ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুৰ বিশেষ ফোনকল

দুয়োগৰাকী নেতাই পাৰস্পৰিক লাভালাভৰ বাবে বিভিন্ন খণ্ডত দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা গ্ৰহণ কৰে ৷

WEST ASIA DEVELOPMENTS
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু(ফাইল ফটো) (ANI)
author img

By ANI

Published : August 7, 2026 at 1:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ পৰা এক বিশেষ ফোনকল লাভ কৰে ৷ দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত হোৱা বাৰ্তালাপত ভাৰত-ইজৰাইলৰ বিশেষ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়টোত আলোচনা হয় ৷ তদুপৰি নেতাদ্বয়ে পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰতো মত বিনিময় কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই বাৰ্তালাপৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে ৷

এই বিবৃতি অনুসৰি দুয়োগৰাকী নেতাই পাৰস্পৰিক লাভালাভৰ বাবে বিভিন্ন খণ্ডত দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক পুনৰবাৰ দোহাৰে ৷ বিবৃতিটোত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-ইজৰাইলৰ বিশেষ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ চলি থকা অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি দুয়োখন দেশৰ পাৰস্পৰিক লাভালাভৰ বাবে বিভিন্ন খণ্ডত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বক পুনৰবাৰ সুদৃঢ় কৰে ।’’

ইয়াত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাসমূহৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই পৰৱৰ্তী সময়তো যোগাযোগত থকাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ৷

চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত আঞ্চলিক পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পিছতে দুয়োগৰাকী নেতাই বৃহস্পতিবাৰে এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ৷ দেখা যায় যে ভাৰত আৰু ইজৰাইলে বিভিন্ন খণ্ডত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰি আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে জুলাই মাহত দুয়োখন দেশে প্ৰস্তাৱিত মুক্ত বাণিজ্যিক চুক্তি (এফটিএ)ৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ সামৰণি মাৰিছিল ৷ দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক সুষম, ব্যাপক আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে ফলপ্ৰসু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক পুনৰবাৰ দোহাৰে ।

আনহাতে, জুন মাহত ভাৰতস্থিত ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰুবেন অজাৰে উল্লেখ কৰিছিল যে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতো ভাৰত-ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক যথোচিত দিশে আগবাঢ়িছে । সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তলাপত অজাৰে আঞ্চলিক সংঘাতৰ মাজতো প্ৰতিৰক্ষা, আন্তঃগাঁথনি, বিত্ত আৰু বাণিজ্যৰ দৰে খণ্ডত ভাৰতৰ সৈতে ক্ৰমবৰ্ধমান সহযোগিতা এই অগ্ৰগতিৰ কাৰণ বুলি সদৰী কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিগত তিনি বছৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত অংশীদাৰিত্ব ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতা দৃঢ় হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হাছিনাৰ মত বিনিময়ক লৈ ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ

TAGGED:

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ভাৰত ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক
পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত
WEST ASIA DEVELOPMENTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.