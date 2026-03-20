ETV Bharat / bharat

বিশ্বৰ পাঁচগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, কি কি বিষয়ক লৈ হ’ল আলোচনা ?

আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ ব্রিফিঙৰ ভাষণত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ওমান, মালয়েছিয়া, ফ্ৰান্স, জৰ্ডান, কাটাৰৰ নেতাৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতিছিল ।

MEA spokesperson Randhir Jaiswal
বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱাল (ANI)
author img

By ANI

Published : March 20, 2026 at 6:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পাঁচজন বিশ্ব নেতাৰ সৈতে কথা পাতি পশ্চিম এছিয়াৰ বিৱৰ্তনশীল পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । তেওঁলোকে আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, লগতে শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে ।

জয়ছৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালি বিশ্বৰ পাঁচজন নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছে । তেওঁ ওমান, মালয়েছিয়া, ফ্ৰান্স, জৰ্ডান আৰু কাটাৰৰ নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছে । এই বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ স্থিতি দাঙি ধৰিছে ।’’

তেওঁ লগতে কয় যে শক্তি আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো নেতাসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নিৰাপদ সামুদ্ৰিক পথৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিভিন্ন নেতাই হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদ আৰু মুক্ত যাতায়তৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে ।’’ জয়ছোৱালে কয় ৷

ওমানৰ চুলতান হাইথাম বিন তাৰিক আল ছাইদৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সাৰ্বভৌমত্বৰ বিষয় সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

জয়ছৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ওমানৰ চুলতানৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁক আৰু ওমানবাসীলৈ আগতীয়াকৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ওমানৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা উলংঘা কৰাৰ বিষয়ক ভাৰতে গৰিহণা দিয়াৰ কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নিৰাপদ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ওমানে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয় ।"

মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমৰ সৈতেও কথা পাতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগন্তুক হাৰি ৰায়া আইদিলফিত্ৰী (ঈদৰ) শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছত মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমৰ সৈতেও কথা পাতিছিল আৰু আগন্তুক হাৰি ৰায়া আইদিলফিত্ৰী উৎসৱ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনাইছিল । দুয়োগৰাকী নেতাই পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি তাত হোৱা পৰিঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় । জয়ছৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ সৈতেও কথা-বতৰা পাতিছিল । দুয়োগৰাকী নেতাই পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । অঞ্চলটোৰ লগতে ইয়াৰ বাহিৰত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় অব্যাহত ৰাখিবলৈ সন্মত হয় ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জৰ্ডানৰ ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাৰ সৈতেও কথা পাতি অঞ্চলটোৰ বিকাশশীল পৰিস্থিতি আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন শক্তি আৰু সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ নিশ্চিত কৰাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

"প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জৰ্ডানৰ ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাৰ সৈতেও কথা-বতৰা পাতিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ ৰজা আব্দুল্লাৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছিল । দুয়োগৰাকী নেতাই পশ্চিম এছিয়াৰ বিকাশশীল পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল । শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণকো তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছিল, পৰিহাৰ কৰিব পৰাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকাও লক্ষ্য কৰিছিল । দুয়োপক্ষই শক্তি আৰু সামগ্ৰীৰ অবাধ পৰিবহণৰ সমৰ্থনত পুনৰ দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে ।" তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে কয় যে সংঘাতৰ সময়ত আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জৰ্ডানৰ ভূমিকাক ভাৰতে শলাগ লৈছে । জয়ছৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অঞ্চলটোত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক নিৰাপদে ঘূৰাই অনাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত জৰ্ডানৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে গভীৰ শলাগ লৈছে । আমি জনা মতে, যুদ্ধৰ সময়ত ইজৰাইলত আবদ্ধ হৈ থকা কেইবাজনো ভাৰতীয়ই জৰ্ডানলৈ ওলাই আহিছে আৰু তাৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাটাৰৰ আমিৰ তামিম বিন হামাদ আল থানীৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰি ঈদৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সহায় কৰা কাটাৰৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনায় ।

"প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাটাৰৰ আমিৰ শ্বেখ তামিম বিন হামাদ আল থানীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁক আৰু কাটাৰৰ জনসাধাৰণক উষ্ম শুভেচ্ছা, ঈদৰ শুভেচ্ছা জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয় যে ভাৰতে কাটাৰৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছে আৰু অঞ্চলটোৰ শক্তি আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিয়ে ।

কাটাৰৰ আমিৰে আগবঢ়োৱা যত্ন আৰু সমৰ্থনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক লৈ, আৰু দুয়োপক্ষই হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদ আৰু মুক্ত পৰিবহণৰ বাবে নিজৰ দৃঢ় সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰে ৷” তেওঁ লগতে কয় ।

লগতে পঢ়ক: মধ্যপ্ৰাচ্য়ৰ সংঘাত : প্ৰায় ২,৮০,০০০ হাজাৰ ভাৰতীয়ৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ দাবী বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ

পূৰ্বৰ দৰেই অব্যাহত আছে ঘৰুৱা এলপিজিৰ যোগান : পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ ঘোষণা

TAGGED:

ৰণধীৰ জয়ছৱাল
নৰেন্দ্ৰ মোদী
মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাত
ইটিভি ভাৰত অসম
বিশ্বনেতাৰে মোদীৰ বাৰ্তালাপ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.