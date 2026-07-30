ETV Bharat / bharat

অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ সাংসদৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড । দুয়োখন ৰাজ্যৰে সাংসদসকলৰ সৈতে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।

Arunachal Nagaland MP meet PM Modi
অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ সাংসদৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : July 30, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডৰ বান পৰিস্থিতি, ভূমিস্খলন আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সম্পৰ্কে নতুন দিল্লীত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । দুয়োখন ৰাজ্যৰে সংসদীয় প্ৰতিনিধিৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৈঠকত মিলিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰে । এই বৈঠকত তাৎক্ষণিক কেন্দ্ৰীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা, আন্তঃগাঁথনি আৰু পুনৰ সংস্থাপন, ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ বাবে সাহায্য প্ৰচেষ্টাৰ সমন্বয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

বৈঠকৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে যে কেন্দ্ৰই দুয়োখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ কাম কৰি যাব আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোৰে সুৰক্ষা আৰু মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।

তেওঁ লিখিছে, "অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডৰ সাংসদসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক হৈছিল । তাত এই ৰাজ্যসমূহৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলো । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ কাম কৰি যাব । সকলোৰে মংগল আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে শেহতীয়া বৰষুণ, বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰায় ১.৫ লাখ লোক প্ৰভাৱিত হৈছে । লগতে একাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে নাগালেণ্ডতো কেইবাগৰাকী লোকৰ মৃত্যু আৰু ব্যাপক ক্ষতিৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰতিনিধি দলটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লোকসভাৰ সাংসদ তাপিৰ গাও, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা লোকসভাৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজু আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ টাই তাগক উপস্থিত থাকে ।

আনহাতে নাগালেণ্ডৰ প্ৰতিনিধি দলটোত কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ সাংসদ এছ ছুপংমেৰেন জামিৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ এছ ফাংনন কন্যাক উপস্থিত আছিল ।

ইফালে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৩০ জুলাইৰ পৰা ১ আগষ্টলৈকে সমগ্ৰ অসম তথা চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে । যাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

পূব ছিয়াং, লোহিত, নামচাই, লংডিং, পাপুম্পাৰে, নামনি সোৱণশিৰি আৰু নামনি দিবাং উপত্যকাকে ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু অংশত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে । যাৰ ফলত অসম সীমান্তৰ তিনিচুকীয়া, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাবে ইতিমধ্যে অ'ৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ।

নাগালেণ্ডৰ মন, মকোকচুং আৰু ৱোখা জিলাৰ বাবেও অ'ৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । যাৰ ফলত অসম সীমান্তৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে ।

এনে দুৰ্যোগ সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ড বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বেঞ্জামিন য়েপথোমিয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । য়েপথোমিয়ে এক বিবৃতিত কয়, "মন জিলা আৰু মোককচুং জিলাত বিধ্বংসী ভূমিস্খলনে বহু লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গৈছে । পৰিয়ালবোৰে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাত মৰ্মাহত হৈছোঁ ।

তেওঁ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত নিয়োজিত কৰ্মীসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰো প্ৰশংসা কৰি কয়, "উদ্ধাৰকাৰী দল, জিলা প্ৰশাসন, নিৰাপত্তা কৰ্মী, চিকিৎসা পেছাদাৰী, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু সাহায্য-উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত সকলোৰে অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাক মই আন্তৰিকতাৰে প্ৰশংসা আৰু শলাগ লৈছোঁ । এই সংকটৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অটল নিষ্ঠা আৰু নিস্বাৰ্থ সেৱা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।"

লগতে পঢ়ক :

অহা পাঁচদিনলৈ অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহাৰো সতৰ্কবাণী জাৰি

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
নাগালেণ্ডত ভূমিস্খলন
অৰুণাচল প্ৰদেশত বান
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGALAND LANDSLIDE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.