গুৰুতৰ পৰিণাম আসন্ন... হৰমুজ মুকলি আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
"ভাৰতৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাই । পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ প্ৰভাৱ কম কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।" প্ৰধামন্ত্ৰীয়ে কয় ।
Published : March 24, 2026 at 7:46 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতে ভাৰতৰ বাবে গুৰুতৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে এইদৰে কয় । লগতে সকীয়াই দিয়ে যে ইতিমধ্যে ইয়াৰ ফলত শক্তি সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অঞ্চলটোত শত্ৰুতা অব্যাহত থাকিলে ইয়াৰ পৰিণতি অধিক গুৰুতৰ হ’ব পাৰে ।
মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে অঞ্চলটোত শান্তি বিচাৰে আৰু আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধানৰ বাবে সকলো পক্ষকে উৎসাহিত কৰি আছে ।
पश्चिमी एशिया में युद्ध शुरू हुए तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। युद्ध ने हमारे व्यापार मार्गों को प्रभावित किया है। इसके चलते पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की नियमित आपूर्ति बाधित… pic.twitter.com/ilpKeOw1Pi— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ চিন্তাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে উত্তেজনা হ্ৰাস কৰা আৰু হৰমুজ প্ৰণালীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথসমূহ যাতে মুকলি হৈ থাকে সেইটো নিশ্চিত কৰা । সংকট সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া বিবৃতিত কয়, "পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধই গুৰুতৰ শক্তি সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিটো চিন্তাৰ এক কাৰণ । ভাৰতে আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোত শান্তি বিচাৰে । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি কৰা ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশংকা প্ৰকাশ কৰে যে যদিহে এই সংঘাত দীৰ্ঘ সময় ধৰি অব্যাহত থাকে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণতি ভয়াৱহ হ’ব পাৰে । লগতে তেওঁ কয় যে ভাৰতে সম্ভাৱ্য সকলো উৎসৰ পৰা খাৰুৱা তেল আৰু গেছ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু অনাগত দিনতো এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ভাৰতৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে সকলো পক্ষকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো সমস্যা সমাধানৰ বাবে উৎসাহিত কৰা । আমি সকলো সম্ভাৱ্য উৎসৰ পৰা গেছ, খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ; অনাগত দিনতো এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব । যদিহে সংকট অধিক সময় ধৰি থাকে, তেন্তে ইয়াৰ গুৰুতৰ পৰিণাম ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে ।"
होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के प्रमुख मार्गों में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फ़र्टिलाइज़र से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत… pic.twitter.com/n8J89reMz0— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
আনহাতে, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয় যে বিগত ১১ বছৰত ভাৰতে ৫৩ লাখ মেট্ৰিক টন কৌশলগত তেলৰ ভাণ্ডাৰ সৃষ্টি কৰিছে লগতে আৰু ৬৫ লাখ মেট্ৰিক টন ক্ষমতা যোগ কৰাৰ কাম চলি আছে ।
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাই । ইফালে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ ভাৰতত প্ৰভাৱ ন্যূনতম কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে বুলিও আশ্বাস দিয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটে বিশ্ব অৰ্থনীতি কঁপাই তুলিছে আৰু ইয়াৰ পুনৰুদ্ধাৰ হ’বলৈ বহু সময় লাগিব ।
মানৱ কল্যাণ তেওঁৰ চৰকাৰৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "মই কৃষকসকলক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰ সকলো পৰিস্থিতিতে তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দি থাকিব । আগন্তুক বীজ সিঁচাৰ বতৰৰ বাবে সাৰৰ পৰ্যাপ্ত উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।"
একে সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুষ্কৃতিকাৰীক এই সংকটৰ সুযোগ গ্ৰহণ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক ক’লা বজাৰ আৰু অবৈধ মজুতৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ কয় ।
वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे उबरने में दुनिया को काफी समय लगेगा।— SansadTV (@sansad_tv) March 24, 2026
भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं और सरकार… pic.twitter.com/Qm07vrgLpW
তেওঁ লগতে কয়, "সংকট যিয়েই নহওক কিয়, উচ্চ অৰ্থনৈতিক বিকাশ বজাই ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ইন্ধন, যোগান শৃংখল, সাৰ আদিৰ ওপৰত কৌশল বিকশিত কৰিবলৈ সাতটা ক্ষমতাশালী গোট গঠন কৰা হৈছে । অৰ্থনীতিৰ মৌলিক দিশসমূহ শক্তিশালী হৈ আছে যদিও চৰকাৰে সংকটৰ হ্ৰস্ব, মধ্যম আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কৌশলগতভাৱে কাম কৰি আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অঞ্চলটোত শান্তিপূৰ্ণ সমাধান আৰু স্থিতিশীলতাক প্ৰসাৰিত কৰাটোৱে ভাৰতৰ পন্থা বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰে আৰু তেওঁৰ চৰকাৰে সকলো শ্ৰেণীকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো সমস্যা সমাধানৰ বাবে উৎসাহিত কৰি যাব বুলি কয় ।