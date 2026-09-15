আমেৰিকাৰ ওচৰত পুনৰ আত্মসমৰ্পণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ: ৰাহুল গান্ধী
ইউপিআইৰ প্ৰসংগত মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ৷
Published : September 15, 2026 at 4:41 PM IST
নতুন দিল্লী : সোমবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে ইউপিআই পেমেণ্ট সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ পাছতে মোদী চৰকাৰক ভিন্ন প্ৰশ্নৰে সমালোচনা কৰিছে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷ ইউপিআই লেনদেন আৰু ৰুপে ডেবিট কাৰ্ডৰ পেমেণ্টৰ ওপৰত ২,০০০ টকা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ মাচুল আৰোপ নকৰে বুলি মন্ত্ৰণালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছিল ৷
ইয়াৰ পাছকে মোদী চৰকাৰ আমেৰিকাৰ ওচৰত নতশিৰ হ'বলগীয়া হৈছে বুলি চৰকাৰক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰহুল গান্ধীয়ে ৷ এক্স যোগে কংগ্ৰেছ নেতা গান্ধীয়ে কয়,"মোদী চৰকাৰে মুকলিকৈ কৈ দিলে যে, ইউপিআই পেমেণ্টত মাচুল দিব লাগিব বুলি ৷ এতিয়াৰ পৰা ইউপিআইৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ীয়ে এবাৰত ২,০০০ টকাৰো অধিক ট্ৰেঞ্জেকশ্ব'ন কৰিলে ভৰিব লাগিব ৫ শতাংশ অতিৰিক্ত ধন ৷"
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
তেওঁ লগতে কয়,"চৰকাৰে কৈছিল গ্ৰাহকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাচুল লোৱা নহ’ব ৷ কিন্তু দোকানীসকলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা মাচুল শেষত ক’ৰ পৰা আহিব ? দামৰ যোগেৰে ব্যৱসায়ীসকলে পোনে গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব ৷ অৰ্থাৎ আওপকীয়াকৈ গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব ধন ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি আমেৰিকাৰ পেমেণ্ট কোম্পানীসমূহে ভাৰতৰ শূন্য এমডিআৰ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ৷"
গান্ধীয়ে কয়,"এতিয়া ঠিক সেই দিশত নীতি সলনি কৰাৰ পথ মুকলি কৰিছে মোদী চৰকাৰে । ই প্ৰমাণ কৰে আমেৰিকাৰ হেঁচাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুনৰবাৰ আমেৰিকাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ৷"
नरेंद्र मोदी जनता से वसूली का नया प्लान लाए हैं। अब ₹2,000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर सरकार वसूली करेगी।— Congress (@INCIndia) September 15, 2026
प्लान है कि ₹2,000 से ऊपर के हर UPI पेमेंट पर 0.5% चार्ज वसूला जाए, मतलब -
• अगर आपने ₹5,000 की खरीदारी की तो ₹25 का चार्ज लगेगा
• अगर ₹10,000 की खरीदारी की तो ₹50…
ইফালে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যালয়ৰ এক্সত উল্লেখ কৰে,"জনসাধাৰণৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ নতুন পৰিকল্পনা লৈ আহিছে মোদী চৰকাৰে ৷ এতিয়া চৰকাৰে ২,০০০ টকাৰো অধিক ইউপিআই পেমেণ্ট কৰিলে দিব লাগিব মাচুল ৷ চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ২,০০০ টকাৰ অধিক ইউপিআই পেমেণ্টৰ ওপৰত ০.৫% অতিৰিক্ত মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ৷"
কংগ্ৰেছে লগতে কয়,"আপুনি যদি ৫,০০০ টকাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে তেন্তে ২৫ টকা অতিৰিক্ত ধন দিব লাগিব ৷ ঠিক একেদৰে ১০,০০০ টকাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে ৫০ টকা অতিৰিক্ত দিব লাগিব ৷ পূৰ্বে ইউপিআই পেমেণ্ট বিনামূলীয়া আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া মোদী চৰকাৰে এই কথা হজম কৰিব পৰা নাছিল বাবে এক নতুন কৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ স্পষ্ট নীতি, ৰাইজৰ পৰা যিমান পাৰি ধন লুণ্ঠন কৰি তেওঁৰ বন্ধুক দান দিয়া ৷"
লগতে পঢ়ক: ইউপিআই পেমেণ্টত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত লোৱা নহ’ব কোনো ধৰণৰ মাচুল