দেশজুৰি এইচ পি ভি টিকাকৰণ আৰম্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

আজমেৰৰ কায়াদত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয়, য’ত কেইবাগৰাকীও কিশোৰীক এই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয় ।

শনিবাৰে আজমেৰত হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (এইচ পি ভি) ভেকচিন অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত এজন অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । (DPR PMO/ANI Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 28, 2026 at 2:36 PM IST

আজমেৰ (ৰাজস্থান) : মহিলাৰ ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধৰ লক্ষ্যৰে ৰাজস্থানৰ আজমেৰত শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশজোৰা হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ (এইচ পি ভি) টিকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ আজমেৰৰ কায়াদত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই উপলক্ষে হিতাধিকাৰীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে ৷

বিষয়াসকলৰ মতে, এই অভিযানৰ সময়ত একক মাত্ৰাৰ ‘গৰ্দাচিল ৪’ ভেকচিন, চতুৰ্ভুজ এইচ পি ভি ভেকচিন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ৷ এই ভেকচিনে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ বাবে দায়ী ১৬ আৰু ১৮ প্ৰকৰণৰ এইচ পি ভিৰ লগতে ৬ আৰু ১১ প্ৰকৰণৰ পৰাও সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ৷

কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত সকলো ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশত এই কথা উল্লেখ কৰি কয়, "সমগ্ৰ দেশৰ ১৪ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ সকলো ছোৱালীক আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ (প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ), সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, মহকুমা আৰু জিলা চিকিৎসালয়কে ধৰি চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ‘গৰ্দাচিল ৪’ ভেকচিনৰ একক মাত্ৰা প্ৰদান কৰা হ'ব ৷"

এই ভেকচিন মুকলিৰ লগে লগে ভাৰতে বিশ্বৰ ১৬০খন দেশৰ তালিকাত যোগদান কৰে, যিবোৰে ইতিমধ্যে এইচ পি ভি টিকাকৰণক নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক সূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷ বহু দেশত ব্যাপক টিকাকৰণৰ পিছত এইচ পি ভি সংক্ৰমণ, প্ৰাক-কেন্সাৰ ঘা, আৰু ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ৷

এজন বিষয়াই কয়, “ভাৰতৰ এই পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বব্যাপী উত্তম পদ্ধতি, দেশত ৰোগৰ বোজাৰ প্ৰমাণ আৰু প্ৰতিষেধক সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰী পৰামৰ্শদাতা গোট (এন টি এ জি আই)ৰ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ৷”

বিষয়াগৰাকীৰ মতে, ভেকচিনৰ এই দেশজোৰা কাৰ্যসূচীয়ে ১৪ বছৰ বয়সৰ কন্য়া সন্তানক লক্ষ্য কৰি ল’ব, এই বয়সত শৰীৰত ভাইৰাছ প্ৰতিহিত কৰাৰ ক্ষমতা এইচ পি ভি ভেকচিনে অধিক বৃদ্ধি কৰে ৷ এই ভেকচিনে ভাইৰাছৰ সম্ভাব্য সংস্পৰ্শৰ বহু আগতেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ অধীনত টিকাকৰণ স্বেচ্ছামূলক আৰু বিনামূলীয়া হ’ব, যাৰ ফলত সকলো আৰ্থ-সামাজিক গোটক সমান সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷

সঠিক বয়সত প্ৰতিৰোধক অগ্ৰাধিকাৰ দি এই কাৰ্যসূচীয়ে আজীৱন সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব আৰু দেশত ভৱিষ্যতে ছাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰৰ বোজা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিটো টিকাকৰণ কাৰ্যসূচী এজন প্ৰশিক্ষিত চিকিৎসা বিষয়াৰ তত্বাৱধানত কৰা হ’ব আৰু দক্ষ স্বাস্থ্যসেৱা দলৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হ’ব যিয়ে টিকাকৰণৰ পিছত যিকোনো বিৰল বিৰূপ পৰিঘটনা পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈ সাজু হ’ব ৷ সকলো টিকাকৰণ স্থান চৰকাৰী স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহৰ সৈতে ২৪x৭ সংযোগ কৰা হ’ব, যাৰ ফলত শীঘ্ৰে চিকিৎসা সাহায্য, সুৰক্ষা আৰু অভিভাৱকৰ আস্থা নিশ্চিত কৰা হ’ব ৷

