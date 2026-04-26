পাৰমাণৱিক শক্তিখণ্ডত ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিলে ভাৰতে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত প্ৰট’টাইপ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বিজ্ঞানীৰ সফলতাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৷
Published : April 26, 2026 at 1:57 PM IST
নতুন দিল্লী : তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত প্ৰট’টাইপ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ বিজ্ঞানীৰ বৃহৎ সফলতাক প্ৰশংসাৰে কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ দেওবাৰে ‘মন কি বাত’ত ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সম্পূৰ্ণৰূপে থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত প্ৰট’টাইপ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰে ভাৰতক নতুন শক্তি প্ৰদান কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, তামিলনাডুৰ কালপাক্কামত থলুৱাভাবে নিৰ্মিত প্ৰথমটো প্ৰট’টাইপ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰৰ সন্দৰ্ভত সমালোচনা সন্মুখীন হৈছিল দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে ৷
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়,"ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি যাত্ৰাৰ এয়া এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি ৷ এই পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰটো সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীত অমূল্য অৱদান আগবঢ়োৱা সকলোকে অভিনন্দন জনাইছো ৷ দেশবাসীৰ জীৱন উন্নত আৰু সহজ কৰি তোলাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতে শক্তি খণ্ডত নতুন শক্তি লাভ কৰিছে ৷ ২০২৪ চনতে মার্চ মাহত কালপাক্কামত ৰিয়েক্টৰৰ স্থাপন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাক্ষী হৈছিল দেশবাসীয়ে ।"
Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৫০০ মেগাৱাট শক্তিৰ প্ৰট’টাইপ ফাষ্ট ব্ৰীডাৰ ৰিয়েক্টৰ অৰ্থাৎ পিএফবিআৰ য়ে ২০২৬ চনৰ ৬ এপ্ৰিলৰ নিশা ০৮:২৫ বজাত প্ৰথমটো ৰিয়েক্টৰ আৰম্ভণি কৰে ৷ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী শক্তি সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু থলুৱা পাৰমাণৱিক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষমতাক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে বুলি পাৰমাণৱিক শক্তি বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
আনহাতে,নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰটোৰ ডিজাইন হৈছে থোৰিয়াম ২৩২ ব্ৰেংকেটে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে থোৰিয়াম ২৩২, ইউৰেনিয়াম ২৩৩ত লৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কাৰ্যসূচীত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷
