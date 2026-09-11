৯/১১ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ২৫ বছৰ: ১৮৯৩ৰ বিবেকানন্দৰ ঐতিহাসিক চিকাগো ভাষণ স্মৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ২০০১ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ২৫ সংখ্যক বাৰ্ষিকী পালন কৰাৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিবেকানন্দৰ ভাষণ স্মৰণ ।
By ANI
Published : September 11, 2026 at 11:32 AM IST
নতুন দিল্লী : আজিৰ পৰা ২৫ বছৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ দৰ্পচূৰ্ণ কৰি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল কায়দাই ৯ ছেপ্টেম্বৰত ভয়াবহ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল । একে সময়তে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা ধ্বংসযজ্ঞৰ সেই ভয়াবহ দিনটোৰ কথা সোঁৱৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বামী বিবেকানন্দৰ ১৮৯৩ চনৰ ঐতিহাসিক চিকাগো ভাষণৰ বিশ্বজনীন বাৰ্তা স্মৰণ কৰিছে ।
আমেৰিকাৰ ইতিহাসৰ ক'লা দিন হিচাপে চিহ্নিত ৯/১১ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ২৫ বছৰীয়া পূৰ্তিৰ দিনটোত শান্তি আৰু সহনশীলতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা সোঁৱৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিবেকানন্দৰ সেই ভাষণত উল্লেখ কৰা বাণীৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ।
২০০১ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত আমেৰিকাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা সময়ত বিশ্বই বিবেকানন্দৰ সহনশীলতা, সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তাৰ চিৰস্থায়ী প্ৰাসংগিকতাক আলোকপাত কৰে । ১৮৯৩ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত চিকাগোত অনুষ্ঠিত বিশ্ব সংসদত স্বামী বিবেকানন্দৰ ঐতিহাসিক ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সেই ভাষণৰ তত্বগধুৰ কথাকে সোঁৱৰাই দিয়ে ।
১৮৯৩ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত চিকাগোৰ বিশ্ব ধৰ্ম মহাসভাত স্বামী বিবেকানন্দই ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । এই ভাষণত বিবেকানন্দই ভাৰতীয় সভ্যতাৰ সংস্কৃতি, ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতা আৰু বিশ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতাৰ বাৰ্তা দিছিল।
আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সামাজিক মাধ্য়ম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "১১ ছেপ্টেম্বৰ ১৮৯৩, চিকাগো । স্বামী বিবেকানন্দৰ মনোমুগ্ধ ভাষণে ভাৰতৰ সভ্যতাবাদী নীতি-নিয়মৰ আভাস দিলে । তেওঁৰ প্ৰেৰণাদায়ক কথাবোৰে এতিয়াও সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চিকাগোৰ বিশ্ব ধৰ্ম মহাসভাত স্বামী বিবেকানন্দই প্ৰদান কৰা ঐতিহাসিক ভাষণৰ কিছু অংশ উদ্ধৃত দিয়ে য’ত আধ্যাত্মিক নেতাগৰাকীয়ে ধৰ্মীয় সহিষ্ণুতা আৰু বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকক গ্ৰহণ আৰু আশ্ৰয় দিয়াৰ ভাৰতৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে কয় ।
বিবেকানন্দই সভাত ভাষণ দি কৈছিল যে তেওঁ এনে এটা ধৰ্মৰ অন্তৰ্গত হোৱা বাবে গৌৰৱান্বিত যিয়ে বিশ্বক সহিষ্ণুতা আৰু সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা দুয়োটাকে শিকাইছে । তেওঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নিৰ্যাতিত সম্প্ৰদায়সমূহক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল," বিশ্বক সহিষ্ণুতা আৰু সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা দুয়োটাকে শিকোৱা এনে এটা ধৰ্মৰ অন্তৰ্গত হোৱা বাবে মই গৌৰৱান্বিত । আমি কেৱল সাৰ্বজনীন সহিষ্ণুতাকেই নহয়,সকলো ধৰ্মকে সত্য বুলি মানি লও ।"
বিভিন্ন ধৰ্মীয় পথসমূহে যে শেষত একেটা লক্ষ্যস্থানেই উপনীত কৰায়, সেই ধাৰণাটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ স্বামী বিবেকানন্দই বিভিন্ন নদী বা নিজৰা বৈ গৈ একেখন সাগৰতে বিলীন হোৱাৰ উপমাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল ।
ভাগৱত গীতাৰ উদ্ধৃতি দি বিবেকানন্দই কৈছিল,"যি ৰূপৰ দ্বাৰাই নহওক কিয়, যিয়েই মোৰ ওচৰলৈ আহে তেঁৱেই মোক ওচৰত লাভ কৰে । সকলো মানুহেই এনে পথেৰে সংগ্ৰাম কৰি আছে যিবোৰে শেষত মোৰ ওচৰলৈ আহে ।"
তেওঁ কৈছিল,"মই আন্তৰিকতাৰে আশা কৰো যে আজি পুৱা এই সন্মিলনৰ সন্মানত বজোৱা ঘণ্টাৰ ধ্বনিয়ে যেন সকলো ধৰ্মন্ধতাৰ চৰম অৱসান ঘটায় । তৰোৱাল বা কলমেৰে চলা সকলো অত্যাচাৰ আৰু একে লক্ষ্যৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা লোকসকলৰ মাজৰ সকলো দুৰ্ভাৱনা তথা অসহিষ্ণুতা চিৰদিনৰ বাবে অৱসান হওক ।"
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ২০০১ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ২৫ সংখ্যক বাৰ্ষিকী পালন কৰাৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে স্বামী বিবেকানন্দৰ ভাষণক স্মৰণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য় যে ২০০১ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত ১৯ জন আল কায়দাৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে একেলগে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চাৰিখন বাণিজ্যিক যাত্ৰীবাহী বিমান অপহৰণ কৰিছিল । নিউয়ৰ্কৰ বিশ্ব বাণিজ্য় কেন্দ্ৰ টুইন টাৱাৰত দুখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰ্জিনিয়াৰ আৰ্লিংটনৰ পেন্টাগনত তৃতীয়খন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । পেনচিলভেনিয়াৰ শ্বেংকছভিলৰ ওচৰত যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৱে পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাভৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত চতুৰ্থখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ।
আমেৰিকাৰ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি এই আক্ৰমণত ২৯৭৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । এই শোকাৱহ ঘটনাটোৰ বাবে আমেৰিকাৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতি, সামৰিক অভিযান আৰু ঘৰুৱা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য় হৈছিল ।
এই ভয়াবহ দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি নিউয়ৰ্কৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ’ত বাৰ্ষিক স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানত মৃতকক সন্মান জনোৱা হয় । ইয়াতেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আপোনজনে নিহতসকলক স্মৰণ কৰে । আল কায়দাৰ নেতা ওছামা বিন লাডেনে এই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল ।
লগতে পঢ়ক:চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ৭ বছৰৰ মূৰকত আহিব ভাৰতলৈ; অংশ ল’ব ব্ৰিকছ সন্মিলনত
BRICS 2026:ভাৰতত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, 'ব্ৰিকছ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পুটিনে