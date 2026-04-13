আজি দিল্লীত ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে

এই অনুষ্ঠানত পঞ্চায়তৰ পৰা সংসদলৈকে সকলো স্তৰতে শাসন আৰু নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ বৰ্ধিত ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হ'ব ।

Narendra Modi interacts with women as he attends the 'Lakhpati Didi Sammelan' in Jalgaon, Maharashtra on Sunday August 25, 2024
২০২৪ চনৰ ২৫ আগষ্ট দেওবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ জলগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘লখপতি দিদী সন্মিলন’ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহিলাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 10:37 AM IST

Updated : April 13, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লীঃ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । সোমবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিজ্ঞান ভৱনত আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই সন্মিলনখনত ভাষণ আগবঢ়াব প্ৰধানমন্ত্ৰী । সংসদত মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীসমূহ বিবেচনা আৰু গৃহীত হোৱাৰ ঠিক পূৰ্বেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সন্মিলনখনত অংশগ্ৰহণ কৰাটোৱে সন্মিলনখনৰ গুৰুত্ব বহন কৰিছে ।

‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ত চৰকাৰ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্ৰীড়া, উদ্যোগীকৰণ, সংবাদ মাধ্যম, সমাজকৰ্ম, সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই সন্মিলনত ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত মহিলাৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব ।

এক বহল পৰিসৰৰে অংশীদাৰসকলক একত্ৰিত কৰাই হৈছে এই সন্মিলনৰ অন্য়তম লক্ষ্য । মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ দিশত অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে এই কাৰ্যসূচীৰ । এই সন্মিলনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত মহিলাসকলৰ অধিক অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্বসহকাৰে আলোকপাত কৰিব বিচৰা হৈছে ।

এই অনুষ্ঠানত পঞ্চায়তৰ পৰা সংসদলৈকে সকলো স্তৰতে শাসন আৰু নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ বৰ্ধিত ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হ’ব । উল্লেখ্য় যে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ‘নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ গৃহীত হোৱাৰ পটভূমিত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।

উল্লেখ্য় যে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮১৬খনলৈ বৃদ্ধি কৰাটো নিশ্চিত কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ২৭৩খন আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ’ব । লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাক ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা ২০২৩ চনত সংবিধান সংশোধন কৰা হৈছিল ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অহা ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে মহিলাৰ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী হ’লহেঁতেন । বৰ্তমানৰ আইনখন যিদৰে আছে তেনেকৈয়ে থাকিলে ২০৩৪ চনৰ আগতে সংৰক্ষণ বলবৎ নহ’লহেঁতেন । ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছিল বাবে চৰকাৰে আইনখনৰ সংশোধনীসমূহ গৃহীত কৰিবলৈ বিশেষ অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰিছে ।

এই সন্মিলনে এনে পদক্ষেপক কেন্দ্ৰ কৰি গতিশীলতা গঢ়ি তুলিব । আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি এই সন্মিলনে ভাৰতৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । ভাৰতে অহা ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগীৰ দিশে আগবাঢ়িছে । সেইবাবে ‘বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ বুলি কোৱা হয় । এই সন্মিলনে এনে প্ৰচেষ্টাক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু সৰ্বাংগীন তথা বহনক্ষম বৃদ্ধিৰ দিশত প্ৰচেষ্টাক অধিক মজবুত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

২০২৯ চনত দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে চৰকাৰে । যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়ৰে সকলো দলৰ নেতাসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ২০২৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে । প্ৰধামন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।

