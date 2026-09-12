BRICS SUMMIT 2026 : ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত পুটিন আৰু শ্বিৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কেইটামান বিশেষ মুহূৰ্ত
সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ ছবিয়ে খলখনি সৃষ্টি কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়া আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে কৰমৰ্দন ।
By ANI
Published : September 12, 2026 at 9:04 PM IST
নতুন দিল্লী: শনিবাৰৰ পৰা বিশ্বৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন আৰম্ভ হৈছে ৷ এই সন্মিলনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে ৷ এই সন্মিলন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে কিছু বিশেষ মুহূৰ্তৰ ভাগ-বতৰা কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ ছবিসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুয়োগৰাকী নেতাক আদৰণি জনোৱা, তেওঁলোকৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰাৰ লগতে হাস্যবদনে থকা দেখা গৈছে । এই ছবিসমূহে তিনিওগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক আৰু একতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । আন এখন ফটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুটিন, শ্বি আৰু ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানৰ সৈতে খোজত খোজ মিলোৱা দেখা যায় ।
BRICS Summit 2026 gets underway in Delhi. pic.twitter.com/WN7YWi5bTg— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰব’ও ছুবিয়ানটোৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ ছবিও শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত পুটিন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষত থিয় হৈ আছে ৷ আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুটিনৰ সৈতে হাঁহি হাঁহি খোজকাঢ়ি থকা আন এখন ফটোত দেখা গৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ নেতৃত্বত ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজধানী দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে । সন্মিলন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰত মণ্ডপমত উপস্থিত হৈ ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকলক আদৰণি জনায় । তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰমৰ বিখ্যাত ৰামনাথস্বামী মন্দিৰৰ পটভূমিত নেতাসকলক আদৰণি জনোৱা হয় ।
শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুটিন আৰু পেজেস্কিয়ানৰ সৈতে পৃথক পৃথক বৈঠকত মিলিত হয় ৷ তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছক সাক্ষাৎ কৰে আৰু দিনজোৰা তীব্ৰ কূটনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ অংশ হিচাপে ব্ৰিকছ ব্যৱসায়িক মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
পুটিনৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ মাজত অনুষ্ঠিত বছৰটোৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক আছিল । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, আগষ্ট মাহত ২৬সংখ্যক এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত দুয়োগৰাকী নেতাই বিস্কেকত সৌজন্যমূলক সাক্ষাতত মিলিত হৈছিল ৷
দুয়োগৰাকী নেতাই ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, মহাকাশ, দক্ষতা গতিশীলতা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতা, বহুপক্ষীয় ক্ষেত্ৰত ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সংযোগ আৰু পশ্চিম এছিয়া আৰু কৃষ্ণ সাগৰ অঞ্চলৰ সংঘাতকে ধৰি মূল আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰে ।
ভাৰত মণ্ডপামত INNOPROM ঔদ্যোগিক প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰত-ৰাছিয়াৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘ভাৰত-ৰাছিয়াৰ অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ পৰিছে । ৰাজধানী দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু মই INNOPROM ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো, য’ত দুয়োখন দেশৰ অসংখ্য কোম্পানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ ক্ৰমবৰ্ধমান দৃঢ়তা প্ৰতিফলিত হৈছে ।’’
দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকৰ অন্তত একেখন বাহনৰে ভাৰত মণ্ডপমত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকৰ এই বৈঠকত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰত-ৰাছিয়াৰ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যক ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ লৈ যোৱাৰ এক অভিলাষী লক্ষ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক বিদেশ মন্ত্ৰী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙে আদৰণি জনায় । শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানকো সাক্ষাৎ কৰি বিষ্কেকত অনুষ্ঠিত এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত তেওঁলোকে কৰা কথা-বতৰা আগবঢ়াই নিয়ে ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ৷ কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো ব্ৰিকছ সম্পৰ্কীয় বৈঠকত ইৰাণৰ নিয়মীয়া আৰু উচ্চস্তৰীয় অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধন্যবাদ জনায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্ৰিকছ ব্যৱসায়িক মঞ্চৰ নেতাসকলৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পেজেস্কিয়ানক ধন্যবাদ জনায় ৷ তদুপৰি গ্ল’বেল ছাউথ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাক লাভান্বিত কৰাৰ বাবে ব্ৰিকছৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাত সন্দৰ্ভতো দুয়োগৰাকী নেতাই আলোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি কয় যে সকলো সমস্যা আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগে । তেওঁ অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে স্থায়ী প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, য’ত যাত্ৰা আৰু বাণিজ্যৰ স্বাধীনতাকে ধৰি নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু কল্যাণকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
‘‘বিস্কেকৰ পৰা দিল্লীলৈ বৈঠক অব্যাহত আছে । ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ মাছুদ পেজেস্কিয়ানক সাক্ষাৎ কৰাটো আনন্দৰ কথা আছিল । এই ভ্ৰমণ বিশেষভাৱে বিশেষ হোৱাৰ কাৰণ এয়ে যে এই ভ্ৰমণ তেওঁৰ প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ । আমি ভাৰত-ইৰাণৰ বন্ধুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে দীৰ্ঘম্যাদী আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক কৌশলেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগে । অঞ্চলটোৰ প্ৰচলিত পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ল । ভাৰত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত অটল হৈ আছে’’ - এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এনেদৰে কয় ।
এই চুক্তিখনো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কাৰণ ইৰাণ, চৌদি আৰব আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক বিষয়ত তেওঁলোকৰ মতানৈক্য আৰু পৃথক স্থিতি থকাৰ পিছতো একেখন মঞ্চৰ অংশ হৈ আছে । পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাত আৰু বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ পটভূমিত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত এক ঐকমত্য গঢ়ি তোলাটো আছিল এক জটিল কূটনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান ।
ব্ৰিকছে প্ৰধান উদীয়মান অৰ্থনীতিসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক নীতিৰ সমন্বয় আৰু বিশ্ব শাসনৰ ক্ষেত্ৰত উমৈহতীয়া স্থিতি গঢ় দিয়াৰ এক মূল মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ কাৰ্যসূচীয়ে উন্নয়ন, বিত্ত, প্ৰযুক্তি, বাণিজ্য আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময়ক সামৰি লৈছে ৷ আনহাতে, বহুপক্ষীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গ্ল’বেল ছাউথৰ স্বাৰ্থ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে ।
১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ অধ্যক্ষতাত ভাৰতৰ অধ্যক্ষতা ‘স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ’ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । এই বিষয়বস্তুৱে ভাৰতৰ উন্নয়ন, বহনক্ষমতা, উদ্ভাৱন আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ফলপ্ৰসূতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোত প্ৰতিফলন ঘটোৱাৰ লগতে গ্ল’বেল ছাউথৰ আকাংক্ষাকো দৃঢ় কৰি তুলিছে । ২০২৬ চনৰ বাবে ভাৰতে ব্ৰিকছৰ নেতৃত্ব বহন কৰি বহনক্ষম উন্নয়ন, অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি, প্ৰযুক্তি, জলবায়ু সম্পৰ্কীয় কাৰ্য, উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মাজত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত মোদী-জিনপিং : ভাৰত-চীন-ৰাছিয়া-ইৰাণ-দক্ষিণ আফ্ৰিকা সমন্বিতে একাধিক দেশৰ নেতৃত্বত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন