পাৰমাণৱিক শক্তিখণ্ডত ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিলে ভাৰতে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত প্ৰট’টাইপ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বিজ্ঞানীৰ সফলতাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৷

FAST BREEDER REACTOR AT KALPAKKAM
পাৰমাণৱিক শক্তিখণ্ডত ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিলে ভাৰতে (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 1:57 PM IST

নতুন দিল্লী : তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত প্ৰট’টাইপ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বিজ্ঞানীৰ বৃহৎ সফলতাক প্ৰশংসাৰে কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ দেওবাৰে ‘মন কি বাত’ত ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সম্পূৰ্ণৰূপে থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত প্ৰট’টাইপ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰে ভাৰতক নতুন শক্তি প্ৰদান কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত থলুৱাভাবে নিৰ্মিত প্ৰথমটো প্ৰট’টাইপ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰৰ সন্দৰ্ভত সমালোচনা সন্মুখীন হৈছিল দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে ৷

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়,"ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি যাত্ৰাৰ এয়া এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি ৷ এই পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰটো সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীত অমূল্য অৱদান আগবঢ়োৱা সকলোকে অভিনন্দন জনাইছো ৷ দেশবাসীৰ জীৱন উন্নত আৰু সহজ কৰি তোলাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতে শক্তি খণ্ডত নতুন শক্তি লাভ কৰিছে ৷ ২০২৪ চনতে মার্চ মাহত কালপাক্কামত ৰিয়েক্টৰৰ স্থাপন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাক্ষী হৈছিল দেশবাসীয়ে ।"

উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৫০০ মেগাৱাট শক্তিৰ প্ৰট’টাইপ ফাষ্ট ব্ৰীডাৰ ৰিয়েক্টৰ অৰ্থাৎ পিএফবিআৰ য়ে ২০২৬ চনৰ ৬ এপ্ৰিলৰ নিশা ০৮:২৫ বজাত প্ৰথমটো ৰিয়েক্টৰ আৰম্ভণি কৰে ৷ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী শক্তি সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু থলুৱা পাৰমাণৱিক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষমতাক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে বুলি পাৰমাণৱিক শক্তি বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছিল ৷

আনহাতে,নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰটোৰ ডিজাইন হৈছে থোৰিয়াম ২৩২ ব্ৰেংকেটে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে থোৰিয়াম ২৩২, ইউৰেনিয়াম ২৩৩ত লৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কাৰ্যসূচীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷

FAST BREEDER REACTOR AT KALPAKKAM

