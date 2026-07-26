একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকৰ সঠিক নিষ্কাশনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্ব, বয়ন শিল্পীসকলক গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান

একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকৰ সঠিক নিষ্কাশনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্ব, বয়ন শিল্পীসকলক গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান
মন কী বাত অনুষ্ঠানত একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকৰ সঠিক নিষ্কাশনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্ব আৰোপ ৷
By ANI
Published : July 26, 2026 at 6:48 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে ৰেডিঅ’যোগে প্ৰচাৰিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠান ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে অৰ্থাৎ ২৬ জুলাইৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকৰ সঠিক নিষ্কাশনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাই বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ হস্ততাঁত খণ্ডক সমৰ্থন কৰাৰ লগতে হস্ততাঁত সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ কৰি দেশৰ বয়ন শিল্পীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ নাগৰিকসকলক আহ্বান জনায় ।
Discussing various topics during this month’s #MannKiBaat… https://t.co/3JQbPB3eYb— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
‘মন কি বাত’ৰ ১৩৬ সংখ্যক খণ্ডত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্লাষ্টিকৰ পৰা হোৱা প্ৰদূষণক পৰিৱেশৰ প্ৰতি এক বৃহৎ চিন্তা বুলি অভিহিত কৰি দায়িত্বশীল আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আমি সকলোৱে জানো যে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰিৱেশৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান । একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাই বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰকৃতিৰ ক্ষতি কৰি আহিছে ৷ সেয়েহে প্লাষ্টিকৰ সঠিক নিষ্কাশন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিহাৰৰ সীতামৰ্হী জিলাত প্লাষ্টিক পুনঃব্যৱহাৰৰ নতুন পদক্ষেপৰ উদাহৰণো উল্লেখ কৰি সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰচেষ্টাই আৱৰ্জনাক কেনেকৈ এক মূল্যৱান সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে, তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে ।
এই পদক্ষেপৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বিহাৰৰ সীতামৰ্হীত ‘ৱেষ্ট টু ৱেলথ’লৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াত আৱৰ্জনা পুনঃব্যৱহাৰ কৰি আকৰ্ষণীয় মঞ্চ সৃষ্টি কৰা হৈছে । প্ৰায় ৪০ কিলোগ্ৰাম একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি একক মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই মঞ্চবোৰ কেৱল শক্তিশালী, টেকসই আৰু আৰামদায়কে নহয়, পৰিৱেশ অনুকূলো ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে স্থানীয় সংস্থা আৰু জিলা প্ৰশাসনক কৃতিত্ব প্ৰদান কৰি কয় যে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাই কেৱল চৌপাশৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰাই নহয়, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে জনসাধাৰণ সজাগতাও বৃদ্ধি কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘এই পদক্ষেপে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বিষয়েও জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিছে । এই প্ৰচেষ্টাত স্থানীয় সংস্থা আৰু জিলা প্ৰশাসন দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ই স্থানীয় পৰ্যায়তো কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । সীতামৰ্হীৰ এই পদক্ষেপে আমাক দেখুৱাইছে যে ‘প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰক, পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু পুনঃ সংশোধন কৰি ব্যৱহাৰ কৰক’ এতিয়া মাথোঁ এটা শ্লোগানে নহয়, বৰং আমাৰ জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছে ।
আনহাতে, মন কী বাতৰ আন এক অংশত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতি বছৰে ৭ আগষ্টত পালন কৰা ‘ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস’ৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে ৷ এই দিৱস ভাৰতৰ শিপিনীসকলৰ অৱদানৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে দেশৰ চহকী বস্ত্ৰ ঐতিহ্যক উদযাপনৰ সুযোগ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অভিহিত কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে অৰ্থাৎ ৭ আগষ্টত আমাৰ দেশে ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উদযাপন কৰিব । এই দিনটোত আমি আমাৰ বয়ন শিল্পৰ সৈতে জড়িত ভাই-ভনীসকলৰ দক্ষতা আৰু সৃষ্টিশীলতাক উদযাপন কৰোঁ । দেশৰ শিপিনীসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক ‘ভ’কেল ফৰ লোকেল’ অভিযানৰ অধীনত হস্ততাঁত সামগ্ৰী ক্ৰয় আৰু প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘প্ৰতিখন হাতে বোৱা কাপোৰৰ নিজস্ব একোটা কাহিনী থাকে ৷ এই কাপোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চল, এটা সম্প্ৰদায় আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত অগণন লোকৰ কাহিনীক সোঁৱৰায় । এইসকল লোকেই ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱেৰে নিয়োজিত হৈ আহিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো যে হস্ততাঁত শিল্পকলাৰ প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ বয়ন শিল্পৰ সৈতে জড়িত বন্ধুসকলক সন্মান জনাওক । আহক আমি 'ভ'কেল ফৰ লোকেল'ৰ মনোভাৱক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: সাংবাদিক-আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ অভিযোগত দেওবাৰে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ, ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা