১৫ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ২৪০০ কোটিৰ পিএম-ভিবিআৰৱাই ইনচেনটিভ
প্ৰধানমন্ত্ৰী বিকশিত ভাৰত ৰোজগাৰ যোজনাৰ অধীনত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ইনচেনটিভ প্ৰদান কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : June 18, 2026 at 1:38 PM IST
নতুন দিল্লী : 'প্ৰধানমন্ত্ৰী বিকশিত ভাৰত ৰোজগাৰ যোজনা'ৰ অধীনত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৫ লাখৰো অধিক হিতাধিকাৰীক ২৪০০ কোটি টকাৰ ইনচেনটিভ প্ৰদান কৰিব । কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই ইনচেনটিভ প্ৰদানৰ বাবে দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত এক ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে এই ইনচেনটিভসমূহ প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰৰ (ডিবিটি) জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ’ব । আনহাতে, সমগ্ৰ দেশৰ ২০০টা ঔদ্যোগিক ক্লাষ্টাৰত আয়োজন কৰা আঞ্চলিক কাৰ্যসূচীসমূহত মূল অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।
এই কাৰ্যসূচীৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে ইনটেনচিভ প্ৰদানৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পিএম-ভিবিআৰৱাইৰ অধীনত লাভৱান হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰ্মচাৰী আৰু নিয়োগকৰ্তা হোৱা কেইগৰাকীমান যুৱ উদ্যোগীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মত বিনিময় কৰিব ।
ঔদ্যোগিক ক্লাষ্টাৰসমূহত একেলগে আঞ্চলিক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হ’ব আৰু তাত ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যিক শ্ৰম মন্ত্ৰী, সংসৰ সদস্য, বিধানসভাৰ সদস্য, মেয়ৰ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
এই আঞ্চলিক কাৰ্যসূচীসমূহৰ সময়ত নিয়োগকৰ্তা আৰু কৰ্মচাৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ’ব । অনুষ্ঠানত কৰ্মচাৰীসকলক নিযুক্তি-পত্ৰও বিতৰণ কৰা হ’ব । উল্লেখ্য যে মুঠ ৯৯,৪৪৬ কোটি টকা ব্যয়েৰে আৰম্ভ হোৱা এই আঁচনিখনৰ লক্ষ্য হৈছে দুবছৰত ৩.৫ কোটি চাকৰি সৃষ্টি কৰা ।
পিএম-ভিবিআৰৱাইৰ সুবিধাসমূহ
- কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিযুক্তি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীয়ে ১৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ।
- উৎপাদন খণ্ডত নিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে চাৰি বছৰলৈকে বৰ্ধিত সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
- মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, ২০২৫ চনৰ আগষ্টৰ পৰা পিএম-ভিবিআৰৱাইৰ অধীনত ৬৩ লাখতকৈ অধিক প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিযুক্তি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীক আনুষ্ঠানিক কৰ্মশক্তিলৈ অনা হৈছে, ইয়াৰে প্ৰায় ৩০% মহিলা ।
মন্ত্ৰণালয়ৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "খণ্ড 'খ'ৰ অধীনত ইনটেনচিভ লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ৮০%তকৈ অধিক ২৫ জনতকৈ কম শ্ৰমিক থকা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ।"
ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে পৰিগণিত নিয়োগ সৃষ্টিৰ প্ৰসাৰৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ আৰু নতুন উদ্যোগসমূহক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পিএম-ভিবিআৰৱাইৰ ভূমিকাক প্ৰতিভাত কৰি তোলা হৈছে বুলি লগতে কয় ।