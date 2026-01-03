দিল্লীত গৌতম বুদ্ধৰ স্মৃতি বিজড়িত পৱিত্ৰ পিপ্ৰাহৱা স্মাৰকৰ প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰদৰ্শনীৰ ছবি পোষ্ট কৰি দৰ্শনাৰ্থীসকলক প্ৰদৰ্শনীৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
Published : January 3, 2026 at 3:03 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ৰায় পিথোৰা সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সত "পোহৰ আৰু পদুম: সচেতনজনৰ স্মৃতিচিহ্ন" ("The Light & the Lotus: Relics of the Awakened One") শীৰ্ষক পবিত্ৰ পিপ্ৰাহৱা স্মাৰকৰ এক বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰে ।
১২৭ বছৰৰ পাছত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ভগৱান বুদ্ধৰ পিপ্ৰহৱা ৰত্ন স্মাৰকৰ পুনৰ একত্ৰীকৰণৰ লগে লগে এই প্ৰদৰ্শনীয়ে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তক চিহ্নিত কৰিছে । এই প্ৰদৰ্শনীত ১৮৯৮ চনৰ খনন আৰু তাৰ পিছত ১৯৭১-১৯৭৫ চনত পিপ্ৰাহৱা স্থানত হোৱা খননৰ সময়ত উদ্ধাৰ হোৱা স্মাৰক, ৰত্ন ধ্বংসাৱশেষ আৰু অন্য ধ্বংসাৱশেষো আছে ।
"এই প্ৰদৰ্শনীখনে একত্ৰিত কৰে: এশ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পিছত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা পিপ্ৰাহৱাৰ স্মাৰক । নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় আৰু কলকাতাৰ ভাৰতীয় সংগ্ৰহালয়ৰ সংগ্ৰহত সংৰক্ষিত পিপ্ৰহৱাৰ পৰা প্ৰামাণিক ধ্বংসাৱশেষ আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক সামগ্ৰী । এই প্ৰদৰ্শনীখন ভগৱান বুদ্ধৰ উদাৰ চিন্তাধাৰাক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বান্ধোন আৰু আমাৰ চহকী সংস্কৃতি অধিক গভীৰ কৰাৰ বাবেও ই এক প্ৰচেষ্টা ।"
এই অনুষ্ঠানত দেশ-বিদেশৰ ইতিহাসবিদ, সাংস্কৃতিক অনুৰাগী, বৌদ্ধ অনুগামীসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ভাৰতৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু উদযাপনৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে সাবিত্ৰীবাই ফুলে আৰু ৰাণী ভেলু নাচিয়াৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সমাজলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণাদায়ক অৱদানক স্বীকাৰ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সেৱা আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সমাজক ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাবিত্ৰীবাই ফুলেৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
এটা X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সাবিত্ৰীবাই ফুলেৰ জন্মবাৰ্ষিকীত আমি এনে এগৰাকী অগ্ৰগামীক স্মৰণ কৰোঁ, যাৰ জীৱন সেৱা আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজৰ ৰূপান্তৰৰ বাবে উৎসৰ্গিত আছিল । তেওঁ সমতা, ন্যায় আৰু মমতাৰ নীতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আছিল । তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে শিক্ষাই আছিল সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আহিলা আৰু জ্ঞানৰ লগতে শিক্ষণৰ জৰিয়তে জীৱন ৰূপান্তৰিত কৰাত মনোনিবেশ কৰিছিল । দুৰ্বল লোকৰ যত্ন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ কাম উল্লেখযোগ্য ।"
সাবিত্ৰীবাই ফুলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী ভাৰতীয় সমাজ সংস্কাৰক, শিক্ষাবিদ, কবি আছিল । ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে তেওঁক গণ্য কৰা হয়। স্বামী জ্যোতিৰাও ফুলেৰ সৈতে ভাৰতৰ মহিলাৰ অধিকাৰ উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ভাৰতীয় নাৰীবাদৰ মাতৃ হিচাপে তেওঁক গণ্য কৰা হয় । ফুলে আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে ১৮৪৮ চনত পুনেৰ ভিদে ৱাডাত প্ৰথম ভাৰতীয় কন্যা বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
জাতি আৰু লিংগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহৰ লগত হোৱা বৈষম্য আৰু অন্যায় ব্যৱহাৰ বিলুপ্ত কৰিবলৈ তেওঁ কাম কৰিছিল । মহাৰাষ্ট্ৰৰ সমাজ সংস্কাৰ আন্দোলনৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক গণ্য কৰা হয় । এগৰাকী দানবীৰ আৰু শিক্ষাবিদ ফুলে এগৰাকী প্ৰখ্যাত মাৰাঠী সাহিত্যিকো আছিল ।
আনহাতে, ৰাণী ভেলু নাচিয়াৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ঔপনিৱেশিক অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতাৰ জৰিয়তে তেওঁ দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে ভাৰতত শাসন কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল ভাৰতীয়ৰ ।
"ৰাণী ভেলু নাচিয়াৰৰ জন্মদিনত মই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । সাহস আৰু কৌশলগত বুদ্ধিমত্তাৰ অধিকাৰী তেওঁক ভাৰতৰ অন্যতম বীৰ নায়িকা হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় । ঔপনিৱেশিক অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে জাগি উঠি ভাৰত শাসনৰ অধিকাৰ কেৱল ভাৰতীয়ৰহে বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কৈছিল । সুশাসন আৰু সাংস্কৃতিক গৌৰৱৰ প্ৰতি তেওঁৰ তেওঁৰ ত্যাগ আৰু দায়বদ্ধতাও লক্ষণীয় । লগতে তেওঁৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বই বহু প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"
ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা ৰাজকীয় পৰিয়ালৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল ৰাণী ভেলু নাচিয়াৰ । ব্ৰিটিছ সেনা আৰু আৰ্কটৰ নবাবৰ পুত্ৰৰ সংযুক্ত বাহিনীত তেওঁৰ স্বামী আৰু তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নীক হত্যা কৰাৰ সময়ত ৰাণী ভেলু নাচিয়াৰে অস্ত্ৰ তুলি লৈছিল ।
পিছত কন্যা সন্তানৰ সৈতে পলায়ন কৰি আঠ বছৰ দিণ্ডিগুলৰ সমীপৰ বিৰুপচীত হাইদৰ আলীৰ সুৰক্ষাত বাস কৰে । এই সময়ছোৱাত সেনাবাহিনী গঠন কৰি গোপালা নায়কৰ আৰু হাইদৰ আলীৰ লগত ব্ৰিটিছক আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মিত্ৰতা কৰে । ১৭৮০ চনত ৰাণী ভেলু নাচিয়াৰে মিত্ৰশক্তিৰ সামৰিক সহযোগত ব্ৰিটিছৰ সৈতে যুঁজি যুদ্ধত জয়ী হৈছিল ।