চিন্তাৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰিলেহে সম্ভাৱনা মুকলি কৰিব পাৰি : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
আইআইটি খড়গপুৰৰ মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপনত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ।
Published : November 21, 2026 at 2:55 PM IST
খড়গপুৰ : ভাৰতে বিগত ১২ বছৰত নতুন নতুন সম্ভাৱনা মুকলি কৰিছে, নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দাৰিদ্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিছে । ভাৰতে পৰম্পৰাগত চিন্তাৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰি এয়া সম্ভৱ কৰি তুলিছে ।
শনিবাৰে আইআইটি খড়গপুৰত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে । আইআইটি খড়গপুৰৰ মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপনত ভাষণ দি মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে সীমা অতিক্ৰম কৰি সম্ভাৱনাসমূহ মুকলি কৰাৰ সংকল্প জোৰকৈ আৰু স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে । তেওঁ কয় যে দেশে নিজৰ সামৰ্থ্য তেতিয়াহে বুজি পায় যেতিয়া ই নিজৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে আৰু সম্ভাৱনাসমূহ মুকলি কৰে ।
#WATCH | Kharagpur, West Bengal: At the Platinum Jubilee celebrations of IIT Kharagpur, Prime Minister Narendra Modi says, "The land of Bengal is a place that has nurtured ideas and served as a cradle for national movements. This very institution stands on a site that once served… pic.twitter.com/ki1OFiuEcF— ANI (@ANI) November 21, 2026
তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "২০ বছৰ আগলৈকে আমাৰ দেশত দাৰিদ্ৰতাক স্থায়ী সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । ৫ দশকৰ আগতে লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা দাৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ শ্ল'গান দিয়া হৈছিল । তথাপিও যেতিয়াই নীতিগত পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা আহিছিল, তেতিয়াই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাই বিষয়টো কেৱল ফাইলত পুতি থৈছিল । দাৰিদ্ৰতা কেতিয়াও নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰি বুলি প্ৰচলিত মানসিকতা ইয়াৰ কাৰণ আছিল । বিশেষকৈ আমাৰ জনসংখ্যাৰ আকাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি । আনকি প্ৰকৃতাৰ্থত দাৰিদ্ৰতা দূৰ কৰিবলৈ সঠিক নীতি ৰূপায়ণ কৰিবলৈও কোনেও সাহস কৰা নাছিল ।"
There are no limits to what young minds can achieve. Speaking at the Platinum Jubilee celebrations of IIT Kharagpur. @IITKgp https://t.co/VkB3UO2Rkn— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বিগত ১২ বছৰত তেওঁৰ চৰকাৰে বৰ্তমানৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি দৰিদ্ৰ লোকক সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । বিশ্ব বেংকৰ এক প্রতিবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰি মোদীয়ে দাবী কৰে যে যোৱা ১২-১৩ বছৰত প্রায় ৫০ কোটি লোক দাৰিদ্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু ইয়াক দেশৰ লক্ষ্য আৰু চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱর্তনৰ ফল বুলি অভিহিত কৰে ৷
राष्ट्र भी अपनी क्षमताओं को तभी पहचानते हैं जब वे अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यही करके दिखाया है। भारत ने डंके की चोट पर कहा... Break the Limits. Unlock the Possibilities: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 21, 2026
তেওঁ কয় যে দেশখনে চিন্তাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলেহে নিজৰ প্ৰকৃত সম্ভাৱনা আৱিষ্কাৰ কৰে । যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰতে ঠিক সেইটোৱেই দেখুৱাইছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
Nation First... जब आप इस mindset से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही, ये आपके लिए भी नए अवसर लेकर आएगा और देश को भी बहुत लाभ होगा: PM @narendramodi at @IITKgp Platinum Jubilee celebrations— PMO India (@PMOIndia) November 21, 2026
তেওঁ কয়, "মোৰ সন্মুখত অহা প্ৰত্যাহ্বানসমূহক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মই ৰৈ নাথাকো । বহুতৰে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ প্ৰৱণতা থাকে । তেওঁলোকে নিজৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত কৃত্ৰিম সীমা বান্ধি লয়, যাক কোনোবাই 'বিশ্বাসৰ সীমা' বুলি ক'ব পাৰে । নিজৰ চিন্তাধাৰাক আবদ্ধ কৰি ৰখাসকলে আগবাঢ়িব নোৱাৰে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বামী বিবেকানন্দৰ কথাৰ উদ্ধৃতি দি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰে । তেওঁ কয়, "আমি স্বামী বিবেকানন্দৰ এই বাৰ্তাক আমাৰ জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল, 'উঠক, জাগক আৰু লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে নৰ'ব' । স্বামীজীৰ এই শিক্ষা আমাৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ব লাগে; কেৱল তেতিয়াহে আমি 'বিকশিত ভাৰত' গঢ়িব পাৰিম ।"
আইআইটি খড়গপুৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে উন্নত ভাৰত গঢ়াত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । তেওঁ কয়, "এই স্থানে এসময়ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ডিটেনচন কেম্প হিচাপে কাম কৰিছিল । সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে কি কল্পনা কৰিছিল ? তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে ভাৰত নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে সফল হ'ব আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব ।"
তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীয়ে আজি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰিছে । এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এতিয়া জাতিৰ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । আকাংক্ষাৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীলতালৈকে এই যাত্ৰাই হৈছে এখন উন্নত ভাৰতৰ শক্তি ।"
আইআইটি খড়গপুৰৰ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ উদ্ভাৱন প্রকল্প আৰু গৱেষণাৰ এক প্রদর্শনীও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে । এই প্ৰদৰ্শনীত কৃষি, বস্ত্ৰশিল্প, ৰবটিক্স, মহাকাশ অভিযান্ত্ৰিক, ড্ৰোণ প্ৰযুক্তি আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ষ্টাৰ্ট-আপ ধাৰণা আৰু মডেল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । আইআইটি খড়গপুৰৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে এটা ৰূপৰ মুদ্ৰাও উন্মোচন কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতেও মত-বিনিময় কৰে । ১৯৫১ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দেশৰ প্ৰথমখন আইআইটিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া প্ৰথম ভ্ৰমণ আছিল ।
লগতে পঢ়ক :
নিযুক্তিক লৈ উদ্যোগপতিক প্ৰশ্ন মোদীৰ; প্ৰধানমন্ত্ৰীক হতাশগ্ৰস্ত আৰু চিন্তিত আখ্যা কংগ্ৰেছৰ