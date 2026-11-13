ETV Bharat / bharat

পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত আৰু ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি : কৃষকক উদ্দেশ্যি কি ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ?

খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ৭০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ১২২ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য ৭ টকা বৃদ্ধি কৰিছে ৷

PM Modi on crude oil price
ভাৰত কৃষি সন্মিলন ২০২৬ ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ANI)
author img

By ANI

Published : November 13, 2026 at 8:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ফলত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিগত কেইটামান সপ্তাহৰ ভিতৰতে এই মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ৭০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ১২২ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ই ভাৰতৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ ৷ ফলস্বৰূপে কৃষকসকলক সামান্য সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিছে ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খোদ এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷

ৰাজধানী দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত কৃষকসকলৰ অনুষ্ঠান ‘ভাৰত কৃষি সন্মিলন ২০২৬’ ত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য কমেও ৫০ টকা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷ কিন্তু চৰকাৰে প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ ৭ টকা বৃদ্ধিৰে কৃষকসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ ভাষণত কয়, ‘‘পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিয়ে ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ৭০ ডলাৰৰ পৰা ১২২ ডলাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হয় । সেই সময়ত ভাৰতে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ল ৷ ভাৰতৰ বাবে প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য কমেও ৫০ টকা বৃদ্ধি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিল । কিন্তু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা স্বত্বেও আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে কৃষকসকলৰ স্বাৰ্থত সিদ্ধান্ত ল’বলৈ ঠিৰাং কৰে । যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ৫০ টকাৰ সলনি প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ ৭ টকাকৈহে বৃদ্ধি কৰে ৷ বাকী ৪৩ টকাৰ বোজা চৰকাৰে নিজেই বহন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।’’

ভাৰতৰ চুবুৰীয়া বহুকেইখন দেশতে ডিজেলৰ মূল্য ৪০-৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিপৰীতে ভাৰতে এনে হ’বলৈ নিদিয়া বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমাৰ অধিকাংশ চুবুৰীয়া দেশতে ডিজেলৰ মূল্য ৪০%-৫০% বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিন্তু ভাৰতত সেয়া হোৱা নাই । তেতিয়াৰ পৰাই চৰকাৰে প্ৰতিমাহে ১৪,০০০ কোটি টকাৰ লোকচান ভৰি আহিছে ।’’

মূলতঃ চৰকাৰে যে দেশৰ কৃষকসকলক সদায়ে সহায় কৰাৰ লগতে সকাহ দিবলৈ বিচাৰে, সেই কথা নিজ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয় যে, প্ৰায় আঠ কোটিৰো অধিক কৃষকৰ পশুধনবোৰক ‘ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ’ (এফএমডি)ৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত বিনামূলীয়া টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি পশুধনক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰাতো গুৰুত্ব দিছো । জীৱ-জন্তুবোৰৰ ভৰি আৰু মুখত হ’ব পৰা ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আঠ কোটিৰো অধিক কৃষকৰ পশুধনৰ বিনামূলীয়া টীকাকৰণ হৈছে । সকলোৱে জানে যে আমি ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত বিনামূলীয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিছিলো ৷ কিন্তু জীৱ-জন্তুবোৰেও যাতে বিনামূলীয়াকৈ টীকাকৰণ পায়, সেয়া চৰকাৰে নিশ্চিত কৰে ৷’’

উল্লেখ্য যে, একেটা ভাষণতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পি এম-কুসুম আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলক ‘অন্নদাতা’ ৰ সলনি ‘উৰ্জাদাতা’ লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সৌৰশক্তিৰ ভূমিকাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।

তেওঁ কয় যে এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ১২ লাখ সৌৰ পাম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ বিদ্যুতৰ বিল হ্ৰাস কৰাত সকাহ পাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কৃষকসকলেও তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিত সৌৰক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰি অতিৰিক্ত উপাৰ্জন কৰি আছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভৱিষ্যতে কৃষি বিজ্ঞানী, অভিযন্তা, ষ্টাৰ্টআপ আৰু যুৱ উদ্ভাৱকসকলক সৌৰশক্তিচালিত কৃষিত ব্যৱহৃত সঁজুলিৰ উদ্ভাৱনেৰে কৃষি ব্যয় হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু কৃষিক্ষেত্ৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ কৃষি বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে অভিযন্তাসকল আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াই এনে কিছুমান সঁজুলি আৰু যন্ত্ৰপাতি সাজি উলিয়াইছে, যাৰ ব্যৱহাৰে কৃষিক্ষেত্ৰৰ ব্যয় বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে ৷’’

বিশেষকৈ শস্যৰ বীজ সিঁচা আৰু চপোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সৰল কৰি তোলাৰ বাবে কিছুমান বিশেষ যন্ত্ৰ সাজি উলিওৱা হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশেষজ্ঞসকলক কৃষকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰি সৌৰশক্তিচালিত একাধিক সঁজুলি তৈয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণৰ শেষৰফালে কয়, ‘‘যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাণৰ দিশে আগবাঢ়িছে, মই সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চলিব পৰা প্ৰতিটো ধৰণৰে কৃষিত ব্যৱহৃত সঁজুলি তৈয়াৰৰ সপোন দেখিছো । এই দৃষ্টিভংগীক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাত সহায় কৰিবলৈ মই কৃষকসকলৰ সৈতে কাম কৰি আছো । মই নিশ্চিতভাৱে অভিযন্তাসকলক ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাম । ই এক বৃহৎ বিপ্লৱৰ ভেটি স্থাপন কৰিব পাৰে ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ষ্টাৰ্টআপ সংস্থাসমূহকো তেওঁলোকে সাজি উলিওৱা কৃষিৰ প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিসমূহ যাতে সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চলিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষ আহ্বান জনায় ৷ লগতে প্ৰতিখন কৃষিপাম সৌৰশক্তিৰে চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে বহু কথা নিজৰ ভাষণত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

TAGGED:

খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি
পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত
ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি
BHARAT AGRICULTURE CONFERENCE 2026
PM MODI ON CRUDE OIL PRICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.