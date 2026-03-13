প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মোদীৰ কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণ বাতিল, গুৱাহাটীৰ পৰাই উদ্বোধন একাধিক প্ৰকল্পৰ
গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰিলে ৰাজ্য়পাল লক্ষ্ণণপ্ৰসাদ আচাৰ্য্য়সহ মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ কাৰ্য্য়সূচী বাতিল ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 3:48 PM IST
গুৱাহাটীঃ দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে শুক্ৰবাৰে দিনৰ ভাগত গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হয় ৷ বিমান বন্দৰত তেওঁ ৰাজ্য়ৰ ৰাজ্য়পাল লক্ষ্মণপ্ৰসাদ আচাৰ্য্য় সমণ্বিতে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আদৰণি জনায় ৷ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে তেওঁ কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্য্য়সূচীত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কইনাধৰাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলী কোকৰাঝাৰৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৷