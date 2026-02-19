আজি ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ জয়ন্তী : স্বৰাজৰ সমৰ্থকগৰাকীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
শিৱাজী মহাৰাজৰ সাহস প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈয়েই আছে ৷ তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থাই পথ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ দৰে ন্যায়বোধ আৰু আত্মসন্মানে সমাজক সবল আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে ।
By PTI
Published : February 19, 2026 at 11:41 AM IST
নতুন দিল্লী: আজি ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ জয়ন্তী ৷ এই শুভদিনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দূৰদৰ্শী নেতা, অসাধাৰণ প্ৰশাসক, কৌশলগত চিন্তাবিদ আৰু স্বৰাজৰ সমৰ্থক ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আজিও শিৱাজী মহাৰাজৰ সাহস প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈয়েই আছে ৷ তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থাই পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ৷ লগতে তেওঁৰ ন্যায়বোধ আৰু আত্মসন্মানে সমাজক সবল আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে ।
ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজে সদায়ে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কল্যাণক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত কৰিছিল । এই দায়বদ্ধতাই তেওঁৰ জীৱনক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি ভাৰতৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে গঢ়ি তুলিছে বুলি দৃঢ়ভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।
On the Jayanti of Chhatrapati Shivaji Maharaj, we bow in reverence to the visionary leader, exceptional administrator, strategic thinker and champion of Swarajya.— Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2026
May his courage inspire us, his governance guide us and his spirit of justice and self-respect strengthen our… pic.twitter.com/A6wmEjMvGu
এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত আমি স্বৰাজৰ দূৰদৰ্শী নেতা, অসাধাৰণ প্ৰশাসক, কৌশলগত চিন্তাবিদ আৰু একছত্ৰী সম্ৰাটগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো । তেওঁৰ সাহসে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে, তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থাই আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু তেওঁৰ ন্যায় আৰু আত্মসন্মানৰ মনোভাৱে আমাৰ সমাজখনক শক্তিশালী কৰে ।’’
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত গান্ধীনগৰৰ মহাৰাষ্ট্ৰ সমাজৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ অশ্বাৰোহী প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে । এই অনুষ্ঠানত গুজৰাটৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
अल्पायु में ही हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लेकर आजीवन धर्मध्वजरक्षा के लिए कृतसंकल्पित रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने राष्ट्र के कण-कण में स्वधर्म, स्वराज और स्वभाषा के लिए जीने-मरने की अमर जिजीविषा जागृत की।— Amit Shah (@AmitShah) February 19, 2026
उन्होंने हर वर्ग को संगठित कर एक ऐसी विशाल सेना का… pic.twitter.com/KbrPj39uX6
অনুষ্ঠানটোত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা সহযোগিতা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, ‘‘হিন্দৱী স্বৰাজ’’ ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন হোৱাটো সমগ্ৰ গান্ধীনগৰৰ বাবে অতি গৌৰৱ আৰু সুখৰ বিষয় । প্ৰায় ২১ ফুট উচ্চতাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে আগন্তুক বহু বছৰলৈ গান্ধীনগৰৰ বাসিন্দা বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ৷’’
অমিত শ্বাহে লগতে কয় যে ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ জীৱন আৰু তেওঁৰ কৃতিত্ব কেতিয়াও অপ্রাসংগিক হৈ নাযায় ৷ তেওঁৰ অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে আগন্তুক বহু প্ৰজন্ম ঋণী হৈ থাকিব । তেওঁ লগতে কয় যে যেতিয়া আফগানিস্তানৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে আৰু সোমনাথৰ পৰা ওড়িশালৈকে দেশখন দাসত্বৰ গভীৰ অন্ধকাৰত ডুব গৈছিল আৰু সমগ্ৰ দেশখনক শিকলিৰে বান্ধি ৰখা হৈছিল, তেতিয়া এনে লাগিছিল যেন মোগল শাসনৰ শক্তি কেতিয়াও কমি নাযায় আৰু ভাৰতে কেতিয়াও স্বাধীনতা নাপায় ।
লগতে পঢ়ক: চুন্না মিঞা মন্দিৰ ! হিন্দু-মুছলিম ৰাজনৈতিক বিষবাষ্পৰ বিপৰীতে সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন