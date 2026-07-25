ধন্যবাদ বন্ধুসকল... নিশা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা ভিডিঅ‘ই 303M Views, 16M likes লাভ কৰি ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ই আটাইতকৈ বেছি চোৱা ৰিল হিচাপে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছে ৷
Published : July 25, 2026 at 8:03 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ ভিডিঅ’ৰ পিছতে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলক দিয়া সঁহাৰি আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ সমৰ্থনৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । এই ভিডিঅ’টোৱে ৩০.৩ মিলিয়নতকৈ অধিক ভিউ অতিক্ৰম কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ৰোধৰ বাবে চৰকাৰৰ একচন প্লেন সন্দৰ্ভত ২৪ জুলাইত নিজৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এই ভিডিঅ’টো পোষ্ট কৰিছিল ৷ এই ভিডিঅ‘টোৱে ডিজিটেল ভিউইং ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি প্ৰথম ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ই আটাইতকৈ বেছি চোৱা ৰিল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
ভিডিঅ'টোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ধন্যবাদ বন্ধুসকল, যোৱা নিশা আপোনালোকক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে ইমান ভাল সঁহাৰি দিছিল আৰু ইতিবাচক পৰামৰ্শ দিছিল । সকলোকে ধন্যবাদ ৷ আপোনালোকৰ এই মৰম সদায় থাকিব আৰু আমাৰ সম্পৰ্ক অধিক সক্ৰিয়ভাৱে বৃদ্ধি পাব । ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বন্ধুসকল ।"
লগতে পঢ়ক : ১০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড, ১০ কোটিৰ জৰিমনা... প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ’লেই গুৰুতৰ শাস্তি