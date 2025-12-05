ETV Bharat / bharat

চালকৰ আসনত পুটিন, কাষত মোদী: কি কথা পাতিছিল গাড়ী চলাই যাওতে

নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক ভূৰি-ভূৰি প্ৰশংসা ৷ ভাৰত এতিয়া “৭৭ বছৰ আগৰ দৰে” ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা জাতি নহয় ৷ খোলাখুলিকৈ কৈ দিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৷

Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin at his official residence, at 7, Lok Kalyan Marg, in New Delhi
বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭, লোক কল্যাণ মাৰ্গৰ বাসগৃহত মোদী-পুটিন (ANI)
Published : December 5, 2025 at 8:49 AM IST

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক ভূৰি-ভূৰি প্ৰশংসা তেওঁৰ দৃঢ় দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰশংসা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ৷ মোদীক প্ৰশংসাৰে উপচাই ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমেৰিকাকে ধৰি কোনো দেশৰ হেঁচাত বলি নহয় । বৃহস্পতিবাৰে আজ টক আৰু ইণ্ডিয়া টুডেৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত আজিৰ তাৰিখত ভাৰতক বিশ্বৰ প্ৰধান খেলুৱৈ বুলি অভিহিত কৰে পুটিনে ।

"প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এনে কোনো ব্যক্তি নহয় যিয়ে সহজে হেঁচাত বলি হয় । ভাৰতীয় জনসাধাৰণে নিজৰ নেতাক লৈ নিশ্চয় গৌৰৱ কৰিব পাৰে । এইটো একেবাৰে স্পষ্ট । তেওঁৰ স্থিতি অদম্য আৰু পোনপটীয়া, সংঘাতৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ । আমাৰ লক্ষ্য সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰা নহয়; বৰঞ্চ আমি আমাৰ বৈধ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছো । ভাৰতেও একেই কাম কৰে ।"

পাৰস্পৰিক বিশ্বাস আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সহযোগিতাৰে শিপাই থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কক পেছাদাৰী আৰু ব্যক্তিগত উভয় বুলি অভিহিত কৰে পুটিনে ।

তেওঁ মোদীক এনে এজন নেতা বুলি অভিহিত কৰে যিয়ে “অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম” নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপেৰে ভাৰতক পৰিচালিত কৰে ।

"প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আমাৰ সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাই উল্লেখযোগ্য গুৰুত্ব বহন কৰে, কাৰণ ই আমাৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কক অতিক্ৰম কৰে । দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰাসংগিকতাক লক্ষ্য কৰিলে, সংযোগৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিয়নো ই আমাৰ লক্ষ্যসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে ।" পুটিনে কয় ৷

পুটিনে আৰু কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ৰ আহ্বানত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ব্যৱহাৰিক মাত্ৰা আছে । "উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁৰ বিখ্যাত পিটচ "মেক ইন ইণ্ডিয়া" লওক । ইয়াৰ এটা ব্যৱহাৰিক মাত্ৰা আছে, আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বাবেও । আমি লগ পালে তেওঁ সদায় কয়, "আহক আমি এইটো কৰো, সেইটো কৰো, এই ক্ষেত্ৰখন আৰু সেইটো চাওঁ ।" ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় ৷

আনকি পুটিনে এছ চি অ’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত মোদীৰ সৈতে অনানুষ্ঠানিক গাড়ী চলোৱাৰ বিষয়টোও উত্থাপন কৰি কয় যে ইয়েই এক সৰল ইংগিত । তেওঁ কয়- "আমি সিদিনা সন্মিলনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত বাহিৰত মোৰ গাড়ীখন ৰৈ আছিল । মই তেওঁক সুধিলোঁ- আপুনি লগত আহিব নেকি ? ইয়াত মাত্ৰ এই কথাটোৱেই লুকাই আছিল, সেইটো হৈছে মানুহৰ সংহতি, সতীৰ্থতা আৰু বন্ধুত্বৰ ইংগিত । ইয়াত কোনো গোপন আঁচনি নাছিল । আমি দুয়ো সিদিনা পুৰণি বন্ধুৰ দৰে গাড়ীত উঠি বাটত কথা পাতিলোঁ । আমাৰ সদায় আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা থাকে । ইয়াতকৈ কি হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি কি, আৰু কি হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি কথা আছে । আমি আমাৰ কথা-বতৰা অব্যাহত ৰাখিলোঁ আৰু মাত্ৰ গাড়ীতে থাকিলোঁ ।

অৱশেষত মই পৰামৰ্শ দিলোঁ- যাওঁ বলক, তেওঁলোকে আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । ইয়াত বিশেষ একো নাই; ই কেৱল ইংগিত দিয়ে যে আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় আছে আৰু সেই বিষয়সমূহ আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

পুটিনে আৰু কয় যে ভাৰত এতিয়া “৭৭ বছৰ আগৰ দৰে” ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা জাতি নহয় । ভাৰতৰ লগত ৭৭ বছৰ পূৰ্বে যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেইদৰে ভাৰতৰ সৈতে ব্যৱহাৰ চলি থাকিব নোৱাৰে । ভাৰত ব্ৰিটিছ উপনিবেশ নহয়, ভাৰত এতিয়া বিশ্বব্যাপী এক ডাঙৰ খেলুৱৈ, এই বাস্তৱক সকলোৱে মানি ল’ব লাগিব ।

