পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি : কৃষকক উদ্দেশ্যি কি ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ?

পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি : কৃষকক উদ্দেশ্যি কি ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ?
খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ৭০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ১২২ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য ৭ টকা বৃদ্ধি কৰিছে ৷
By ANI
Published : November 13, 2026 at 8:01 AM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ফলত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিগত কেইটামান সপ্তাহৰ ভিতৰতে এই মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ৭০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ১২২ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ই ভাৰতৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ ৷ ফলস্বৰূপে কৃষকসকলক সামান্য সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিছে ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খোদ এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷
ৰাজধানী দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত কৃষকসকলৰ অনুষ্ঠান ‘ভাৰত কৃষি সন্মিলন ২০২৬’ ত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য কমেও ৫০ টকা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷ কিন্তু চৰকাৰে প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ ৭ টকা বৃদ্ধিৰে কৃষকসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৷
India offers growing opportunities in everything from agri-engineering to agri-startups. The focus is on empowering farmers to become agricultural entrepreneurs. https://t.co/Cr5OuKvPuu— PMO India (@PMOIndia) November 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ ভাষণত কয়, ‘‘পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিয়ে ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ৭০ ডলাৰৰ পৰা ১২২ ডলাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হয় । সেই সময়ত ভাৰতে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ল ৷ ভাৰতৰ বাবে প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য কমেও ৫০ টকা বৃদ্ধি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিল । কিন্তু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা স্বত্বেও আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে কৃষকসকলৰ স্বাৰ্থত সিদ্ধান্ত ল’বলৈ ঠিৰাং কৰে । যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ৫০ টকাৰ সলনি প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ ৭ টকাকৈহে বৃদ্ধি কৰে ৷ বাকী ৪৩ টকাৰ বোজা চৰকাৰে নিজেই বহন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’
ভাৰতৰ চুবুৰীয়া বহুকেইখন দেশতে ডিজেলৰ মূল্য ৪০-৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিপৰীতে ভাৰতে এনে হ’বলৈ নিদিয়া বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমাৰ অধিকাংশ চুবুৰীয়া দেশতে ডিজেলৰ মূল্য ৪০%-৫০% বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিন্তু ভাৰতত সেয়া হোৱা নাই । তেতিয়াৰ পৰাই চৰকাৰে প্ৰতিমাহে ১৪,০০০ কোটি টকাৰ লোকচান ভৰি আহিছে ।’’
মূলতঃ চৰকাৰে যে দেশৰ কৃষকসকলক সদায়ে সহায় কৰাৰ লগতে সকাহ দিবলৈ বিচাৰে, সেই কথা নিজ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয় যে, প্ৰায় আঠ কোটিৰো অধিক কৃষকৰ পশুধনবোৰক ‘ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ’ (এফএমডি)ৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত বিনামূলীয়া টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
Annadatas are becoming Urjadatas. https://t.co/LviAj1ttmG— PMO India (@PMOIndia) November 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি পশুধনক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰাতো গুৰুত্ব দিছো । জীৱ-জন্তুবোৰৰ ভৰি আৰু মুখত হ’ব পৰা ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আঠ কোটিৰো অধিক কৃষকৰ পশুধনৰ বিনামূলীয়া টীকাকৰণ হৈছে । সকলোৱে জানে যে আমি ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত বিনামূলীয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিছিলো ৷ কিন্তু জীৱ-জন্তুবোৰেও যাতে বিনামূলীয়াকৈ টীকাকৰণ পায়, সেয়া চৰকাৰে নিশ্চিত কৰে ৷’’
উল্লেখ্য যে, একেটা ভাষণতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পি এম-কুসুম আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলক ‘অন্নদাতা’ ৰ সলনি ‘উৰ্জাদাতা’ লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সৌৰশক্তিৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ কয় যে এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ১২ লাখ সৌৰ পাম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ বিদ্যুতৰ বিল হ্ৰাস কৰাত সকাহ পাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কৃষকসকলেও তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিত সৌৰক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰি অতিৰিক্ত উপাৰ্জন কৰি আছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভৱিষ্যতে কৃষি বিজ্ঞানী, অভিযন্তা, ষ্টাৰ্টআপ আৰু যুৱ উদ্ভাৱকসকলক সৌৰশক্তিচালিত কৃষিত ব্যৱহৃত সঁজুলিৰ উদ্ভাৱনেৰে কৃষি ব্যয় হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু কৃষিক্ষেত্ৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ কৃষি বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে অভিযন্তাসকল আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াই এনে কিছুমান সঁজুলি আৰু যন্ত্ৰপাতি সাজি উলিয়াইছে, যাৰ ব্যৱহাৰে কৃষিক্ষেত্ৰৰ ব্যয় বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে ৷’’
বিশেষকৈ শস্যৰ বীজ সিঁচা আৰু চপোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সৰল কৰি তোলাৰ বাবে কিছুমান বিশেষ যন্ত্ৰ সাজি উলিওৱা হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশেষজ্ঞসকলক কৃষকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰি সৌৰশক্তিচালিত একাধিক সঁজুলি তৈয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণৰ শেষৰফালে কয়, ‘‘যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাণৰ দিশে আগবাঢ়িছে, মই সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চলিব পৰা প্ৰতিটো ধৰণৰে কৃষিত ব্যৱহৃত সঁজুলি তৈয়াৰৰ সপোন দেখিছো । এই দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাত সহায় কৰিবলৈ মই কৃষকসকলৰ সৈতে কাম কৰি আছো । মই নিশ্চিতভাৱে অভিযন্তাসকলক ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাম । ই এক বৃহৎ বিপ্লৱৰ ভেটি স্থাপন কৰিব পাৰে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ষ্টাৰ্টআপ সংস্থাসমূহকো তেওঁলোকে সাজি উলিওৱা কৃষিৰ প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিসমূহ যাতে সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চলিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষ আহ্বান জনায় ৷ লগতে প্ৰতিখন কৃষিপাম সৌৰশক্তিৰে চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে বহু কথা নিজৰ ভাষণত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী