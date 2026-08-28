ETV Bharat / bharat

এডাল ৰঙীন সূতা আৰু প্ৰতিমুহূৰ্তত কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাখীবন্ধন উদযাপন

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, নীতিন নবীন... সকলোৱে ৰাখীবন্ধনৰ উৎসৱৰ দিনটো অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা দেখা যায়

celebrates Raksha Bandhan
ৰাখীবন্ধন উদযাপনৰ মুহূৰ্ত (ANI)
author img

By ANI

Published : August 28, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : সমগ্ৰ দেশতে শুকুৰবাৰে অতি উলহ-মালহেৰে ৰাখীবন্ধনৰ দিনটো উদযাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু সংগঠনৰ শিশু আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱেও এক্সত ইতিমধ্য বহু ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷

celebrates Raksha Bandhan
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰিছে (@rashtrapatibhvn X)

ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে ৰাখীবন্ধনৰ তাৎপৰ্য এজন ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্পৰ্কতকৈ উৰ্ধত ৷ তেওঁ কয় যে ৰাখীৰ পবিত্ৰ সূতা পৰিয়ালৰ সদস্য, বন্ধু-বান্ধৱী, আনকি গছকো বান্ধিব পাৰি, যি প্ৰেম আৰু যত্নৰ বান্ধোনৰ প্ৰতীক । পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ শিশুসকলক গছ-গছনিৰ যত্ন ল’বলৈও আহ্বান জনায় ।

celebrates Raksha Bandhan
নিজ বাসভৱনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাখীবন্ধন উদযাপন (@narendramodi X)

শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ চৰকাৰী বাসগৃহ ৭, লোক কল্যাণ মাৰ্গত ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰে ৷

celebrates Raksha Bandhan
শিশুসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰিছে (@narendramodi X)

ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰাৰ ফটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত বহু শিশুৰ সৈতে হাই-ফাই (High fives) কৰা আৰু হাঁহি থকা ফটো দেখা যায় ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে, "আজিৰ ৭, এলকেএমত ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰা হৈছে ৷’’

PM Modi celebrates Raksha Bandhan at residence
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰিছে (ANI)

এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সকলোৰে মাজত থকা স্নেহ আৰু সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন আৰু অধিক গভীৰ কৰি সকলোৰে বাবে সুখ, সমৃদ্ধি আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

celebrates Raksha Bandhan
শিশুসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰিছে (@narendramodi X)

আন এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,

celebrates Raksha Bandhan
শিশুসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰিছে (@narendramodi X)

‘‘৭ লোক কল্যাণ মাৰ্গত ৰাখীবন্ধন উদযাপনৰ কিছু স্মৰণীয় মূহুৰ্ত ৷

এই উৎসৱে মৰম আৰু সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰক ।

ই সকলোৰে বাবে সুখ আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক ।’’

-নৰেন্দ্ৰ মোদী, ২৮ আগষ্ট, ২০২৬

  • ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ৰাখীবন্ধন উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট কৰি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত তেওঁ লিখে,

‘‘আজি পবিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা । ভাতৃ-ভগ্নীৰ মৰম, বিশ্বাস আৰু চেনেহৰ অটুট বান্ধোনক উদযাপনৰ এই বিশেষ দিনটোত অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু হিয়াভৰা শুভকামনা জনালোঁ ।’’

তেওঁ আৰু লিখে, -

‘‘ভগ্নীৰ মৰম আৰু বিশ্বাস আমাৰ বাবে সদায়েই অমূল্য । অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ভনীৰ সুৰক্ষা, সন্মান, স্বাৱলম্বিতা আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি সদায় দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাম । এই পবিত্ৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী ভনীৰ সন্মুখত এই প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ দৃঢ়তাৰে ব্যক্ত কৰিলোঁ ।’’

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন

আনহাতে, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও নতুন দিল্লীত মহিলা মৰ্চাৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে ৰাখীবন্ধন উৎসৱ উদযাপন কৰে ।

এক্সত এই উৎসৱ উদযাপনৰ ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি নবীনে লিখে, "ই এক পবিত্ৰ বিশ্বাস আৰু মৰমৰ বান্ধোন ! আজি মোৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহত মোৰ ওপৰত ৰাখী বান্ধি দিয়া বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ ।"

ৰাখীবন্ধন উপলক্ষে দেশৰ জনতাৰ লগতে প্ৰায় প্ৰতিখন ৰাজ্য়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী তথা অন্য় গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাই দিনটো স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী তথা নাৰী সমাজক সুৰক্ষা-সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে উদযাপন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : ৰাখীবন্ধন ২০২৬ : পবিত্ৰ দিনটোত মৰমৰ ভগ্নীক কি উপহাৰ দিব ?

লগতে পঢ়ক : ৰাখীবন্ধনৰ শুভ সময় কি ? কোন সময়ত ৰাখী বান্ধিলে পাব সুফল

লগতে পঢ়ক : ২০২৬-ৰ ৰাখীবন্ধন আৰু বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ, কি কি কৰিব লাগে আৰু নালাগে...

TAGGED:

ৰাখীবন্ধন 2026
ৰাখীবন্ধন উদযাপন
পবিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা
ৰাখীবন্ধনৰ তাৎপৰ্য
PM MODI CELEBRATES RAKSHA BANDHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.