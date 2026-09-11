ETV Bharat / bharat

১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন : ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ানৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

নতুন দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পেজেছকিয়ানে ব্রিকছে নিজৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে ।

PM Modi, Iranian President Pezeshkian hold bilateral meeting on sidelines of BRICS Summit
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ানৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (ANI)
author img

By ANI

Published : September 11, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্রপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানক আতিথ্য প্ৰদান কৰে ৷ পশ্চিম এছিয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ পথ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে দুয়োগৰাকী নেতাই এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷ দুসপ্তাহ নৌহওঁতেই তেওঁলোকে এই দ্বিতীয়খন বৈঠকত মিলিত হয় ।

ইৰাণৰ নেতাগৰাকীয়ে ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় । উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মাছুদ পেজেছকিয়ানৰ এয়া প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ । ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই নতুন শাস্তিমূলক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত পশ্চিম এছিয়াত সামগ্ৰিক উত্তেজনা হঠাতে বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে পেজেছকিয়ানৰ এই ভ্ৰমণে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে সামাজিক মাধ্যমত কয়, ‘‘ভাৰত আৰু ইৰাণৰ মাজত সভ্যতামূলক সম্পৰ্ক আছে, য’ত শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বন্ধন আছে । ব্ৰিকছৰ অংশীদাৰ হিচাপে দুয়োখন একেলগে কাম কৰি প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাবলৈ কাম কৰি আছে ।’’

নতুন দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পেজেছকিয়ানে ব্ৰিকছে নিজৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘নতুন ব্ৰিকছ বেংকটো দেশসমূহক ডলাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আৰু আমেৰিকাৰ আধিপত্যৰ হেঁচা বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছে ।’’ যোৱা ৩১ আগষ্টত Bishkek-ত ইৰাণৰ নেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি মোদীয়ে এই সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ দিশত ভাৰতে সকলো প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ।

ইফালে, পেজেছকিয়ানে নিজৰ ফালৰ পৰা মোদীক বিভিন্ন দলৰ সৈতে ভাৰতৰ বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যৱহাৰ কৰি যুদ্ধ আৰু ৰক্তপাতৰ পথৰ পৰা আঁতৰি আহি আলোচনা আৰু চুক্তিৰ পথলৈ ঘূৰি অহাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আলোচনাত ভাৰতীয় পক্ষই অঞ্চলটোৰ অসামৰিক লোকৰ যাতায়তৰ স্বাধীনতা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ গুৰুত্ব আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ গুৰুত্ব পুনৰবাৰ আলোকপাত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপ অৱৰোধ কৰাৰ পাছত বিশ্বৰ তেল যোগানত গুৰুতৰ ব্যাঘাত জন্মিছে, যিটো বিশ্বৰ আটাইতকৈ জটিল শক্তিৰ চ’কপইণ্ট বুলি গণ্য কৰা হয়, য’ৰ পৰা বিশ্বৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ পেট্ৰ’লিয়াম প্ৰবাহিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ান

লগতে পঢ়ক : ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

TAGGED:

ইৰাণৰ ৰাষ্ট্রপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান
১৮ সংখ্যক ব্রিকছ শীর্ষ সন্মিলন
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
হৰমুজ জলদ্বীপ অৱৰোধ
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.