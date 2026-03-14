প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মোদীৰ অনুষ্ঠানত অনুপস্থিত মমতা, পশ্মিম বংগত ১৮,৮৬০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বংগত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । কেইবাশ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আৰু কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰে ।

PM Modi inaugurates, lays foundation for Rs 18,680-crore projects in Kolkata
By ANI

Published : March 14, 2026 at 6:33 PM IST

কলকাতা (পশ্চিম বংগ) : প্ৰায় দুমাহৰ ব্যৱধানৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰ পশ্চিম বংগ ভ্ৰমণলৈ আহিছে । শনিবাৰে বিয়লি অসমৰ শিলচৰৰ পৰা পোনে পোনে কলকাতাত উপস্থিত হৈ এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত তেওঁ যোগদান কৰে । এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৪২০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দৈৰ্ঘৰ কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।

এই প্ৰকল্পসমূহৰ মুঠ আনুমানিক ব্যয় প্ৰায় ১৮,৮৬০ কোটি টকা । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ আন কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পও আৰম্ভ কৰে

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে, ১৮ হাজাৰ কোটিতকৈ অধিক মূল্যৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উদ্বোধনী কাৰ্যই পূব ভাৰতৰ সৈতে বংগৰ সংযোগ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব । তেওঁ বংগত ৰে’লপথ সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত কয় যে দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে বংগত ৰে’লপথৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে হালদিয়া পোতাশ্ৰয়ৰ (dock) লগতে কলকাতা পোতাশ্ৰয়ৰ সংস্কাৰ কৰি বংগৰ জলপথেৰে সংযোগ ব্যৱস্থা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাম চলি আছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা সামগ্ৰিকভাৱে পূব ভাৰতৰ ‘লজিষ্টিক ব্যৱস্থা’ আৰু অধিক উন্নত হ’ব । একে সময়তে জনসাধাৰণৰ কৌতুহল বৃদ্ধি কৰি মোদীয়ে কয়, ''কিছুদিনৰ পিছত এক ৰাজনৈতিক সভালৈ যাম । তালৈ গৈ বংগৰ বিষয়ে বিতংভাৱে ক’ম ।''

তেওঁ আৰু কয় যে খড়গপুৰ-মৰেগ্ৰাম এক্সপ্ৰেছৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ’লে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ ত্বৰান্বিত হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই প্ৰকল্পসমূহে পশ্চিম বংগ আৰু পূব ভাৰতক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ বৃদ্ধি পাব, লাখ লাখ লোকৰ জীৱন সহজ হৈ পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে নতুন সুযোগ মুকলি হ'ব ।''

উল্লেখ্য যে, এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৪২০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দৈৰ্ঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ব্যৱস্থা, যাৰ মূল্য ১৬,৯৯০ কোটি টকা, যিয়ে পথ সুৰক্ষা বৃদ্ধি, যাত্ৰাৰ সময় হ্ৰাস, পৰ্যটনক প্ৰসাৰিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

এক মনকৰিবলগীয়া কথা যে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত থকা এই সভালৈ বংগ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল । কিন্তু এই চৰকাৰী অনুষ্ঠানত উপস্থিত নাথাকিল মুখ্যমন্ত্রী বেনাৰ্জী ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১৭ জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মালদা টাউন ষ্টেচনৰ পৰা বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ট্ৰেইন উদ্বোধন কৰে । পিছদিনা হুগলীৰ চিংগুৰত প্ৰায় ৮৩০ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

