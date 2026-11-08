৪৭ বছৰৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষত এজনো কৰ্তব্যৰত সেনা নক্সালবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰী
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰত সেনাসকলৰ সৈতে দীপাৱলী পালন কৰে ৷
Published : November 8, 2026 at 3:52 PM IST
বস্তৰ (ছত্তীশগড়) : প্ৰতিবছৰৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইবাৰো সেনা জোৱানসকলৰ সৈতে দীপাৱলী উৎসৱ পালন কৰে । এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰত সেনাসকলৰ সৈতে দীপাৱলী পালন কৰে ৷ সেনাসকল সম্বোধন কৰি জোৱানসকলৰ সাহসক প্ৰণাম জনায় আৰু লগতে পূৰ্বৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "২০১৪ চনৰ পিছৰ পৰা নক্সালবাদক লেকাম লগোৱা হৈছে আৰু এতিয়া ছত্তীশগড় সম্পূৰ্ণৰূপে নক্সালবাদৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিছে । ২০১০ চনত আমাৰ চিআৰপিএফৰ জোৱানসকল শ্বহীদ হৈছিল আৰু তেতিয়া নেতাসকলৰ চকুপানী ওলোৱা নাছিল । তেতিয়াৰ চৰকাৰসমূহে ইয়াক এটা নিৰাময়হীন বেমাৰ বুলি কৈ এৰি দিছিল ৷"
Diwali is sweeter with those who protect us! #Bastar #NaxalFreeIndia https://t.co/7Ywie7uTt4— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"নক্সালবাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এই দেশত যি ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিৰ অভাৱ আছিল, সেই অভাৱ ২০১৪ চনত দূৰ কৰাৰ কাম কৰা হৈছিল । আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো অটল হৈ থাকিল ৷ এয়া সেই কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰে জয় যি আজি বস্তাৰে লাভ কৰিছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে, আমি সদায় নক্সালবাদীতকৈ অধিক সংখ্যক জোৱান নিহত হোৱাৰ কথাহে চৰ্চা কৰি আহিছো । কিন্তু ৪৭ বছৰত এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে ঘটনা হৈছে যে বিগত ১ বছৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চিআৰপিএফৰ এজনো জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা নাই । এয়া দেশৰ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিৰ পৰিণাম । ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ বাবে আমি ইটোৰ পিছত সিটো কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ।"
আমাৰ চৰকাৰে লোৱা নীতিৰ ফলত নক্সালবাদীৰ পুঁজিৰ ওপৰত এক ডাঙৰ আঘাত পৰিল । ফেক কাৰেন্সীৰ নেটৱৰ্কক ধবংস কৰা হ’ল । যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক, যোগান ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিল ।
লগতে পঢ়ক: শুভ দীপান্বিতা : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে দেশ তথা ৰাজ্যবাসীলৈ নেতাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা