চাব নাপালে গোপীনাথ বৰদলৈৰ মূৰ্তি ! ব্ৰহ্মপুত্ৰ-যোৰহাটৰ লাচিতৰ মূৰ্তিৰ ভাস্কৰ ৰাম সুতাৰ আৰু নাই
প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পী সুতাৰে বিশ্বখ্যাত 'ষ্টেচু অব ইউনিটী'কে ধৰি অসমত দুটা লাচিতৰ সুউচ্চ মূৰ্তি আৰু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ গোপীনাথ বৰদলৈৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ।
By ANI
Published : December 18, 2025 at 3:26 PM IST
নতুন দিল্লী : গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰিবলগীয়া ৮০ ফুট উচ্চতাৰ গোপীনাথ বৰদলৈৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰাম ভাঞ্জি সুতাৰ আৰু নাই । তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচনৰ পিছত দেখাৰ সৌভাগ্য নোহোৱাকৈয়ে তেওঁ চিৰ বিদায় মাগে । বৃহস্পতিবাৰে বাৰ্ধক্য়জনিত কাৰণত নিজৰ বাসগৃহতে প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ আন দুটা বিখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সৈতেও জড়িত আছিল ৰাম ভাঞ্জি সুতাৰ । তেওঁ মোগলৰ বিৰুদ্ধে বিখ্যাত শৰাইঘাট ৰণত আহোমৰ বিজয়ৰ প্ৰতি সমৰ্পিত গুৱাহাটীৰ ফাঁচীবজাৰৰ ওচৰৰ লাচিত ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত নিৰ্মিত আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আৰু তেওঁৰ মুখ্য সেনাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল । 'পৰাক্ৰমৰ মূৰ্তি' (Statue of Velour) নামেৰে নামকৰণ কৰা ৩৫ ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশিত নিৰ্মাণ কৰা এই মূৰ্তিটো ২০১৬ চনত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে উন্মোচন কৰিছিল ।
আনহাতে, যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰত ২০২৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰা ১২৫ ফুট উচ্চতাৰ লাচিতৰ মূৰ্তিটোও তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
গুজৰাটৰ কেভাডিয়াৰ বিশ্বখ্যাত 'ষ্টেচু অব ইউনিটি'কে ধৰি ভাৰতৰ বহুকেইটা আইকনিক ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ ব্যক্তি, এগৰাকী সৃষ্টিশীল মনৰ প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰাম ভাঞ্জী সুতাৰৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে নয়ডাৰ বাসগৃহত মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰাম ভাঞ্জী সূতাৰৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল ১০০ বছৰ ।
Deeply saddened by the passing of Shri Ram Sutar Ji, a remarkable sculptor whose mastery gave India some of its most iconic landmarks, including the Statue of Unity in Kevadia. His works will always be admired as powerful expressions of India’s history, culture and collective… pic.twitter.com/xF9tNkCsp5— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2025
ৰাম সুতাৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে X পোষ্টত লিখিছে, "শ্ৰী ৰাম সুতাৰজীৰ মৃত্যুত গভীৰভাৱে দুখী । তেওঁ এগৰাকী অসাধাৰণ ভাস্কৰ্য শিল্পী আছিল, যাৰ কলাত্মক নিপুণতাই ভাৰতক কেভাডিয়াৰ 'ষ্টেচু অব ইউনিটী'কে ধৰি বহুকেইটা উল্লেখনীয় ভাস্কৰ্য প্ৰদান কৰিছে । তেওঁৰ কৰ্মৰাজিক ভাৰতৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু সামূহিক চেতনাত শক্তিশালী প্ৰকাশ হিচাপে সদায় প্ৰশংসা কৰা হ’ব । তেওঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱক অমৰত্ব প্ৰদান কৰি গৈছে । তেওঁৰ কৰ্মৰাজিয়ে শিল্পী তথা সাধাৰণ নাগৰিকক সমানভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব । তেওঁৰ পৰিয়াল, অনুৰাগী আৰু তেওঁৰ উল্লেখনীয় জীৱন আৰু কৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত সকলোৰে প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা । ওম শান্তি ।"
ৰাম ভি সুতাৰ জে জে স্কুল অব আৰ্ট, বম্বেৰ পৰা স্বৰ্ণপদক বিজয়ী আছিল । ব্ৰঞ্জ আৰু বাস্তৱিক ভাস্কৰ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে সুতাৰে বিশ্বজুৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । তেওঁৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত মহাত্মা গান্ধীৰ আৱক্ষ মূৰ্তি বিশ্বৰ ৪৫০ খনতকৈও অধিক চহৰত স্থাপন কৰা হৈছে । সুতাৰৰ সৃষ্টিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসা লাভ কৰিছে, শিল্পীসকলক তেওঁৰ ষ্টুডিঅ’লৈ আকৰ্ষণ কৰিছে । তেওঁক প্ৰায়ে ৰডিন আৰু মাইকেল এঞ্জেলোৰ দৰে বিখ্যাত শিল্পীৰ সৈতে তুলনা কৰা হয় ।
তেওঁ গুজৰাটৰ ৫২২ ফুট উচ্চতাৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ মূৰ্তি, অযোধ্যাৰ ৬০০ ফুট উচ্চতাৰ ভগৱান ৰামৰ মূৰ্তি আৰু মুম্বাইৰ ৪০০ ফুট উচ্চতাৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ দৰে বিখ্যাত প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি গৈছে ।