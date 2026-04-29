প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বুধবাৰে উদ্বোধন কৰিলে ৫৯৪ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘৰ গংগা এক্সপ্ৰেছৱে

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বুধবাৰে উদ্বোধন কৰিলে ৫৯৪ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘৰ গংগা এক্সপ্ৰেছৱে
By ANI
Published : April 29, 2026 at 3:46 PM IST
হাৰদয় (উত্তৰপ্ৰদেশ): বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিলে ৫৯৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গংগা এক্সপ্ৰেছৱে ৷ প্ৰায় ৩ বছৰ ৫ মাহত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে গংগা এক্সপ্ৰেছৱে ৷ ইয়াৰ ফলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰুট-প্ৰয়াগৰাজৰ যোগাযোগ সহজ হৈ পৰিব । ইফালে গংগা এক্সপ্ৰেছৱেৰ পথৰ দাঁতিত সংস্থাপন কৰিব এআই দ্বাৰা পৰিচালিত চিচিটিভি ।
আনহাতে, ৫৯৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গংগা এক্সপ্ৰেছৱেৰ ৩.৫ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘৰ পথ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ জাহাজ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যাতে অৱতৰণ কৰিব পাৰে তাৰে বাবেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ১২খন জিলাক সামৰি লোৱা ছয়লেনযুক্ত এক্সপ্ৰেছৱেটো পৰৱৰ্তী সময়ত আঠলেনযুক্ত পথলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰিব ৷
গংগা এক্সপ্ৰেছৱে উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"প্ৰভু নৰসিংহক সেৱা জনাইছো ৷ মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰমান নিলগতে মা গাংগা বৈ আছে ৷ মা গংগাৰ আশীৰ্বাদত উন্নতিৰ শিখৰত উপনীত হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ ৷ এক্সপ্ৰেছৱেৰ ফলত আপুনিও মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰত কাশী ধামত উপস্থিত হ'ব পাৰিব ৷ গংগা এক্সপ্ৰেছৱে হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু দেশৰ জীৱন ৰেখা ৷ আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰতীক এয়া ৷ মা গংগাৰ আশীৰ্বাদত এই এক্সপ্ৰেছৱেই বিকাশ আৰু নিৱনুৱা সমস্যা সমাধানত সহায় কৰিব ৷"
উল্লেখ্য যে, এক্সপ্ৰেছৱেটোৰ ৪৬৪ কিঃমিঃ পথ আদানী ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট লিমিটেড গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ এক্সপ্ৰেছৱে নিৰ্মাণত প্ৰায় ১২ হাজাৰ শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈছিল ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এক তথ্য মতে, এক্সপ্ৰেছৱেৰ ফলত ৩ লাখ চাকৰি উদ্ভৱ হোৱাৰ লগতে আগন্তুক দশকত ১ লাখ কোটি অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ জিডিপি বৃদ্ধি পোৱাত সহায় কৰিব ৷ গংগা এক্সপ্ৰেছৱেৰ ফলত কৃষি, উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন লগতে প্ৰয়াগৰাজ আৰু বাৰানসীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত অধিক লাভান্বিত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ৷
লগতে পঢ়ক:কেইবামহলীয়া অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড, আহত কেইবাজনো লোক