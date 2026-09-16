প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত দিল্লীত ছেমিকণ ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ অনুষ্ঠান

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত দিল্লীত ছেমিকণ ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ অনুষ্ঠান
ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ উৎপাদন ৷ দিল্লীত ছেমিকণ ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
Published : September 16, 2026 at 7:23 PM IST
নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ নতুন দিল্লীত ছেমিকন ইণ্ডিয়া ২০২৬(SEMICON India 2026) প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৷ ছেমিকণ(SEMICON) ইণ্ডিয়া ২০২৬ৰ অনুষ্ঠানত ৬০০ৰো অধিক প্ৰদৰ্শকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ইয়াৰে ৩০০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীয়ে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠাত অংশগ্ৰহণৰ লগতে ১৫০ জনতকৈ অধিক অভিজ্ঞলোকে ছেমিকণ ইণ্ডিয়া ২০২৬ অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৷ ছেমিকণ ইণ্ডিয়া ২০২৬ত ছটা দেশীয় পেভিলিয়ন আৰু ১২টা ৰাজ্যিক পেভিলিয়নৰ লগতে ষ্টাৰ্টআপ শ্ব’কেছ, ছাত্ৰ হেকাথন আৰু মহিলাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, চিপ এটা ডিজাইন কৰিবলৈ বছৰ বছৰ আৰু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এমাহৰ সময় লাগে ৷ যদিও প্ৰতিটো ফোন, গাড়ী আৰু চিকিৎসালয়ৰ ডিভাইচত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দীৰ্ঘস্থায়ী হয় । এতিয়া আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো যন্ত্ৰৰ সঞ্চালন নিৰ্ভৰ কৰে এই চিপটোত ৷
চিপ এতিয়া অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে ৷ বিশেষকৈ গাড়ী, ড্ৰ'ণ, বিমান, এমআৰআই মেচিন আৰু উপগ্ৰহত কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয় ৷ বৰ্তমান বিশ্বৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ উদ্যোগৰ মূল্য প্ৰায় ৪.৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ আৰু ই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমান স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিৰক্ষালৈকে চিপ ফেব্ৰিকেশন প্লাণ্টৰ উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ।
চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি ভাৰতে, ২০১৪-১৫ চনত প্ৰায় ১.৯ লাখ কোটি টকাৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছিল । ২০২৫-২৬ চনলৈকে এই সংখ্যা ১৩.১১ লাখ কোটি টকাত উপনীত হয় ৷ যিয়ে চিপ উৎপানৰ সাতগুণ বৃদ্ধিৰ ইংগিত সূচাইছে । ইফালে ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ৰপ্তানি প্ৰায় ৩৮,০০০ কোটি টকাৰ পৰা ৪.২৪ লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো এঘাৰগুণ বৃদ্ধি পাইছে ।
ভাৰতত ম'বাইলৰ উৎপাদন ৩৩গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ১৮,০০০ কোটিৰ পৰা ৬.২৭ লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি পায় । ইফালে ৰপ্তানি ১৬৫গুণ বৃদ্ধি হৈ প্ৰায় ১৫০০ কোটিৰ পৰা ২.৫৯ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক:অৰ্থনীতি সন্দৰ্ভত নিৰন্তৰ নেতিবাচক মন্তব্য চিন্তনীয়, ভাৰতৰ অৱস্থা আনতকৈ বহুত ভাল: সীতাৰমণ