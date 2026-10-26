ব্ৰিকছৰ দ্বাদশ সংসদীয় মঞ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিদেশী প্ৰতিনিধিৰে বাৰ্তালাপ
ব্ৰিকছৰ দ্বাদশ সংসদীয় মঞ্চত বিদেশী প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ ৷ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই কয় যে ব্ৰিকছ দেশসমূহে বিশ্বৰ প্ৰায় আধা জনসংখ্যাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
Published : October 26, 2026 at 2:45 PM IST
নতুন দিল্লী : সোমবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱন কমপ্লেক্সৰ ঐতিহাসিক সংবিধান সদনৰ কেন্দ্ৰীয় হলত ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত দ্বাদশ ব্ৰিকছ সংসদীয় মঞ্চ ২০২৬ অনুষ্ঠিত হৈছে । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে (২৬ আৰু ২৭ অক্টোবৰ) অনুষ্ঠিত এই মঞ্চৰ অধ্যক্ষতা কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ।
সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্ৰিকছৰ দ্বাদশ সংসদীয় মঞ্চত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই মঞ্চৰ প্ৰথম দিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নতুন দিল্লীৰ সংসদ গৃহ কমপ্লেক্সৰ সংবিধান ভৱনৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত বিদেশী প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে ।
VIDEO | Delhi: Parliament is all set to host the 12th BRICS Parliamentary Forum under the theme 'Fostering Parliaments for people-centric development', with Prime Minister Narendra Modi slated to meet leaders of visiting delegations. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
সোমবাৰে এই মঞ্চত ব্ৰিকছৰ সদস্য তথা অংশীদাৰ দেশৰ সংসদীয় নেতাসকলক একত্ৰিত কৰি সংসদীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে জনকেন্দ্ৰিক উন্নয়নক আগুৱাই নিয়াৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।
VIDEO | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla met with Parliamentary Presiding Officers and delegates from BRICS Member and Partner Countries during the 12th BRICS Parliamentary Forum 2026, strengthening dialogue, mutual understanding and parliamentary cooperation. (Source: Third Party) #BRICS2026 #BRICSParliamentaryForum (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
এই অনুষ্ঠানত ব্ৰিকছৰ সদস্য আৰু অংশীদাৰ দেশৰ বিষয়া আৰু সংসদীয় নেতা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, ৰাজ্যসভাৰ উপাধ্যক্ষ, ৰাজ্যিক বিধায়িনী দলৰ বিষয়া, সংসদৰ সদস্যকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো উপস্থিত থাকে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ মাজত আলোচনা, পাৰস্পৰিক সন্মান, সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলক আদৰণি জনায় । উদ্বোধনী ভাষণত বিৰলাই প্ৰতিনিধিসকলক আদৰণি জনাই কয়, "এই উপলক্ষে ভাৰতত ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশসমূহৰ সংসদীয় প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতি, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভ্ৰমণ আৰু এক উমৈহতীয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশীদাৰ হোৱাটো এক অনন্য অভিজ্ঞতা হ'ব ।"
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi participates in 12th BRICS Parliamentary Forum. (Source: Narendra Modi YT) #BRICS2026 #BRICSParliamentaryForum (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/YizidGRV5i— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
ব্ৰিকছ দেশসমূহৰ মাজত সংসদীয় সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষই কয়, ‘‘ভাৰতত ব্ৰিকছ সংসদীয় সহযোগিতাৰ অস্তিত্বই আলোচনা, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ প্ৰতি আমাৰ উমৈহতীয়া বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।’’
লোকসভাৰ অধ্যক্ষই উল্লেখ কৰে যে ব্ৰিকছ দেশসমূহে বিশ্বৰ প্ৰায় আধা জনসংখ্যাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, বিশ্বৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ ভূমি সামৰি লয় আৰু বিশ্বৰ বৃদ্ধি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যত ইয়াৰ যথেষ্ট অংশ আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ সংযুক্ত শক্তি আৰু বিশ্বব্যাপী দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।
VIDEO | Delhi: "BRICS countries comprise half of the world's population," says Lok Sabha Speaker Om Birla at the 12th BRICS Parliamentary Forum. (Source: Sansad TV YouTube) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/0IBK7ntutZ— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
তেওঁ কয়, “ব্ৰিকছ দেশসমূহ ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষিক আৰু সামাজিকভাৱে পৃথক হ’ব পাৰে, কিন্তু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু মানৱতাৰ প্ৰতি আমাৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা দায়িত্বই আমাক একেলগে বান্ধি ৰাখে ।” প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত লোকসভাৰ অধ্যক্ষই কয়, “নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছ সন্মিলনত এই যৌথ বিবৃতি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰাটো এক বৃহৎ সাফল্য ।”
তেওঁ লগতে কয় যে দেশসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তেজনা হ্ৰাস আৰু শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাত সংসদে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।
VIDEO | Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla at the 12th BRICS Parliamentary Forum says, "The world is grappling with wars and economic instability; dialogue and diplomacy are important in such times." (Source: Sansad TV YouTube) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘সংসদে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু বিশ্বাস শক্তিশালী কৰাত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাত আৰু বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধান বিচাৰি উলিওৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।’’ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই গ্ল’বেল চাউথৰ কণ্ঠ বৃদ্ধি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ৰ আলোচনাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ শক্তিশালী কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।