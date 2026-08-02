ETV Bharat / bharat

বিকশিত ভাৰতৰ বাবে ড্ৰাগছমুক্ত যুৱক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ : নিচা মুক্তি যুৱ অভিযান মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশতে ১০০ সপ্তাহজোৰা ‘জন ভাগীদাৰী’ অভিযান আৰম্ভ ।

PM Modi Launches 100-week Nationwide 'Jan Bhagidari' Campaign Against Drug Abuse
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা নিচা মুক্তি যুৱ অভিযান মুকলি (@NarendraModi/Yt via PTI Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে ১০০ সপ্তাহজোৰা সৰ্বভাৰতীয় অভিযান আৰম্ভ কৰে । ‘বিকশিত ভাৰত সংকল্প অভিযানৰ বাবে নিচা মুক্ত যুৱ’ৰ পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে যুৱক-যুৱতীসকলক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু সমাজত সজাগতা সৃষ্টি ।

শনিবাৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই উন্মোচনৰ জৰিয়তে দ্ৰব্য সেৱনৰ বিৰুদ্ধে ১০০ সপ্তাহজোৰা দেশজুৰি ‘জন ভাগীদাৰী’ অভিযান আৰম্ভ হৈছে । এই অভিযানৰ অধীনত দেশজুৰি প্ৰতি দেওবাৰে সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি সজাগতা বৃদ্ধি আৰু ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়াত জনসাধাৰণক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ’ব ।

দেওবাৰে এক ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সকলো নাগৰিকক, বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলক এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । এই কাৰ্যসূচীত ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান, ৱাকাথন, যোগ, সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, সজাগতা অভিযান, আলোচনা মঞ্চ, কলা প্ৰতিযোগিতা আদি আয়োজন কৰা হ’ব ।

এই পদক্ষেপে শিক্ষানুষ্ঠান, যুৱ সংগঠন, নাগৰিক সমাজৰ গোট, উদ্যোগ সংস্থা আৰু আধ্যাত্মিক সংগঠনসমূহক এক উমৈহতীয়া মঞ্চত একত্ৰিত কৰি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে এক সামূহিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব ।

উল্লেখ্য যে, এই কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ দেশৰ ১০ হাজাৰৰো অধিক স্থানৰ পৰা যুৱক-যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । MY Bharat Volunteers, MY Bharat National Service Scheme ৰ স্বেচ্ছাসেৱক, যুৱ ক্লাৱ, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বেচৰকাৰী সংস্থা, উদ্যোগ সংঘৰ যুৱ শাখা আৰু ১২৫ টাতকৈও অধিক অংশীদাৰ সংস্থাই ভাৰ্চুৱেলী এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : যন্তৰ মন্তৰত প্ৰয়াত মাতৃক ধৰি গালি-গালাজ কৰা 'জেন-জি'ক ক্ষমা কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

লগতে পঢ়ক : মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ১১ কোটি টকাৰ অনুদান গৌতম আদানীৰ

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন
নিচা মুক্ত যুৱ
বিকশিত ভাৰত
JAN BHAGIDARI CAMPAIGN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.