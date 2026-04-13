আজি দিল্লীত ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
এই অনুষ্ঠানত পঞ্চায়তৰ পৰা সংসদলৈকে সকলো স্তৰতে শাসন আৰু নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ বৰ্ধিত ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হ’ব ।
Published : April 13, 2026 at 10:37 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 10:45 AM IST
নতুন দিল্লীঃ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । সোমবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিজ্ঞান ভৱনত আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই সন্মিলনখনত ভাষণ আগবঢ়াব প্ৰধানমন্ত্ৰী । সংসদত মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীসমূহ বিবেচনা আৰু গৃহীত হোৱাৰ ঠিক পূৰ্বেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সন্মিলনখনত অংশগ্ৰহণ কৰাটোৱে সন্মিলনখনৰ গুৰুত্ব বহন কৰিছে ।
‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ত চৰকাৰ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্ৰীড়া, উদ্যোগীকৰণ, সংবাদ মাধ্যম, সমাজকৰ্ম, সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই সন্মিলনত ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত মহিলাৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব ।
এক বহল পৰিসৰৰে অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰাই হৈছে এই সন্মিলনৰ অন্য়তম লক্ষ্য । মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ দিশত অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে এই কাৰ্যসূচীৰ । এই সন্মিলনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত মহিলাসকলৰ অধিক অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্বসহকাৰে আলোকপাত কৰিব বিচৰা হৈছে ।
এই অনুষ্ঠানত পঞ্চায়তৰ পৰা সংসদলৈকে সকলো স্তৰতে শাসন আৰু নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ বৰ্ধিত ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হ’ব । উল্লেখ্য় যে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ‘নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ গৃহীত হোৱাৰ পটভূমিত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।
উল্লেখ্য় যে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮১৬খনলৈ বৃদ্ধি কৰাটো নিশ্চিত কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ২৭৩খন আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ’ব । লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাক ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা ২০২৩ চনত সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছিল ।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অহা ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে মহিলাৰ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী হ’লহেঁতেন । বৰ্তমানৰ আইনখন যিদৰে আছে তেনেকৈয়ে থাকিলে ২০৩৪ চনৰ আগতে সংৰক্ষণ বলবৎ নহ’লহেঁতেন । ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছিল বাবে চৰকাৰে আইনখনৰ সংশোধনীসমূহ গৃহীত কৰিবলৈ বিশেষ অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰিছে ।
এই সন্মিলনে এনে পদক্ষেপক কেন্দ্ৰ কৰি গতিশীলতা গঢ়ি তুলিব । আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি এই সন্মিলনে ভাৰতৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । ভাৰতে অহা ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগীৰ দিশে আগবাঢ়িছে । সেইবাবে ‘বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ বুলি কোৱা হয় । এই সন্মিলনে এনে প্ৰচেষ্টাক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু সৰ্বাংগীন তথা বহনক্ষম বৃদ্ধিৰ দিশত প্ৰচেষ্টাক অধিক মজবুত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
২০২৯ চনত দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে চৰকাৰে । যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়ৰে সকলো দলৰ নেতাসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ২০২৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে । প্ৰধামন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।
