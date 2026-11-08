ETV Bharat / bharat

৪৭ বছৰৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষত এজনো কৰ্তব্যৰত সেনা নক্সালবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰী

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰত সেনাসকলৰ সৈতে দীপাৱলী পালন কৰে ৷

PM MODI IN BASTAR
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছত্তীশগড়ত সেনাসকল সম্বোধন কৰা সময়ৰ দৃশ্য (Narendra Modi Youtube)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বস্তৰ (ছত্তীশগড়) : প্ৰতিবছৰৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইবাৰো সেনা জোৱানসকলৰ সৈতে দীপাৱলী উৎসৱ পালন কৰে । এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰত সেনাসকলৰ সৈতে দীপাৱলী পালন কৰে ৷ সেনাসকল সম্বোধন কৰি জোৱানসকলৰ সাহসক প্ৰণাম জনায় আৰু লগতে পূৰ্বৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "২০১৪ চনৰ পিছৰ পৰা নক্সালবাদক লেকাম লগোৱা হৈছে আৰু এতিয়া ছত্তীশগড় সম্পূৰ্ণৰূপে নক্সালবাদৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিছে । ২০১০ চনত আমাৰ চিআৰপিএফৰ জোৱানসকল শ্বহীদ হৈছিল আৰু তেতিয়া নেতাসকলৰ চকুপানী ওলোৱা নাছিল । তেতিয়াৰ চৰকাৰসমূহে ইয়াক এটা নিৰাময়হীন বেমাৰ বুলি কৈ এৰি দিছিল ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"নক্সালবাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এই দেশত যি ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিৰ অভাৱ আছিল, সেই অভাৱ ২০১৪ চনত দূৰ কৰাৰ কাম কৰা হৈছিল । আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো অটল হৈ থাকিল ৷ এয়া সেই কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰে জয় যি আজি বস্তাৰে লাভ কৰিছে ।"

PM MODI IN BASTAR
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছত্তীশগড়ত সেনাসকল সম্বোধন কৰা সময়ৰ দৃশ্য (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে, আমি সদায় নক্সালবাদীতকৈ অধিক সংখ্যক জোৱান নিহত হোৱাৰ কথাহে চৰ্চা কৰি আহিছো । কিন্তু ৪৭ বছৰত এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে ঘটনা হৈছে যে বিগত ১ বছৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চিআৰপিএফৰ এজনো জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা নাই । এয়া দেশৰ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিৰ পৰিণাম । ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ বাবে আমি ইটোৰ পিছত সিটো কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ।"

PM MODI IN BASTAR
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বস্তৰত সেনাসকলৰ সৈতে দীপাৱলী পালন কৰে (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

আমাৰ চৰকাৰে লোৱা নীতিৰ ফলত নক্সালবাদীৰ পুঁজিৰ ওপৰত এক ডাঙৰ আঘাত পৰিল । ফেক কাৰেন্সীৰ নেটৱৰ্কক ধবংস কৰা হ’ল । যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক, যোগান ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিল ।

লগতে পঢ়ক: শুভ দীপান্বিতা : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে দেশ তথা ৰাজ্যবাসীলৈ নেতাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ছত্তীশগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ছত্তীশগড় দীপাৱলী উৎসৱ পালন
সেনা জোৱানৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
PM MODI IN BASTAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.