আমেৰিকা-ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে দিছে বিশ্ব স্থিতিশীলতাৰ সংকেত : প্ৰধানমন্ত্ৰী

February 6, 2026 at 12:53 PM IST

নতুন দিল্লী : আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে হোৱা বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে বিশ্বৰ আত্মবিশ্বাস অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক সংকেত দিছে । এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ । ৰাজ্যসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত হোৱা বিতৰ্কৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত গ্লোবেল ছাউথৰ শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ হৈ পৰিছে আৰু প্ৰধান দেশসমূহৰ সৈতে ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুতি হিচাপে বাণিজ্যিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে শেহতীয়াকৈ ২৭ খন দেশ জড়িত হৈ থকা ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে মূল চুক্তিকে ধৰি ৯ টা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে । ভাষণৰ সময়ত তেওঁ পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহক সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁলোকে ভাৰতক এনে এক স্থিতিত এৰি থৈ গৈছে য'ত কোনো দেশেই বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে ভাৰতৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।

গ্লোবেল চিইঅ' ফ'ৰামসমূহে এতিয়া ভাৰতীয় উদ্যোগীসকলক সমান বুলি ভাবে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আনকি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি দলেও বিদেশত এই কথা অনুভৱ কৰিছে, গৌৰৱেৰে উভতি আহিছে ।"

দীৰ্ঘম্যাদী অৰ্থনৈতিক শক্তি প্ৰদান কৰা ভাৰতৰ এম এছ এম ই ক্ষেত্ৰৰ শক্তিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিমানৰ বহু উপাদান ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰ এম এছ এম ই উদ্যোগসমূহে নিৰ্মাণ কৰি বিশ্বৰ আস্থা দখল কৰিছে । তেওঁ কয় যে এই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ ফলাফল স্বৰূপে ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰসমূহে আগ্ৰহ দেখুৱাইছে ।

তেওঁ ইউৰোপীয় সংঘৰ বাণিজ্যিক চুক্তি আৰু শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ দাবী কৰা মতে এই চুক্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুলভাৱে প্ৰশংসা বুটলিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইউৰোপীয় সংঘৰ সৈতে হোৱা চুক্তিয়ে বিশ্বৰ স্থিতিশীলতাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰদান কৰিছে আৰু আমেৰিকাৰ চুক্তিয়ে গতিৰ অনুভূতিক শক্তিশালী কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী দলকো আক্ৰমণ কৰে । তেওঁ কয় যে এন ডি এ চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ ভুলবোৰ শুধৰণি কৰি আছে । তেওঁ কয় যে বিকশিত ভাৰতৰ যাত্ৰাত বিগত বছৰবোৰ আছিল দেশৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বছৰ । তেওঁ কয়, "এতিয়া জীৱনৰ প্ৰতিটো স্তৰতে, সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে পৰিৱৰ্তনৰ যুগ হৈ আহিছে । দেশখনে দ্ৰুতগতিত সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে একবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় চতুৰ্থাংশটো বিগত শতিকাত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ দ্বিতীয় চতুৰ্থাংশৰ দৰেই নিৰ্ণায়ক আছিল । বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণৰ দিশত এই দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিক সমানেই সক্ষম হ'ব বুলি মই স্পষ্টকৈ দেখিছোঁ । তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে "মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, দৰিদ্ৰ, গাঁও, কৃষক, মহিলা, বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তি, কৃষি আৰু সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীকে সামৰি ভাৰতৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে সংসদত বিশদভাৱে উপস্থাপন কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিশ্বই সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সমাধান আগবঢ়াই ভাৰত আশাৰ ৰেঙনি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ দিয়া দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ শক্তিৰ উল্লেখযোগ্য অংশ অতীতৰ ভুল শুধৰণি কৰাত ব্যয় কৰা হৈছে । সেই সময়ছোৱাত পৃথিৱীৰ মনত যি প্ৰতিচ্ছবি সৃষ্টি হৈছিল, সেই প্ৰতিচ্ছবি মচি পেলাবলৈ যথেষ্ট কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, তেওঁলোকে বস্তুবোৰ ইমান ক্ষতিগ্ৰস্ত অৱস্থাত এৰি থৈ গৈছিল ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু হ'ব পৰা নীতিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ কয়, "আজি আপুনি দেখিছে যে দেশখন নীতি আৰু কৌশলৰ ভিত্তিত পৰিচালিত হৈছে । 'সংস্কাৰ, পৰিৱেশন, ৰূপান্তৰ' মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আজিৰ বাস্তৱতা হৈছে যে জাতিটোৱে ৰিফৰ্ম এক্সপ্ৰেছত উঠিছে ।"

তেওঁ লগতে বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি কয়, "ভোট-বেংকৰ ৰাজনীতিত লিপ্ত হোৱাসকলে কেতিয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ শক্তিশালী নকৰে । কংগ্ৰেছ দলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰো যে তেওঁলোকৰ কোনো দৃষ্টিভংগী নাছিল আৰু ফলস্বৰূপে দেশখনে ইমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বলগীয়া হৈছিল ।"

