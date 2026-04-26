ব্ৰাজিলৰ বিশ্ব চীজ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত ভাৰতৰ জয়ক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
ব্ৰাজিলৰ বিশ্ব চীজৰ চেম্পিয়নশ্বিপৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণত ভাৰতে এটা ছুপাৰ গোল্ড, দুটা সোণৰ পদক আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ৷
By ANI
Published : April 26, 2026 at 3:07 PM IST
নতুন দিল্লী : ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চীজ প্ৰতিযোগিতা (Cheese competition)ত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে প্ৰশংসা কৰি এই বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বক দেশৰ দুগ্ধ খণ্ডৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, এইবাৰ ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শক্তিশালী অভিষেক ঘটালে ৷ দেশৰ চীজ নিৰ্মাতাসকলে ‘মুণ্ডিয়াল ডু কুইজো ডু ব্ৰাজিল’ (ব্ৰাজিলৰ বিশ্ব চীজৰ চেম্পিয়নশ্বিপ)ৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণত এটা ছুপাৰ গোল্ড, দুটা সোণৰ পদক আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ৷
‘মন কি বাত’ৰ ১৩৩ সংখ্যক খণ্ডত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চীজক ভাৰতৰ পৰম্পৰাৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰি ভাৰতত চীজৰ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ তেওঁ ভাৰতৰ দুগ্ধ খণ্ডত ঘটি থকা উন্নয়নৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় "ভাৰতৰ সোৱাদ সমগ্ৰ বিশ্বতে প্লেটত উপনীত হৈছে ৷"
लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत, सिक्कीमपासून गुजरातपर्यंत, आणि जम्मू आणि काश्मीरपासून महाराष्ट्रापर्यंत भारतामध्ये उत्कृष्ट प्रकारचे चीज उपलब्ध आहेत, जे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण करत आहेत.— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দেশত খাদ্যৰ পৰম্পৰা কেৱল সোৱাদৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । এই পৰম্পৰাৰ এটা আকৰ্ষণীয় অংশ হৈছে ভাৰতৰ চীজ ৷ ব্ৰাজিলত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চীজ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় চীজৰ দুটা ব্ৰেণ্ডে সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰিছে । এই কৃতিত্বৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে । বহুতে মোক কৈছিল যে ভাৰতীয় চীজৰ বৈচিত্ৰ্যৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা উচিত ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "ভাৰতৰ দুগ্ধ খণ্ডত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ৷ এই খণ্ডত মূল্য সংযোজনে আমাৰ পৰম্পৰাগত সোৱাদক এক নতুন পৰিচয় দিছে ৷ আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতীয় চীজে নিজৰ স্থান দখল কৰিছে ৷ ভাৰতৰ সোৱাদ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লোকে লৈছে ৷"
ব্ৰাজিলৰ চাও পাওলোত অনুষ্ঠিত এই সন্মানীয় চীজ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত ৩০ খনতকৈও অধিক দেশে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ভাৰতৰ শিল্পকৰ্মৰ সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যায়ন ৩৫০ জনীয়া বিচাৰকৰ পেনেলে কৰে, যিয়ে অনুষ্ঠানটোৰ উচ্চ বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰে ৷
এইবাৰৰ এই প্ৰদৰ্শনে ভাৰতৰ শিল্পকৰ্ম দুগ্ধখণ্ডৰ বাবে বিশ্ব মঞ্চত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷ ভাৰতৰ শিল্পকলা দুগ্ধ উদ্যোগৰ এক বৃহৎ উত্থানৰ ৰূপত এলেফথেৰিয়া গুলমাৰ্গ (ব্ৰাই ষ্টাইল)ক সন্মানীয় ছুপাৰ গোল্ড পদক প্ৰদান কৰা হয় ৷ লাডাখৰ লেহৰ ‘নৰ্ডিক ফাৰ্মছ’ৰ ‘য়াক চুৰ্পি-চফ্ট’ আৰু ‘এলেফথেৰিয়া ব্ৰুনষ্ট (ৱেই চীজ)’য়েও সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷
তদুপৰি, ‘এলেফথেৰিয়া কালি মিৰি (বেলপাৰ ন’ল ষ্টাইল)’ই ৰূপৰ পদক লাভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ উপস্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ৷
লগতে পঢ়ক : পাৰমাণৱিক শক্তিখণ্ডত ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিলে ভাৰতে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী