ETV Bharat / bharat

দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে লিচেনষ্টাইনৰ ৰাজকুমাৰ এল’ইছৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠক

প্ৰায় ১৬ বছৰীয়া আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ মাজত ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰত-EFTA বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ।

PM Modi, Liechtenstein's Prince Alois Hold Talks To Boost Ties
ৰাজকুমাৰ এল’ইছৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠক (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2026 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিচেনষ্টাইনৰ ৰাজকুমাৰ এল’ইছৰ সৈতে দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় । বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সহায়ৰ বাবে ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰলৈ ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছে লিচেনষ্টাইনৰ ৰাজকুমাৰ এল’ইছ ।

বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এটা পোষ্টত কয় যে, ‘‘আমাৰ দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বৰ গতি বৃদ্ধি পাইছে । মঙলবাৰে হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিচেনষ্টেইনৰ এইচ এছ এইচ বংশগত ৰাজকুমাৰ এল'ইছ আৰু এইচ আৰ এইচ বংশগত ৰাজকুমাৰী ছফীক উষ্ম আদৰণি জনায় । আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আলোচনা হৈছে ।’’

এই বৰ্ষত এয়া ৰাজকুমাৰ এল’ইছৰ দ্বিতীয়টো ভাৰত ভ্ৰমণ । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এআই ইমপেক্ট ছামিটত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১০ আৰু ২০১৮ চনত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ৰাজকুমাৰগৰাকীয়ে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে সোমবাৰে লিচেনষ্টেইনৰ বংশগত ৰাজকুমাৰ এল’ইছক সাক্ষাৎ কৰে ।

জয়শংকৰে এক্সত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘ভাৰত-EFTA TEPA ই প্ৰদান কৰা সুযোগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমাৰ দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্বই বহু ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী গতিৰ সাক্ষী হৈ আছে । আমাৰ সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকৰ বাবে আগ্ৰহী ।’’

প্ৰায় ১৬ বছৰীয়া আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ মাজত ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰত-EFTA বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি (TEPA) স্বাক্ষৰিত হৈছিল । যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই চুক্তি কাৰ্যকৰী হৈছিল ।

মেগা ট্ৰেড পেক্টৰ অধীনত EFTA ৰাষ্ট্ৰ আইচলেণ্ড, লিচেনষ্টাইন, নৰৱে আৰু ছুইজাৰলেণ্ডে অহা ১৫ বছৰত ভাৰতত ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিনিয়োগ কৰাৰ দিশত চকু ৰাখিছে ।

এটা সুকীয়া পোষ্টত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা আনুষ্ঠানিক অভ্যৰ্থনাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণে দ্বিপাক্ষিক সংযোগ গভীৰ আৰু সহযোগিতাৰ নতুন পথ অন্বেষণৰ বাবে ভাৰত আৰু লিচেনষ্টাইনৰ দায়বদ্ধতাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

ৰাজঘাটত ৰাজকুমাৰ এল’ইছে মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জনায় । জয়ছৱালে এক সুকীয়া পোষ্টত কয় যে গান্ধীজীৰ অহিংসা আৰু শান্তিৰ চিৰস্থায়ী উত্তৰাধিকাৰ আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক: গৰ্ভৱতী সাংবাদিকক ঠেলা মৰাৰ অভিযোগ : ৰাহুল গান্ধীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
ৰাজকুমাৰ এল’ইছ
লিচেনষ্টাইনৰ ৰাজকুমাৰ
EFTA TEPA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.