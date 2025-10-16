ETV Bharat / bharat

ট্ৰাম্পলৈ ভয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, মূল সিদ্ধান্ত এৰি দিব লাগে আমেৰিকাৰ ওপৰত: কংগ্ৰেছ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ভয় কৰে - এই অভিযোগ বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৷

RAHUL GANDHI
ৰাহুল গান্ধী (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2025 at 5:08 PM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী: ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ‘‘ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰিব” বুলি কৰা দাবীক লৈ চলা বিতৰ্কৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ভয় কৰে । গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ নেতাগৰাকীক ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় নকৰে বুলি সিদ্ধান্ত ল’বলৈ আৰু ঘোষণা কৰিবলৈ অনুমতি দিছে আৰু বাৰম্বাৰ অৱহেলাৰ পিছতো অভিনন্দন বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি থাকিব ৷

এক্সত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘ট্ৰাম্পক লৈ ভয় খাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ইয়াৰ ফলত ট্ৰাম্পে সিদ্ধান্ত ল’বলৈ আৰু ঘোষণা কৰাৰ সুযোগ পায় যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় নকৰে ৷ বাৰে বাৰে কৰা অৱহেলাৰ পিছতো তেওঁ অভিনন্দন বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিয়েই আছে । বাতিল হ’ল বিত্তমন্ত্ৰীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ । তেওঁ শ্বাৰ্ম এল শ্বেখত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল । তেওঁ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিৰোধিতা কৰা নাছিল ।’’

কেন্দ্ৰক টাৰ্গেট কৰি কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা যোগাযোগ প্ৰভাৰী জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ঘোষণা কৰে । কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে সংবাদ সংস্থা এ এন আইক কয়, ‘‘ভাৰত চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ৱাশ্বিংটন ডিচিত ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পৰাও শুল্ক, তাৰ পৰাও শুল্ক ।’’

তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সংসদৰ আগত আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তি সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য দিবলৈ কোৱাৰ লগতে এতিয়ালৈকে কিয় এনে হোৱা নাই সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কয় । ৰমেশে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগে যে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ আঁৰত কি সত্যতা আছে । আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি এতিয়াও কিয় হোৱা নাই ? তেওঁ সংসদক আস্থাত ল’ব লাগে, সহমত গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু বুজাব লাগে । আমাৰ বৈদেশিক নীতি সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে ।’’

‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুইটৰ জৰিয়তে ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা কৰে, কিন্তু আমেৰিকাই শুল্ক আৰোপ কৰে । ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ সিদ্ধান্ত কিয় ঘোষণা নকৰে’’ - বুলিও তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰে ৷

ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে ট্ৰাম্পৰ কেইবাটাও দাবীৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীৰৱতাকলৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ বাণিজ্যিক ভাবুকিৰে ভাৰত-পাকিস্তানৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ লগতে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

ৰমেশে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ৫১ বাৰ দাবী কৰিছে যে তেওঁ ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজৰ উত্তেজনা ৰোধ কৰাৰ বাবে বাণিজ্যিক ভাবুকি দি আছিল । কালি ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কৈছিল যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিব নালাগে আৰু ভাৰতে তেওঁক আশ্বাস দিছিল যে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন ! যদি এনে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰক ।’’

বুধবাৰে অ’ভেল অফিচত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাত অসন্তুষ্ট বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে কয় যে এনে ক্ৰয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ যুদ্ধৰ বিত্তীয় সাহায্যত সহায় কৰে ।

এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘তেওঁ (মোদী) মোৰ বন্ধু, আমাৰ মাজত বহুত ভাল সম্পৰ্ক আছে... তেওঁ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল কিনাত আমি সুখী নাছিলো ৷ কাৰণ সেইটোৱে ৰাছিয়াক এই হাস্যকৰ যুদ্ধখন আগবঢ়াই নিবলৈ দিলে য’ত তেওঁলোকে ডেৰ লাখ লোকক হেৰুৱাইছে ৷’’

‘‘ভাৰতে তেল ক্ৰয় কৰাত মই সুখী হোৱা নাছিলো আৰু (মোদীয়ে) আজি মোক আশ্বাস দিলে যে তেওঁলোকে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰে । এয়া এক ডাঙৰ পদক্ষেপ । এতিয়া আমি চীনকো একে কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব’’ - ট্ৰাম্পে কয় ৷

চেণ্টাৰ ফৰ ৰিচাৰ্চ অন এনাৰ্জি এণ্ড ক্লিন এয়াৰ (CREA)ৰ তথ্য অনুসৰি ৰাছিয়াৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ক্ৰেতাৰ দিশত চীনৰ পিছতে ভাৰতৰ স্থান । পৰম্পৰাগতভাৱে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ তেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকাৰক ভাৰতে ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ পিছত ৰাছিয়াৰ পৰা আমদানি যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে ।

পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞা আৰু ইউৰোপৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ৰাছিয়াৰ তেল যথেষ্ট ৰেহাইত উপলব্ধ হৈছিল । ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ আমদানি কম সময়ৰ ভিতৰতে মুঠ খাৰুৱা তেল আমদানিৰ ১ শতাংশৰ পৰা প্ৰায় ৪০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় ।

নতুন দিল্লীয়ে কয় যে তেল আমদানি ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সুৰক্ষা আৰু ব্যয়সাধ্যতাৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ স্থিতি স্বাধীন আৰু সুষম হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক: তেওঁ মোক ভাল পায় : ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় নকৰে বুলি মোদীয়ে আশ্বাস দিয়াৰ দাবী ট্ৰাম্পৰ

