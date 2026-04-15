পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ বৈঠক, হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি কৰি ৰখাত নেতাদ্বয়ৰ গুৰুত্ব

পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ বৈঠক, হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি কৰি ৰখাত নেতাদ্বয়ৰ গুৰুত্ব
হোৱাইট হাউছে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলিৰ দাবী জনাই শান্তি আলোচনাক শুদ্ধ পথত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বাবে ইৰাণে পুনৰ প্ৰণালীটো বন্ধ কৰে ।
By ANI
Published : April 15, 2026 at 12:48 AM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত বিশ্ববাসীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে ৷ সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিছে এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ ৷ ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাকাৰীত আমেৰিকাই দুসপ্তাহৰ বাবে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণে এই যুদ্ধবিৰতি চুক্তি ভংগ হোৱাৰ ইংগিতকে বহন কৰিছিল ।
বিষয়টো সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ৷ দুয়োগৰাকী নেতাই পশ্চিম এছিয়াৰ নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি আৰু সুৰক্ষিত ৰখাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত এনেদৰে কয় যে ট্ৰাম্পে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰা ফোন আহিছিল । আমি বিভিন্ন খণ্ডত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ । আমি সকলো খণ্ডতে আমাৰ ব্যাপক বিশ্ব কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’’
মোদীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমি পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিলোঁ আৰু হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি আৰু সুৰক্ষিত ৰখাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলোঁ ।’’
ভাৰতস্থিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গৰে দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত হোৱা বাৰ্তালাপক অত্যন্ত ইতিবাচক আৰু ফলপ্ৰসূ বুলি অভিহিত কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ বিষয়ে পোষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ কয়, ‘‘এটা অতি ইতিবাচক আৰু ফলপ্ৰসূ বাৰ্তালাপ ! সংযুক্ত হৈ থাকক…।’’
ইয়াৰ পূৰ্বে ২৪ মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ভাষণ দিছিল আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিৱৰ্তনশীল পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইজৰাইল, আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজৰ সংঘাতত ডি-এস্কেলেশ্যন আৰু পূৰ্বৰ দৰে শান্তি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সমৰ্থনক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি, নিৰাপদ আৰু সহজলভ্য কৰি ৰখাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজনীয় । দেওবাৰে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে কয় যে পাকিস্তানত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আলোচনা চলি থকাৰ পিছতো ইৰাণৰ সৈতে কোনো চুক্তিত উপনীত হ’ব পৰা নাই আৰু এই আলোচনাত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যদিও আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি দলটো দেশলৈ উভতি আহিব ৷ তথাপিও আলোচনাৰ ফলাফলটো আমেৰিকাৰ তুলনাত ইৰাণৰ বাবেহে অধিক বেয়া খবৰ ৷’’
