন ড্ৰাইভিং পাৱাৰ কাৰত একেলগে ইন্ধন ভৰোৱা হয় আৰু টাৰ্ণআউটৰ সময় হ্ৰাস পায় বুলি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে ।
এই ইউনিটত এটা সময়তে প্ৰায় ৩,০০০ কিলোগ্ৰাম হাইড্ৰ'জেন মজুত কৰা হয়, যিটো ট্ৰেইনছেটৰ নিয়মীয়া পৰিচালনাৰ বাবে যথেষ্ট আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণ আৰু যোগান ব্যৱস্থা পেট্ৰ'লিয়াম আৰু বিস্ফোৰক সুৰক্ষা সংস্থাৰ (পিইএছঅ’) দ্বাৰা অনুমোদিত ।
ভাৰতত ডিজাইন কৰা, অভিযান্ত্ৰিকতা আৰু সংহত কৰা এই ৰে’লখন থলুৱা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিয়ে উন্নত ৰে’ল অভিযান্ত্ৰিকীত দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সামৰ্থ্যক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।