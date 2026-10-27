দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে লিচেনষ্টাইনৰ ৰাজকুমাৰ এল’ইছৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠক
প্ৰায় ১৬ বছৰীয়া আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ মাজত ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰত-EFTA বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ।
Published : October 27, 2026 at 9:13 PM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিচেনষ্টাইনৰ ৰাজকুমাৰ এল’ইছৰ সৈতে দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় । বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সহায়ৰ বাবে ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰলৈ ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছে লিচেনষ্টাইনৰ ৰাজকুমাৰ এল’ইছ ।
বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এটা পোষ্টত কয় যে, ‘‘আমাৰ দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে । মঙলবাৰে হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিচেনষ্টেইনৰ এইচ এছ এইচ বংশগত ৰাজকুমাৰ এল'ইছ আৰু এইচ আৰ এইচ বংশগত ৰাজকুমাৰী ছফীক উষ্ম আদৰণি জনায় । আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আলোচনা হৈছে ।’’
PM @narendramodi held extensive discussions with H.S.H. Hereditary Prince Alois of Liechtenstein and H.R.H. Hereditary Princess Sophie at Hyderabad House today. The leaders reviewed the entire spectrum of India–Liechtenstein relations and discussed ways to further deepen cooperation in trade and investment, innovation, science and technology, skill development and people-to-people ties. They also reaffirmed their commitment to working together to reform and strengthen multilateral institutions, including the United Nations. They welcomed the positive momentum generated by the India–EFTA TEPA and reaffirmed their commitment to further strengthening the bilateral partnership. 🇮🇳🇱🇮— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 27, 2026
এই বৰ্ষত এয়া ৰাজকুমাৰ এল’ইছৰ দ্বিতীয়টো ভাৰত ভ্ৰমণ । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এআই ইমপেক্ট ছামিটত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১০ আৰু ২০১৮ চনত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ৰাজকুমাৰগৰাকীয়ে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে সোমবাৰে লিচেনষ্টেইনৰ বংশগত ৰাজকুমাৰ এল’ইছক সাক্ষাৎ কৰে ।
Special Briefing by MEA on the State Visit of Crown Prince of Liechtenstein to India https://t.co/KANEyhATAM— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 27, 2026
জয়শংকৰে এক্সত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘ভাৰত-EFTA TEPA ই প্ৰদান কৰা সুযোগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমাৰ দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বই বহু ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী গতিৰ সাক্ষী হৈ আছে । আমাৰ সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকৰ বাবে আগ্ৰহী ।’’
Furthering the momentum in our bilateral partnership. PM @narendramodi warmly received H.S.H Hereditary Prince Alois and H.R.H Hereditary Princess Sophie of Liechtenstein at Hyderabad House today. Discussions aimed at further strengthening our ties lie ahead. 🇮🇳 🇱🇮 https://t.co/SwncR894dT— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 27, 2026
প্ৰায় ১৬ বছৰীয়া আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ মাজত ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰত-EFTA বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি (TEPA) স্বাক্ষৰিত হৈছিল । যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই চুক্তি কাৰ্যকৰী হৈছিল ।
মেগা ট্ৰেড পেক্টৰ অধীনত EFTA ৰাষ্ট্ৰ আইচলেণ্ড, লিচেনষ্টাইন, নৰৱে আৰু ছুইজাৰলেণ্ডে অহা ১৫ বছৰত ভাৰতত ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিনিয়োগ কৰাৰ দিশত চকু ৰাখিছে ।
H.S.H. Hereditary Prince Alois of Liechtenstein paid homage to Mahatma Gandhi at Raj Ghat in New Delhi. Gandhiji’s enduring legacy of non-violence and peace continues to be ever more relevant. https://t.co/JBlh1ioN5r— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 27, 2026
এটা সুকীয়া পোষ্টত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা আনুষ্ঠানিক অভ্যৰ্থনাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণে দ্বিপাক্ষিক সংযোগ গভীৰ আৰু সহযোগিতাৰ নতুন পথ অন্বেষণৰ বাবে ভাৰত আৰু লিচেনষ্টাইনৰ দায়বদ্ধতাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
H.S.H. Hereditary Prince Alois of Liechtenstein was accorded a ceremonial welcome at the Forecourt of Rashtrapati Bhavan. The visit underscores the shared commitment of India and Liechtenstein to deepen bilateral engagement and explore new avenues of cooperation. 🇮🇳 🇱🇮 https://t.co/Rscd4Wpu9Q— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 27, 2026
ৰাজঘাটত ৰাজকুমাৰ এল’ইছে মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জনায় । জয়ছৱালে এক সুকীয়া পোষ্টত কয় যে গান্ধীজীৰ অহিংসা আৰু শান্তিৰ চিৰস্থায়ী উত্তৰাধিকাৰ আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক: গৰ্ভৱতী সাংবাদিকক ঠেলা মৰাৰ অভিযোগ : ৰাহুল গান্ধীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী