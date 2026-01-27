ETV Bharat / bharat

৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ ভাগ-বাটোৱাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

ভাৰতে নিজৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি সোমবাৰে এক বৃহৎ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰে ।

৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ ভাগ-বতৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (X@narendramodi)
By ANI

Published : January 27, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ কৰ্তব্য পথত অনুষ্ঠিত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ সামাজিক মাধ্যমত ভাগ-বাটোৱাৰা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাংবিধানিক মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিকশিত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীক আগুৱাই নিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷

সোমবাৰে এক্সত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডৰ মূল মুহূৰ্তসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি কেপচনত লিখিছে, "২০২৬ চনৰ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে । আমি সদায় সাংবিধানিক মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰিম আৰু উন্নত ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰোঁ ৷"

উল্লেখ্য যে, কৰ্তব্য পথত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী দিল্লী আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লোকসকলে উৎসাহেৰে উদযাপন কৰিছিল ৷ ভাৰতৰ বিশাল সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য, সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ৰমবৰ্ধমান সামৰ্থ্য, সামৰিক শক্তি আদি পেৰেডত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ৷

ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ এণ্টনিঅ’ লুইছ ছান্টোছ দা কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষা উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েন এই উদযাপনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধলৈকে সজাই তোলা কৰ্তব্য পথত অনুষ্ঠিত হোৱা পেৰেডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নেতৃত্বত দিয়ে আৰু চেলুট লয় ৷

ইফালে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে এই উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আয়োজন কৰা ‘এট হোম’ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ভাষণ দিয়ে ৷ এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অভ্যৰ্থনাৰ ফটোসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মুখ্য অতিথিসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় পাটকা পৰিধান কৰে ৷

77th Republic Day
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ (X@VPIndia)

তেওঁ কয়, "আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মুখ্য অতিথি, ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত এণ্টনিঅ' কষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষা শ্ৰীমতী উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনৰ সন্মানত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুজীয়ে আয়োজন কৰা 'এট হোম' অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত উপ-সভাপতি শ্ৰী চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷"

ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলে অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 'এট হোম' অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ৷ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ মুখ্য অতিথি, ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত এণ্টনিঅ' কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষা শ্ৰীমতী উৰ্চুলা ভন লেয়েনে অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷"

পোষ্টটোত আৰু কোৱা হৈছে, "উপৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী চি পি ৰাধাকৃষ্ণন, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দ, ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্ৰীযুত ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী ওম বিৰলা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত বিৰোধী নেতা, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট নাগৰিক, চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ হিতাধিকাৰীসকলো এই উপলক্ষে উপস্থিত থাকে ৷"

