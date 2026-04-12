নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাত সমৰ্থন বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্ৰ

২০২৩ চনত সংসদত গৃহীত হৈছিল নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম । এতিয়া এই আইন কাৰ্যকৰী কৰা লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো দলৰ নেতাৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে ।

PM Modi
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 2:37 PM IST

নতুন দিল্লী : ২০২৯ চনত দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে চৰকাৰে । যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়ৰে সকলো দলৰ নেতাসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ২০২৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে ।

নেতাসকললৈ লিখা এখন পত্ৰত মোদীয়ে লিখিছে, "মহিলা সংৰক্ষণ আইনখন প্ৰকৃত মনোভাৱেৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মৰ সৈতে জড়িত এক ঐতিহাসিক আলোচনা সংসদত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই বিশেষ বৈঠক আমাৰ গণতন্ত্ৰক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক সুযোগ । লগতে সকলোকে লগত লৈ একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আমাৰ সামূহিক প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ এক মুহূৰ্ত । মই এই মনোভাৱ আৰু উদ্দেশ্যেৰে আপোনালোকলৈ এই পত্ৰখন লিখিছোঁ ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সমাজত নাৰীৰ ভূমিকাক প্ৰগতিৰ বাবে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে ২০২৯ চনৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন নাৰী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৱা ১১ এপ্ৰিল তাৰিখে লিখা পত্ৰত কয়, "যেতিয়া নাৰীয়ে আগবাঢ়ি যোৱা, সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ পায় তেতিয়া যিকোনো সমাজে অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ভাৰতে উন্নয়নৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে এই যাত্ৰাত মহিলাসকলে অধিক আৰু সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।"

তেওঁ লিখিছে, "আজি আমি সকলোৱে জনজীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ সাক্ষী হৈছো । মহাকাশৰ পৰা ক্ৰীড়ালৈকে, সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টাৰ্ট-আপলৈকে ভাৰতৰ কন্যাসকলে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু দৃঢ়তাই তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য প্ৰমাণ কৰি আছে ।"

মহিলা সংৰক্ষণৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ২০২৩ চনৰ কথা মনত পেলায় । যেতিয়া বিভিন্ন দলৰ সাংসদসকলে এই আইনখনক সমৰ্থন কৰিছিল ।

তেওঁ কয়, "এইটো এক স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছিল যিয়ে আমাৰ ঐক্য প্ৰতিফলিত কৰিছিল । সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যে দেশৰ মহিলাসকলৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে কেনেকৈ সামূহিকভাৱে এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । মহিলাসকলে আমাৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় আধা অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু এয়া আছিল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ দিশত এক শক্তিশালী পদক্ষেপ । মই সেই দিনটোক ভাৰতৰ সংসদীয় যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰেৰণাদায়ক মাইলৰ খুঁটি বুলি গণ্য কৰোঁ ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সময়কে ধৰি বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনাত কেইবাজনো সাংসদে অৰিহণা যোগাইছে । তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে বৰ্তমানৰ সময়ত উপনীত হোৱাৰ পূৰ্বে বিশেষজ্ঞ আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল ।

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে, "বিস্তৃত বিবেচনাৰ অন্তত আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লো যে এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মক প্ৰকৃত মনোভাৱেৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময় আহি পৰিছে । ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অতি জৰুৰী । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত নতুন শক্তিৰ সঞ্চাৰ হ'ব আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থাও অধিক শক্তিশালী হ'ব ।"

