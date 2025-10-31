ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস: ৰাষ্ট্ৰৰ একতা ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে লৌহমানৱ পেটেললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস: ৰাষ্ট্ৰৰ একতা ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে লৌহমানৱ পেটেললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ পেৰেড প্ৰদৰ্শনৰে পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস ।
Published : October 31, 2025 at 1:41 PM IST
একতা নগৰ: আজি লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী । ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ পেটেলৰ ১৫০ জন্ম জয়ন্তীত গুজৰাটৰ ষ্টেচু অব ইউনিটীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । "চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে আন ৰাজ্যৰ সৈতে কৰাৰ দৰেই সমগ্ৰ কাশ্মীৰক ভাৰতত একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৱে সেয়া হ’বলৈ নিদিলে ।" জন্ম জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোকে 'একতাৰ শপত' বাক্য পাঠ কৰোৱায় । লগতে মোদীয়ে জাতিৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে । পুৱাৰ ভাগত গুজৰাটৰ নৰ্মদা জিলাৰ একতা নগৰৰ সমীপৰ পেটেলৰ ১৮২ মিটাৰ উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত উপস্থিত হৈ মোদীয়ে ভাৰতৰ লৌহপুৰুষক ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ২০১৪ চনত মোদী প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰাই ৩১ অক্টোবৰত পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ।
India pays homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th Jayanti. He was the driving force behind India’s integration, thus shaping our nation’s destiny in its formative years. His unwavering commitment to national integrity, good governance and public service continues to… pic.twitter.com/7quK4qiHdN— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025
গুজৰাটৰ একতা নগৰৰ ষ্টেচু অব ইউনিটীৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পেৰেডৰ পিছত সভাত ভাষণ দি মোদীয়ে কয়, “চৰ্দাৰ পেটেলে বিশ্বাস কৰিছিল যে ইতিহাস লিখি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে, কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টিৰ বাবে আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে ।”
মোদীয়ে কয়, "চৰ্দাৰ পেটেলে সমগ্ৰ কাশ্মীৰক একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু নেহৰুৱে তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাত বাধা দিছিল । কাশ্মীৰক বিভাজিত কৰা হৈছিল, পৃথক সংবিধান আৰু সুকীয়া পতাকা দিয়া হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে জাতিটো দশক দশক ধৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ।"
চৰ্দাৰ পেটেলে যি নীতি প্ৰণয়ন কৰিছিল, তেওঁ লোৱা সিদ্ধান্তই নতুন ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "স্বাধীনতাৰ পিছত ৫৫০ খনতকৈও অধিক স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যক একত্ৰিত কৰাৰ দৰে অসম্ভৱ কাম চৰ্দাৰ পেটেলে সম্ভৱ কৰি তুলিছিল । এক ভাৰত, উৎকৃষ্ট ভাৰতৰ ধাৰণা তেওঁৰ বাবে সৰ্বোচ্চ আছিল । চৰ্দাৰ পেটেলে এবাৰ মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ সৰ্বাধিক আনন্দ জাতিৰ সেৱাৰ পৰাই পাইছে । মই আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে জাতিৰ সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গা কৰাৰ সমান আন আনন্দৰ উৎস আৰু একো নাই ।" ইয়াৰ পূৰ্বে মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা প'ষ্টত বল্লভভাই পেটেলক ভাৰতৰ সংহতিৰ আঁৰৰ মূল শক্তি বুলি অভিহিত কৰিছিল ।