অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ সাংসদৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড । দুয়োখন ৰাজ্যৰে সাংসদসকলৰ সৈতে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
By ANI
Published : July 30, 2026 at 8:20 PM IST
নতুন দিল্লী : অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডৰ বান পৰিস্থিতি, ভূমিস্খলন আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সম্পৰ্কে নতুন দিল্লীত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । দুয়োখন ৰাজ্যৰে সংসদীয় প্ৰতিনিধিৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৈঠকত মিলিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰে । এই বৈঠকত তাৎক্ষণিক কেন্দ্ৰীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা, আন্তঃগাঁথনি আৰু পুনৰ সংস্থাপন, ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ বাবে সাহায্য প্ৰচেষ্টাৰ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
বৈঠকৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে যে কেন্দ্ৰই দুয়োখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ কাম কৰি যাব আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোৰে সুৰক্ষা আৰু মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।
তেওঁ লিখিছে, "অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডৰ সাংসদসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক হৈছিল । তাত এই ৰাজ্যসমূহৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলো । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ কাম কৰি যাব । সকলোৰে মংগল আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ।"
Had a meeting with MPs from Arunachal Pradesh and Nagaland. We talked about the situation in these states in the wake of floods there. The Central Government will keep working with the respective state Governments to address the challenges. Praying for everyone’s wellbeing and… pic.twitter.com/XuIxcZLB0n— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
উল্লেখ্য যে শেহতীয়া বৰষুণ, বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰায় ১.৫ লাখ লোক প্ৰভাৱিত হৈছে । লগতে একাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে নাগালেণ্ডতো কেইবাগৰাকী লোকৰ মৃত্যু আৰু ব্যাপক ক্ষতিৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰতিনিধি দলটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লোকসভাৰ সাংসদ তাপিৰ গাও, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা লোকসভাৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজু আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ টাই তাগক উপস্থিত থাকে ।
আনহাতে নাগালেণ্ডৰ প্ৰতিনিধি দলটোত কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ সাংসদ এছ ছুপংমেৰেন জামিৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ এছ ফাংনন কন্যাক উপস্থিত আছিল ।
ইফালে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৩০ জুলাইৰ পৰা ১ আগষ্টলৈকে সমগ্ৰ অসম তথা চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে । যাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
পূব ছিয়াং, লোহিত, নামচাই, লংডিং, পাপুম্পাৰে, নামনি সোৱণশিৰি আৰু নামনি দিবাং উপত্যকাকে ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু অংশত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে । যাৰ ফলত অসম সীমান্তৰ তিনিচুকীয়া, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাবে ইতিমধ্যে অ'ৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ।
নাগালেণ্ডৰ মন, মকোকচুং আৰু ৱোখা জিলাৰ বাবেও অ'ৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । যাৰ ফলত অসম সীমান্তৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে ।
এনে দুৰ্যোগ সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ড বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বেঞ্জামিন য়েপথোমিয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । য়েপথোমিয়ে এক বিবৃতিত কয়, "মন জিলা আৰু মোককচুং জিলাত বিধ্বংসী ভূমিস্খলনে বহু লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গৈছে । পৰিয়ালবোৰে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাত মৰ্মাহত হৈছোঁ ।
তেওঁ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত নিয়োজিত কৰ্মীসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰো প্ৰশংসা কৰি কয়, "উদ্ধাৰকাৰী দল, জিলা প্ৰশাসন, নিৰাপত্তা কৰ্মী, চিকিৎসা পেছাদাৰী, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু সাহায্য-উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত সকলোৰে অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাক মই আন্তৰিকতাৰে প্ৰশংসা আৰু শলাগ লৈছোঁ । এই সংকটৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অটল নিষ্ঠা আৰু নিস্বাৰ্থ সেৱা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।"
লগতে পঢ়ক :
অহা পাঁচদিনলৈ অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহাৰো সতৰ্কবাণী জাৰি