শিক্ষক দিৱস ২০২৬ : শিশুৰ শৈশৱ ৰক্ষা কৰিবলৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা বিজয়ীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথোপকথন ।
Published : September 5, 2026 at 5:11 PM IST
নতুন দিল্লী: নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ কুফল সম্পৰ্কে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিক্ষকসকলক আহ্বান জনাইছে । শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা বিজয়ীসকলৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই আহ্বান কৰে ।
এই কথোপকথনৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক স্ক্ৰীণত বেছি সময় অতিবাহিত কৰাৰ অভ্য়াসৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈও শিক্ষকসকলৰ সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সৃষ্টিশীল কাম-কাজৰ বাবে উৎসাহিত কৰা উচিত ।"
শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ চৰকাৰী বাসগৃহ ৭ লোক কল্যাণ মাৰ্গত বঁটা বিজয়ী শিক্ষকসকলক সাক্ষাৎ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষকসকলৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনৰ সময়ত নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি, শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ উপায়সমূহৰ বিষয়েও বিতংভাৱে আলোচনা কৰে ।
তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ পাঠদান পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় । নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন আৰু আশা পূৰণৰ বাবে নতুন প্ৰযুক্তিৰ অধিক ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভতো শিক্ষক সমাজৰ সৈতে আলোচনা কৰে ।
শিক্ষকসকলে কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনৰ পৰিসৰৰ মাজতে সীমাৱদ্ধ থাকিব নালাগে । এই আওতাৰ পৰা ওলাই শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলক আহ্বান জনায় । এতিয়া যৌথ পৰিয়ালৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এনে কাৰণতেই শিশুসকলৰ জীৱনত শিক্ষকৰ ভূমিকা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে ।
#TeachersDay is about appreciating the strong contribution of teachers to our society. It is also a day to pay homage to Dr. S. Radhakrishnan.— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2026
Here is what happened when the National Teachers' Awards winners were invited to 7, LKM yesterday…. pic.twitter.com/LtXTvHiQoQ
এই বাৰ্তালাপৰ মাজতেই ড্ৰাগছ আসক্তিৰ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে কিছুমান ডাঙৰ চহৰ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত কোনোবাই ইয়াৰ বলি হৈছে নে নাই সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো কেনেই কঠিন হৈ পৰিছে । কাৰণ কোনে কাক কি দিছে সেই বিষয়ে জনাটো সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"এনে পৰিস্থিতিত সজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
শিশুৰ আচৰণৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাই কয়, "কেতিয়াও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈশৱ ধ্বংস হ'বলৈ দিয়া উচিত নহয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনত শৈশৱক সজীৱ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰসংগতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰাজহুৱা ভাষণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সংকোচ দূৰ কৰাত সহায় কৰিবলৈ তেওঁ কি কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰে । ৰাজহুৱা স্থানত কথা কওতে আত্মবিশ্বাস অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি উত্তৰ দি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰা বুলিও কয় ।
বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰাণসীৰ সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ত কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল স্তন কৰ্কট
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে সজাগতাৰ প্ৰচেষ্টাই সমাজত অৰ্থপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন সাধিবলৈ সক্ষম হয় । মানুহে প্ৰতিৰোধমূলক স্বাস্থ্যসেৱাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সচেতন হোৱাৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ নিজকে পৰীক্ষা কৰাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিলেহে অৰ্থপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।
এই বাৰ্তালাপৰ মাজতেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা বিজয়ীসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষকতা কেৰিয়াৰৰ অভিজ্ঞতাসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত ব্য়ক্ত কৰে । শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষণক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদ্ধতিৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে । নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত ৪৮ গৰাকী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা গ্ৰহণৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিয়মীয়া পাঠদানৰ দায়িত্বৰ উপৰি তেওঁলোকৰ সক্ৰিয়তা আৰু পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:শিক্ষক দিৱস : ৰাধাকৃষ্ণণৰ অনুৰোধতেই ভাৰতত ৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষকৰ বিশেষ দিন হৈ আহিছে, কিন্তু কিয়?
শিক্ষক দিৱস : দেশৰ সম্পদ গঢ়া খনিকৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে কেইটামান উক্তি আৰু শুভেচ্ছাবাৰ্তা