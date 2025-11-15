জনজাতীয় নেতা বীৰছা মুণ্ডালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

জনজাতীয় নেতা বীৰছা মুণ্ডালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ।
নতুন দিল্লী : আজি প্ৰবীণ জনজাতীয় নেতা বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী । এই উপলক্ষে দেশজুৰি জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস পালন কৰা হৈছে । দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে জনজাতীয় নেতাগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে জনজাতীয় নেতাগৰাকীক স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয় যে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মুণ্ডাৰ সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগ দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।
বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যিক দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাজ্যখনক জনজাতীয় সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ ভূমি বুলি অভিহিত কৰি অঞ্চলটোৰ প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত দেশৰ মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাজীয়ে মাতৃভূমিৰ গৌৰৱ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় অৱদানক সমগ্ৰ জাতিটোৱে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে । বিদেশী শাসনৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগে প্ৰতিটো প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব । দেশৰ মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীলৈ শত প্ৰণাম ।’’
তেওঁ লগতে লিখিছে, "ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে জনজাতীয় সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ গৌৰৱময় ৰাজ্য ঝাৰখণ্ডৰ সকলো বাসিন্দালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ এই ভূমিৰ ইতিহাস সাহস, সংগ্ৰাম, আৰু আত্মসন্মানৰ কাহিনীৰে ভৰি আছে । আজি এই বিশেষ দিনটোত ৰাজ্যখনৰ সকলো পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
২০০০ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰৰ দিনটোতে বিহাৰৰ পৰা পৃথক হৈছিল ঝাৰখণ্ড । ১৮৭৫ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল মুণ্ডা জনগোষ্ঠীৰ বীৰছা মুণ্ডাই । ১৯ শতিকাৰ শেষৰ ফালে ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত তেওঁ আধুনিক বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ জনজাতি বেল্টৰ সিপাৰে ভাৰতীয় জনজাতীয় লোকৰ স্বাৰ্থত আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল ।
ঝাৰখণ্ড প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু তেওঁৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি দেশত বীৰছা মুণ্ডা জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয় । ইফালে দেশৰ জনজাতীয় বীৰসকলৰ বীৰ আৰু অমূল্য অৱদানক সন্মান জনাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনজাতীয় গৌৰৱ বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গুজৰাটৰ নৰ্মদা জিলাত জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উদযাপন কৰিব য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
