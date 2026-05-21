প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত মন্ত্ৰী পৰিষদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক: পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা

সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠকৰ বাবে সকলো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীকে দিল্লীতে থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 12:48 PM IST

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ সেৱা তীৰ্থত মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ’ব । পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট আৰু বিশ্ব শক্তি সুৰক্ষাক লৈ ক্ৰমাৎ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (ইউএই), নেদাৰলেণ্ড, ছুইডেন, নৰৱে’ আৰু ইটালী ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ৫ বজাত এই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷

বৈঠকত সকলো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, স্বতন্ত্ৰ দায়িত্বত থকা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাত আৰু ভাৰতত ইয়াৰ সম্ভাব্য অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বৈঠকত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে এএনআয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই বৈঠকক চৰকাৰৰ কামকাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মধ্যকালীন পৰ্যালোচনা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু শাসনৰ বিষয়, চলি থকা পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট, ইন্ধনৰ মূল্য আৰু সম্ভাৱ্য ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নাগৰিকসকলক আমদানিকৃত ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰি আৰু পৰিৱেশ বহনক্ষম বিকল্প গ্ৰহণ কৰি অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাৰ দিশত অৰিহণা যোগাবলৈ আহ্বান জনাইছিল । শক্তি সংকটৰ কথা মনত ৰাখি তেওঁ মানুহক ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, একাধিক লোকক একেলগে একেখন বাহনত যাত্ৰা কৰিবলৈ, সামগ্ৰী পৰিবহণৰ বাবে ৰে’লৱে সেৱাৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ লগতে সম্ভৱ হ’লে বৈদ্যুতিক বাহনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।

উল্লেখ্য যে, চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে সমগ্ৰ দেশতে ইন্ধনৰ মূল্য সংশোধন কৰা হৈছিল । দিল্লীত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮৭ পইচা বৃদ্ধি হৈ প্ৰতি লিটাৰত ৯৮.৬৪ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য ৯১ পইচা বৃদ্ধিৰে প্ৰতি লিটাৰত ৯১.৫৮ টকা হয় । মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতাৰ লগতে দেশৰ সকলো চহৰতে ইন্ধনৰ মূল্য অত্যধিক হয় ৷

১৫ মে’ত প্ৰতি লিটাৰৰ মূল্য ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত এসপ্তাহতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰত এইটো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি ৷ চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা সংঘৰ্ষৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈয়েই আছে ।

