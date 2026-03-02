ETV Bharat / bharat

নাগৰিক সুৰক্ষাৰ ওপৰত সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দি ইজৰাইল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে বাৰ্তালাপ মোদীৰ, যুদ্ধ অন্ত পেলোৱাৰ অনুৰোধ

বাৰ্তালাপৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শেহতীয়া পৰিঘটনাক লৈ ভাৰতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি নাগৰিকৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ অনুৰোধ জনায় ।

PM NARENDRA MODI
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্য়াহু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফাইল ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ বিমান আক্ৰমণৰ পিছত পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে দেওবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে ফোনত বাৰ্তালাপ কৰে ৷ তেওঁ সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি যুদ্ধৰ আগতীয়াকৈ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনায় ৷

ভাৰতৰ সংযমৰ আহ্বান পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি অঞ্চলটোত উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে হোৱা কথা-বতৰা এক্সত ভাগ-বতৰা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "মই প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে ফোনত কথা পাতি অঞ্চলটোৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ৷ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিলোঁ ৷ ভাৰতে যুদ্ধৰ আগতীয়া অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে ৷"

ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ বিমান আক্ৰমণৰ পিছত অঞ্চলটোত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰি বিশ্বৰ নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই কথা-বতৰা হয় ৷ ভাৰতে অঞ্চলটোত স্থিতিশীলতা পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে সংযম, আলোচনা, কূটনীতিৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে আহ্বান জনাই আহিছে ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজস্থান, গুজৰাট, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰে ৷ চৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে, নিশা প্ৰায় ৯:৩০ বজাত দিল্লীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ততাতৈয়াকৈ বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷

এই বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীকে ধৰি জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণকে ধৰি পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চিচিএছৰ এই জৰুৰী বৈঠক আহ্বান জনোৱা হয় ৷

বাতৰি অনুসৰি ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইৰ হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনাই সংঘৰ্ষৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে ৷ যোৱা ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ দুদিনীয়া আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ বৈঠকত দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-ইজৰাইলৰ সম্পৰ্কক বিশেষ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে আৰু কৌশলগত খণ্ডসমূহত সহযোগিতা আৰু অধিক গভীৰ কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে, যাৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ শক্তিশালীতা অধিক শক্তিশালী হয় ৷

লগতে পঢ়ক : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত চিচিএছৰ বৈঠক; পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলৰ কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা

মধ্যপ্ৰাচ্যত অস্থিৰতা : ৪০০ৰো অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বাতিল

পশ্চিম এছিয়াৰ ওপৰত মিছাইল আক্ৰমণ : ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ কিয় ভাৰতৰ বাবে এক কৌশলগত পৰীক্ষা

TAGGED:

কেবিনেট কমিটি অন ছিকিউৰিটি
পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইটিভি ভাৰত অসম
ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ যুদ্ধ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.