বিহাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে দেশৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং
বিহাৰত নদীৰ ওপৰত আটাইতকৈ দীঘল দলং মুকলি । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে মুকলি কৰে নীতিশ সেতু ।
Published : November 21, 2026 at 6:32 PM IST
বৈশালী (বিহাৰ) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে বিহাৰৰ বৈশালীত গংগা নদীৰ ওপৰত ৬ লেনযুক্ত দলং মুকলি কৰিলে । কচ্ছি দৰগাহ-বিডুপুৰ দলংখন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ নীতিশ কুমাৰৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিহাৰৰ ২১ টা বিভাগৰ ২২৭ টা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ৰাজ্যখনক এক বৃহৎ উন্নয়নৰ পেকেজ উপহাৰ দিয়ে ।
এই প্ৰকল্পসমূহৰ মুঠ ব্যয় ৩৪,৪৭০ কোটিতকৈ অধিক হ'ব । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নীতিশ কুমাৰক আলিংগন কৰি সম্ভাষণ জনায় । পৰৱৰ্তী সময়ত দলঙৰ কাষেৰে খোজ কাঢ়ি গৈ থাকোঁতে তেওঁ নিজৰ পৰম্পৰাগত গামোচা জোকাৰি উপস্থিত ৰাইজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে ।
VIDEO | Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) inaugurates Nitish Setu in Vaishali district, Bihar. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/yEUbUh0ivm— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
এখন বিশেষ বাহেনেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় । বাহনখনত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ছিৰাগ পাছোৱানো উপস্থিত আছিল । ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে সভাস্থলীত বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পাটনা বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় । এনডিএৰ কেইবাগৰাকী নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় ।
তাৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে তেওঁ বৈশালীত উপস্থিত হয় । এনডিএৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত নীতিশ কুমাৰো আছিল। প্ৰায় ২ মিনিট সময় দুয়োগৰাকী নেতাই কথা পাতে ।
এই বাৰ্তালাপৰ এখন ফটো এক্সত শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে, "পাটনা বিমানবন্দৰত নীতিশ কুমাৰক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল ।" এই ফটোখনে এনডিএৰ ভিতৰচ'ৰাত খেলিমেলিক লৈ চলি থকা জল্পনা-কল্পনাৰো অন্ত পেলালে । কিয়নো কিছুদিনৰ পৰা বিজেপি আৰু জেডিইউৰ মাজত সকলো ঠিকে নাই বুলি চৰ্চা চলি আছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিতৰ্ক অৱসানৰ চেষ্টা চলাই যদিও নীতিশ সেতু মুকলিৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰীৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নীতিশ কুমাৰৰ পুত্ৰ তথা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী নিশান্ত কুমাৰৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে পুনৰ নতুন বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । জেডিইউৰ নেতাসকলে এই ঘটনাক লৈ আপত্তি দৰ্শাইছে । এই ঘটনাক লৈ লালু যাদৱৰ কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্যৰ লগতে বিৰোধী নেতাসকলেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
উল্লেখ্য যে এই নীতিশ সেতুখন উত্তৰ আৰু দক্ষিণ বিহাৰক সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । গংগাৰ ওপৰত এই সেতুৱে যান-জঁটৰ সমস্যা লাঘৱ কৰিব, যাত্ৰাৰ সময় হ্ৰাস কৰিব আৰু আঞ্চলিক উন্নয়নক লাভান্বিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । নীতিশ সেতুৰ উদ্বোধনী বৈশলী অঞ্চল আৰু বিহাৰ ৰাজ্য উভয়ৰে উন্নয়নৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতৰ সৰ্বাধিক দীঘল দলঙৰ পৰিচয় হেৰুৱালে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৱে