ৰাম মন্দিৰৰ ১৬১ ফুট ওখ চূড়াত গেৰুৱা ধ্বজা উত্তোলন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

১০ ফুট ওখ আৰু ২০ ফুট দীঘলীয়া সোঁকোণীয়া ত্ৰিকোণীয় পতাকাখনত ভগৱান ৰামৰ গৌৰৱ আৰু শৌৰ্যৰ প্ৰতীক হিচাপে উদিত সূৰ্যৰ এক ছবি আছে ৷

AYODHYA RAM MANDIR FLAG HOISTING
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী (ETV Bharat)
By PTI

Published : November 25, 2025 at 1:39 PM IST

অযোধ্যা (উত্তৰ প্ৰদেশ): অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ চূড়াত আজিৰে পৰা লহৰ তুলিব গেৰুৱাৰঙী ধ্বজাই, যি মন্দিৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰতীক । এই পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ মঙলবাৰে পুৱা পবিত্ৰ ৰাম মন্দিৰৰ বাকৰিত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ১০ ফুট ওখ আৰু ২০ ফুট দীঘলীয়া সোঁকোণীয়া ত্ৰিকোণীয় পতাকাখনত ভগৱান ৰামৰ গৌৰৱ আৰু শৌৰ্যৰ প্ৰতীক হিচাপে উদিত সূৰ্যৰ এক ছবি আছে, য’ত ‘ওঁম’ আৰু কাঞ্চন গছৰ ছবি অংকিত আছেএই ধ্বজাখন পৰম্পৰাগত নাগৰ স্থাপত্য শৈলীত তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৷

মূল অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভগৱান ৰামৰ জন্মভূমিত থকা মন্দিৰ চৌহদত অৱস্থিত সপ্ত মন্দিৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰে । ‘‘শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰত ধ্বজা আৰোহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অযোধ্যাত অৱতৰণ !’’ শীৰ্ষক এক ফেচবুক পোষ্টো কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

পথৰ দাঁতিত শাৰী পাতি অযোধ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনাই শতাধিক মহিলা, যুৱক-যুৱতীকে ধৰি বৃহৎসংখ্যক লোকে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেলে মহৰ্ষি বাল্মীকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় ।

ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথে এক্সত পোষ্ট কৰে এনেদৰে, ‘‘সাতখন পবিত্ৰ নগৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পবিত্ৰ শ্ৰীঅযোধ্যা ধামত সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আন্তৰিক আদৰণি আৰু সম্বৰ্ধনা ।’’

কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে ৰাম মন্দিৰ অভিমুখে আগবাঢ়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় ৷ এই সময়চোৱাত বহু লোকে হাতত ত্ৰিৰংগ আৰু একাংশই পদুমৰ চিহ্ন থকা বিজেপিৰ পতাকা লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনায় ৷

ৰোড শ্ব’ৰ অন্তত মোদীয়ে নৱনিৰ্মিত সপ্ত মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৷ এই চৌহদত মহৰ্ষি বশিষ্ঠ, মহৰ্ষি বিশ্বামিত্ৰ, মহৰ্ষি অগস্ত্য, মহৰ্ষি বাল্মিকী, দেৱী অহল্যা, নিশাদ্ৰজ গুহা আৰু মাতা শবৰীৰ মন্দিৰ আছে ।

সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰাম আৰু সীতাৰ বিবাহ পঞ্চমীৰ অভিজিত মুহূৰ্তৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মাৰ্গশীৰ্ষ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ শুভ পঞ্চমীত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।

