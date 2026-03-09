ETV Bharat / bharat

স্বাস্থ্য সেৱা অৰ্থনীতিক সম্প্ৰসাৰিত কৰাত গুৰুত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শিক্ষাক অৰ্থনীতিৰ সৈতে সংযোগ কৰি এ আই, অটোমেচন আৰু ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও উল্লেখ কৰে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 3:09 PM IST

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে স্বাস্থ্য সেৱা অৰ্থনীতিক (care economy) অধিক প্ৰসাৰৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । দেশত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ কয় যে এই ক্ষেত্ৰত যত্ন লোৱা লোকৰ সেৱাৰ প্ৰয়োজন হয় ।

"সবকা সাথ সবকা বিকাশ-মানুহৰ আকাংক্ষা পূৰণ" শীৰ্ষক বাজেটৰ পিছৰ এক ৱেবিনাৰত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে নতুন দক্ষতাভিত্তিক নিয়োগৰ সুযোগ উদ্ভৱ হৈছে আৰু তেওঁলোকক স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বিশেষজ্ঞসকলক নতুন প্ৰশিক্ষণ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

"আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি আৰু আৰোগ্য মন্দিৰৰ জৰিয়তে গাঁৱে-ভূঞে স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে । আমাৰ যোগ আৰু আয়ুৰ্বেদে বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে স্বাস্থ্য সেৱা অৰ্থনীতি । আগন্তুক দশকত দেশত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব । তদুপৰি, বৰ্তমান বিশ্বৰ বহু দেশত স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱা লোকৰ বিপুল চাহিদা আছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "সেয়েহে স্বাস্থ্য খণ্ডত লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে নতুন দক্ষতাভিত্তিক নিয়োগৰ সুযোগৰ উন্মেষ ঘটিছে । এই ৱেবিনাৰত উপস্থিত থকা স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বিশেষজ্ঞসকলক মই আহ্বান জনাম যে দেশৰ প্ৰশিক্ষণ পৰিৱেশতন্ত্ৰক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন প্ৰশিক্ষণ আৰ্হি আৰু অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শিক্ষাক অৰ্থনীতিৰ সৈতে সংযোগ কৰি এ আই, অটোমেচন আৰু ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাক বাস্তৱ জগতৰ অৰ্থনীতিৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দ্ৰুত কৰিব লাগিব । এ আই, অটোমেচন, ডিজিটেল অৰ্থনীতি আৰু ডিজাইন-চালিত উৎপাদনৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰা উচিত ।"

এছ টি ই এম (বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, অভিযান্ত্ৰিক আৰু গণিত) শিক্ষাত ছোৱালীৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেও তেওঁ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ কয়, "আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ড হ'ল এছ টি ই এম (STEM): বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, অভিযান্ত্ৰিক আৰু গণিত । আমাৰ দেশৰ কন্যাসকলৰ এছ টি ই এমৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহ থকাটো দেখিবলৈ পোৱাটো আনন্দদায়ক । আজি আমি যেতিয়া ভৱিষ্যতৰ প্ৰযুক্তিৰ কথা কওঁ, তেতিয়া এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কোনো কন্যাই যাতে সুযোগৰ অভাৱৰ বাবে পিছুৱাই যাবলগা নহয় । আমি এনে এটা গৱেষণা পৰিৱেশতন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিব লাগিব, য'ত যুৱ গৱেষকসকলে নতুন ধাৰণাসমূহৰ ওপৰত কাম কৰাৰ যথেষ্ট সুযোগ পাব ।"

